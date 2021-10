The Gothenburg Combo binder samman världen genom sinnesstämningar

Nutida gitarrmusik The Gothenburg Combo ”Nomad” (Combo/Naxos) Visa mer

Gitarrduon The Gothenburg Combo har alltid haft sin kompassnål riktad västerut, mot världen. Och gjort sin musik till vandringar, gitarren är ju förmodligen världens mest nomadiska instrument. ”Oceanerna är byvägar”, som Taube en gång uttryckte det.

Perspektivet har resulterat i de båda enastående albumen ”Sketches of the world” med tonmålningar av de sju kontinenterna och ”Seascapes” med gestaltningar ur Jules Vernes ”En världsomsegling under havet”.

På nya albumet ”Nomad” är färdandet mera mentalt laddat och förtätat då det sömlöst binder samman sinnesstämningar från åtta olika geografiska platser, med utgångspunkt i ett hektiskt och och myllrande Shanghai och ett Melbourne efter stängningsdags.

Här anslås ett drivande beat som når ända bort till Aplao i Peru, en resans ”far out point” – en brytpunkt mellan det främmande och välbekanta. Ett gitarrens magiska epicentrum, ett andningsuppehåll och ett avstamp hemåt via nya centrifugalt migrantiska energier i Istanbul, Vilnius och ett nedlagt stationssamhälle i Västergötland.

Då David Hansson och Thomas Hansy i duon når sitt Göteborg väntar gryningen på dem. En hemkomst som snart slår över i tanken på en ny avfärd. Fantastiskt!

Bästa spår: ”Aplao, Peru”, ”Istanbul” och ”Gothenburg”

