”The hillbilly elegy” ett stolpigt och falskt inlägg om den amerikanska drömmen

Drama ”The hillbilly elegy” Regi: Ron Howard Manus: Christopher McQuarrie. I rollerna: Amy Adams, Glenn Close, Gabriel Basso m fl. Längd: 1 tim 56 min. Språk: engelska. Premiär på Netflix 24/11. Visa mer

Regissören Ron Howard har ett pärlband av magiska Hollywoodfilmer bakom sig. Exempelvis ”Splash” där en ung man träffar en sjöjungfru, ”Föräldraskap” där en ung man får barn samt ”Apollo 13” där en ung man åker till månen. Därtill har han gjort filmer om äldre män: ”Frost/Nixon”, ”Da Vinci-koden” med mera.

Howards persongalleri hämtas ofta från Amerikas övre medelklass. I kulisserna ser man små men robusta hem, stora soffor framför tv:n, kök som är ordentligt fixade med lackade furumöbler, stora drömska barnkammare och ofta en gullig gata utanför. Det funkar.

I nya filmen ”The hillbilly elegy” kliver regissören Howard in i en annan värld. Han vill skildra det amerikanska skiktet som ligger under arbetarklassen. Folket som varken har tänder i käften eller hem som står på en murad grund – deras hem står på hjul. Personer som mamman Bev (Amy Adams) som missbrukar, blir med barn, missbrukar igen, blir med barn och så vidare.

Att skildra utsatta människor är svårt om man inte varit utsatt själv.

Howard borde med sitt konstnärskap ha stannat kvar där han började och växte upp. I filmen ”The hillbilly elegy” gör han en utflykt till en värld han inte har erfarenhet av. Det märks. Filmen utspelar sig i en av Amerikas fattigaste delstater: Kentucky. I ett hem som är fattigt från början, men som regissör Howard får upp ögonen för genom J D Vances självbiografiska bästsäljare ”Hillbilly elegy: A memoir of a family and culture in crisis” från 2016. En bok som skildrar författarens resa från skiten i Kentucky till fina universitetet Yale.

Trots stora skådespelarnamn som Amy Adams och Glenn Close lyfter inte filmen. Adams har samma scen om och om igen: ”Oj, förlåt att jag blev…” (här kan man fylla i en mängd saker: full, hög, gravid, kär et cetera). Glenn Close går i sin tur bara omkring i en ful t-shirt och röker.

Ordet i titeln ”elegy” betyder ungefär samma sak som svansång.

Hillbilly är ett namn för dem som under depressionen lämnade de östra amerikanska bergstrakterna och begav sig mot Kalifornien på grund av svält. Titeln ”The hillbilly elegy” antyder att den där tiden är över.

Regissören Howard vill inte göra en film om de utsatta. Han väljer en historia om att man kan lyckas, man kan ta sig ur tandlösheten och missbruket alldeles själv. Så blir filmen stolpig och konstig och överspelad. En falsk film om den rödhåriga pojken som klarade sig trots den amerikanska mardrömmen.

Se mer. Tre andra filmer om klassresor: ”1900” (1976), ”Howards end” (1992), ”Slutstation Brooklyn” (1989)

Läs fler filmrecensioner i DN