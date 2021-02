The Hold Steady sprakar av ny musikalisk energi

Rock The Hold Steady ”Open Door Policy” (Thirty Tigers/Border) Visa mer

Det är svårt att inte förföras av den här episka New York-rocken, den som på så många sätt fångar stadens dimensioner; känslan av att åka taxi genom New Jersey eller vara full i korsningen Avenue A och East Houston.

Redan från början hittade The Hold Steady in i Springsteens 70-tal, gjorde långa litterära rocklåtar med tempobyten och stegrande intensitet och yrade runt bland referenser från Thin Lizzy och Hüsker Dü. Härligt, men också märkligt mättande.

Bandet bildades för snart tjugo år sedan av sångaren Craig Finn och basisten Galen Polivka efter att de under påverkan tittat på The Band-filmen ”Last Waltz”. Nästan outhärdligt fånigt typiskt.

Några år efter det stora genombrottet med ”Boys and girls in America” 2006 började bandets stjärna gradvis dala. Det är lite oklart om de egentligen blivit sämre eller om det är den där mättnaden som satt in.

Hursomhelst känns det plötsligt som om de är bättre än någonsin nu. ”Open door policy” är det första nyskrivna albumet på fem år och det sprakar av energi, och inte minst tack vare Craig Finns ordrika novell-liknande texter där trasiga karaktärer från äldre sånger möter nya skapelser. Musikaliskt känns det mer varierat än på länge, med pianon, gitarrer och blås som kommer och går. Jag ser fram emot att se dem live igen.

Bästa spår: Heavy Covenant

Läs mer om musik och fler texter av Po Tidholm