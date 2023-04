The Hold Steadys stökiga historier är på riktigt viktiga igen

Rock The Hold Steady ”The price of progress” Positive Jams/Thirty Tigers Visa mer

Kanske är det långsökt, men jag tänker på Mikael Yvesands roman ”Häng City” medan jag lyssnar på The Hold Steady. Det är något med detaljnivån, karaktärerna som uppstår ur tomma intet och förmågan att frammana det förflutna. Men också själva språkligheten. I övrigt finns inga likheter.

Craig Finn hittar sina historier i den amerikanska verkligheten och klär dem i en bredbent och stökig rockestetik som lånar från tidiga Springsteen, Hüsker Dü och Thin Lizzy. Rockmusik med sådana referenser skulle kunna vara jobbig, men för The Hold Steady är den bara ytterligare ett av många estetiska val. Helt enkelt det bäst lämpade fordonet för det som måste sägas.

De har hållit på i tjugo år nu, slog igenom 2006 med ”Boys and girls in America” och hamnade i en svacka någonstans mitt i karriären. Förrförra årets ”Open door policy” blev ett slags återkomst. Helt plötsligt kändes de angelägna igen. Och ”The price of progress” (en lysande titel för övrigt) känns ännu viktigare och mer på riktigt.

Josh Kaufman från Bonny Light Horseman har skapat en kaotisk extra allt-produktion och Craig Finn får hela tiden kämpa för att göra sig hörd med sin ordrika pratsång. Det är på det hela taget rätt underbart.

Bästa spår: ”Sideways skull”

