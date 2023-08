The Kinks tidigare keyboardist död

”Vi är mycket ledsna över nyheten om John Goslings bortgång. Våra kondoleanser går till Johns fru och familj”, skriver bandet.

”Han var en vän och viktig bidragsgivare till Kinks musik under sin tid hos oss”, skriver bandets gitarrist Dave Davies i en kommentar.

Bröderna Ray och Dave Davies bildade The Kinks på 1960-talet. Gosling gick med i bandet 1970 och blev kvar där till 1978.

The Kinks anses vara ett av de mest inflytelserika rockbanden i Storbritanniens historia. ”You really got me”, ”Waterloo sunset” och ”Lola” är några av många klassiker. Gruppen splittrades under mitten av 1990-talet efter att ha släppt totalt 24 studioalbum.