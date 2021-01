The KLF släpper låtar på musiktjänster

En samling med några av gruppens största hitlåtar, betitlad ”Solid state logik 1” har släppts på strömningstjänster, samtidigt som affischer som har satts upp runt om i London tyder på att ny musik är att vänta i år, rapporterar BBC.

The KLF, vars kärna består av Bill Drummond och Jimmy Cauty, släppte en rad uppmärksammade singlar, som ”3 am eternal” och ”Doctorin' the Tardis”, och album på slutet av 1980- och början av 90-talet.

Gruppen ”tog farväl” av branschen under utdelningen av 1992 års Brit Awards, då de framförde ”3 am eternal” innan Drummond tog fram ett maskingevär och sköt lösa skott mot publiken, varpå budskapet ”The KLF har lämnat musikindustrin” hördes ur högtalarna.

De drog sedan tillbaka sin backkatalog från skivbolaget och musiken har inte gått att ta del av digitalt – förrän nu.