The Linda Lindas vrålar sig ut ur pandemin

”Growing up”

”Kids to the front!”, skriker punkrockbandet The Linda Lindas på sina konserter. Det är dels en blinkning till den riot grrrl-era varifrån gruppen hämtat inspiration (då: ”Girls to the front!”), men också en påminnelse om medlemmarnas unga åldrar. Ingen av dem är över 18. Samtliga i bandet har sett halva tonårstiden slukas av en pandemi. Och det märks. Frustrationen är oförvanskad.

Men det är inte bara det som gör att musiken känns modern. Dels rör den sig i en del av musikhistorien – mellan 70-talspunk, 90-talets Bikini Kill med gelikar och diverse alternativrockiga soundtrack till high school-filmer från millennieskiftet – som fått ett uppsving bland särskilt kvinnliga indieartister de senaste åren. Men The Linda Lindas uppdaterar för samtiden, tar ännu ett steg mot punken, och är också som bäst när de vässar till den lekfulla stöddigheten med vrål och L7-rock, som på ”Oh!”, ”Fine” och avslutande ”Racist, sexist boy”.

Det handlar, som albumtiteln antyder, om chocken i att växa upp, om de maktstrukturer som då framträder, om social ångest och elaka killar i skolmatsalen. Jag hade älskat The Linda Lindas när jag var 16, matchade blommig klänning med kängor och gick runt med Babes in Toyland i Ipodden. Men man behöver inte vara tonåring för att uppskatta The Linda Lindas. Frustrationen är inte bara ofiltrerad, den är tidlös, och utloppet befriande alldeles oavsett ålder.

Bästa spår: ”Oh!”

