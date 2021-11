The Mamas sätter upp nostalgisk show på Hamburger Börs

The Mamas, som i dag består av Ash Haynes, Loulou Lamotte och Dinah Yonas Manna, sätter upp sin första fasta scenshow. ”Move to the rhythm” har premiär den 27 januari 2022 på Hamburger Börs. Kvällarna kommer att ha en ordentlig prägel av afromusik men samtidigt bjuda på en blandning av musikgenrer.

– Afromusik är inte bara soul och r'n'b liksom. Utan det är mycket mer än så, det är lika mycket rock, pop och funk, säger Dinah Yonas Manna.

The Mamas kommer att tolka många av de ikoniska artister som spelat på den anrika Stockholmsscenen genom tiderna, som Chaka Khan, Diana Ross och Lionel Richie, artister som de i många fall själva har en personlig relation till.

– Det finns en sådan lång historia på Hamburger Börs så det finns ju alla möjligheter att välja våra egna favoriter, säger Dinah Yonas Manna.

Showen kommer bli en lektion i musikhistoria, förklarar de, men inget kommer vara helt främmande heller, igenkänningsfaktorn ska vara stor.

– För mig är musik väldigt mycket att när jag hör en låt tas jag tillbaka till platsen jag var på när jag hörde låten för första gången. Vi vill skapa den känslan av nostalgi, berättar Ash Haynes.

– Det ska vara som att få jackpott på Jukeboxen, flikar Dinah Yonas Manna in.

Självklart kommer även The Mamas egna hittar få en stor plats på scen.

– Vi måste ju slänga ut lite av oss själva också. Det är ju trots allt våra egna låtar som gjort att vi har kunnat ta oss hit, säger Loulou Lamotte.

The Mamas sång ackompanjeras av ett band lett av kapellmästare Joakim Holgersson. Manuset är skrivet av Daniel Rehn i samarbete med Edward af Sillén. Regi och koreografi står dansaren och koreografen Zain Odelstål för.

– Det känns så kul att jobba med Zain. Han har varit med oss från dag ett. Han var den som iscensatte John Ludviks nummer i Melodifestivalen. Så han har jobbat med oss hela vägen och nu ska han regissera oss här, det känns skithäftigt, säger Loulou Lamotte.

The Mamas är mest kända för sitt deltagande i Melodifestivalen. Tre gånger har de deltagit, en gång som bakgrundssångare till John Ludviks bidrag 2019, ”Too late for love” och två gånger som gruppen The Mamas, 2020 och 2021 med låtarna ”Move” och ”In the middle”.

– De känns otroligt att vi redan är här. Vi kände inte ens varandra för tre år sedan. Det har ju gått så otroligt fort men det känns samtidigt som att det är precis här vi ska vara nu, säger Dinah Yonas Manna.