”The man who sold his skin” för in flyktingkrisen i konstvärlden

Det har gått tio år sedan den arabiska våren, men det är ingen som firar. En och annan diktator tvingades visserligen lämna sitt palats men nästan överallt slogs hoppet om frihet ned med våldsam kraft. Kriget i Syrien rasar än. Hur ska man minnas något som fortfarande pågår? På film har konflikten skildrats i såväl förkrossande dokumentärer (”Till min dotter”) som klaustrofobisk fiktion (”Insyriated”).

Oscarsnominerade ”The man who sold his skin” skiljer sig från mängden – den tar sin början under Syrienkrigets upptakt men är ingen intensiv rapport från en stridszon. Det handlar i stället om ett Faustartat drama som betraktar skeendet med en sorgsen distans.

Även om de blodigaste övergreppen äger rum utom synhåll drabbar regimens urskillningslösa repression ändå Sam (Yahya Mahayni). Efter att han råkat undslippa sig ett glädjeskrik om revolution under sitt frieri till Abeer (Dea Liane) på pendeltåget, förs han helt sonika bort från sitt hem. I nästa scen placeras Sam i en cell, där kameran sänks och avslöjar ytterligare ett gäng hopkurade män.

Med enkla medel etablerar den tunisiska regissören Kaouther Ben Hania den humanitära och högst personliga katastrofen. Det dröjer inte mer än tio minuter innan filmens huvudperson drivs på flykt och kärleksparet splittras. Familjen förmår Abeer att gifta sig med en syrisk diplomat i Belgien, medan Sam hamnar i Libanon. Det är också där han ingår ett avtal med konstnären Jeffrey (Koen De Bouw), som lovar honom om inte evigt liv så åtminstone ett europeiskt liv.

Kan en film om konstvärlden någonsin bli mer intressant än konsten den handlar om? ”The man who sold his skin” heter så eftersom Sam upplåter sin ryggtavla åt Jeffreys kommentar i flyktingdebatten: ett intatuerat Schengenvisum. Och genom att förvandlas till en handelsvara får Sam plötsligt möjlighet att röra sig över gränser, samtidigt som kontraktet stipulerar att han står till Jeffreys förfogande. Med andra ord rör det sig om en tämligen utstuderad och självbelåten provokation.

I filmen framstår konstnären som en effektsökare som exploaterar andras olycka, med hjälp av en uttryckslös fixare spelad av Monica Bellucci. Möjligen är det inte en totalt orättvis bild av konstvärlden – minns till exempel det bärgade vraket av en förlist flyktingbåt som visades på senaste Venedigbiennalen. Samtidigt är skildringen alltför klyschig för att vara satiriskt intressant.

I stället är det Yahya Mahayni i huvudrollen som gör filmen sevärd. Det finns en skärpa i Sams blick som hela tiden trotsar hans desperata tillstånd, som gör att han aldrig finner sig tillrätta i poserna även när han reduceras till utställningsobjekt. Och när han strosar med blå sidenrock genom samlingarna på det belgiska museet, uppstår ett konsthistoriskt möte som understryks av fotografen Christopher Aouns sinnliga kompositioner.

Sams närvaro skapar både laddning och kalabalik i de guldpyntade museirummen, ungefär som ett visst gorillaperformance i Ruben Östlunds ”The square”. Med skillnaden att Sam faktiskt bara spelar sig själv, eller rättare sagt flyktingen som spektakel. Så hur ska man göra ett syriskt krigsöde rättvisa? Kaouther Ben Hanias film är i alla fall ett ömt försök att rädda Sam från cynismen, som tillskriver honom en identitet inpå bara huden.

