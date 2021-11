”The ministry for the future” är en klimatroman där Andreas Baader är en folkhjälte

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Roman Kim Stanley Robinson ”The ministry for the future” Orbit Books, 576 s. Visa mer

Just nu pågår FN:s årliga klimatkonferens, den tjugosjätte i ordningen, uppskjuten ett år på grund av pandemin. Nästan 200 länder presenterar de omställningsplaner som de i och med Parisavtalet 2015 åtog sig att rita upp. Hur ska koldioxidutsläppen minska? Vilka åtgärder ska vidtas för att, i enlighet med avtalet, begränsa den globala uppvärmningen till max två grader?

Det är svårt att känna någon större entusiasm. Så gott som samtliga experter är överens om att även det bästa tänkbara scenariot innebär miljontals döda, fortsatt temperaturhöjning och en ofattbar mängd allvarliga konsekvenser för biosfären. Optimistens roll i sammanhanget är att påminna om att det finns grader i det helvete dit vi tveklöst är på väg.

Kim Stanley Robinson, född 1952, har skrivit ett tjugotal science fictionböcker och disputerat på en avhandling om Philip K Dick. Foto: Will Ireland/Future/REX

Hur den fortsatta färden kan komma att se ut skisseras i Kim Stanley Robinsons mycket uppmärksammade roman ”The ministry for the future”. Robinson, född 1952, har skrivit ett tjugotal science fictionböcker och disputerat på en avhandling om Philip K Dick, med kulturteoretikern Fredric Jameson som handledare.

Precis som Jameson vilar Robinson på marxistisk grund. Vilket inte hindrar ”The ministry for the future” från att ställa den kanske sossigaste frågan av alla: hur kan vi uppnå långsam förändring med hjälp av de strukturer som redan är på plats? Eller, närmare bestämt: vad skulle krävas för att världssamfundet skulle implementera strategier för att minska utsläppen, och hur skulle det det gå till?

Problemformuleringen är monumental, men det är också boken. De nästan 600 sidorna ger plats åt ett oöverskådligt antal stickspår och infallsvinklar. Berättande prosa samsas med mötesprotokoll, vinjetter i form av gåtor, kapitel som påminner om vetenskapliga artiklar samt långa utläggningar om exempelvis blockkedjeteknik eller Modern Monetary Theory. Till tals kommer en multitud av klimatflyktingar, ekoterrorister och polarforskare, men också abstrakta totaliteter som Historien och Marknaden.

Formen återspeglar ämnets komplexitet. Robinson inser att det är omöjligt att hitta en naturlig huvudperson i berättelsen om klimatförändringarna eftersom det inte är en berättelse, knappt ens en serie sådana. Med det sagt finns här en sorts protagonist, irländska Mary Murphy, chef för titelns framtidsministerium. Ministeriet är knutet till FN och har till syfte att med stöd i Parisavtalet företräda de ofödda människor som kommer att drabbas av klimatförändringarna, men som av uppenbara skäl saknar möjlighet att tala i egen sak. Från sätet i Zürich försöker de påverka världens regeringar och centralbanker; någon beslutande makt har de ej.

Klimatromanen ”The ministry for the future”.

Boken börjar dock inte i Zürich, utan i Uttar Pradesh i Indien år 2025. En ung amerikansk hjälparbetare, Frank, överlever en värmebölja som på en enda vecka tar livet av fler människor än hela första världskriget. Katastrofen gör att Indien blir den stormakt i världen som först slår om till radikal klimatpolitik. För Franks del resulterar den dels i ptsd, dels i övertygelsen att situationen kräver militanta metoder.

När de båda romanfigurerna först möts är det alltså i samband med att Frank kidnappar Mary. Han kräver att få veta vad framtidsministeriet har för avsikt att göra åt uppvärmningen. Begriper de inte att den konventionella och fredliga vägen är stängd? Var är lönnmorden, terroraktionerna?

Framtidens människor skulle inte förespråka mord, säger Mary. Varpå Frank svarar: naturligtvis skulle de det!

Bland det bästa i romanen är hur Robinson tar sig an frågan om politiskt våld. Snarare än att vara ”för” eller ”emot” försöker han helt enkelt belysa de omständigheter som driver fram det, liksom det faktum att det då och då fungerar. Oljetankrar sänks, chefer för fossilbolag beskjuts från drönare, hela Davos-mötet tas som gisslan. Privatplan börjar krascha; efter det hämtar sig flygindustrin aldrig. Till och med framtidsministeriet visar sig ha en hemlig terrorcell, som varken Mary eller läsaren får veta särskilt mycket om.

Med andra ord befinner sig ”The ministry for the future” långt från det som Andreas Malm i somras (Aftonbladet 10/6) kallade för borgerliga klimatromaner: sådana vars fokus inte ligger på materiella, ekologiska och politiska processer, utan på ”interiörerna i en medelklassjäl som drabbats av klimatångest”, den enskilda människans psykologiska brottning med skuldkänslor och rädsla. Mångfald och utblick ger i hans exempel vika för introspektion: hur drabbas jag av klimatkatastrofen?

Den ideologiska dimensionen är komplicerad. Inte minst eftersom det borgerliga subjektet är sammanvävt med romanformen som sådan. De har vuxit upp tillsammans, format och formats av varandra, och det är svårt för den moderna litteraturen att helt överge detta ofta så fruktbara grundmodus. Romanen är inte gjord för att på makronivå gestalta kollektiva eller icke-mänskliga skeenden, särskilt inte så obegripliga sådana som klimatförändringarna.

Man kan säga att det märks i ”The ministry for the future”. Många avsnitt flyter lika trögt som ett toppmöte. Andra, i synnerhet de dialogbaserade, är direkt illa skrivna, och förutom Frank framstår de flesta av romanfigurerna som utbytbara. Det senare kan läsas som ett medvetet grepp. Inför katastrofen blir den romantiska och raffinerade subjektivitet vi förväntar oss likgiltig. Vad är en västeuropeisk byråkrat med ”personlighet” mot tjugo miljoner döda indier?

I ovan nämnda artikel utropar Andreas Malm, salig i sin brist på tvivel, ”The ministry for the future” till ”ett episkt genombrott i klimatfiktionen”; ”det verk som alla andra hädanefter kommer att jämföras med”; en roman där ”den borgerliga regelboken… på varje punkt… vänds ut och in”. Han kan mycket väl ha rätt. Ändå – och det är kanske en fråga om temperament – kan jag inte låta bli att ställa mig frågande till somliga av bokens grundpremisser.

Det verkar nämligen underligt, ja direkt orealistiskt, att kriserna i boken sällan eller aldrig inspirerar till annat än befogat motstånd mot det som orsakar dem. Extremhettan gör att nationalstater ställer om sin energiproduktion. Temperaturförändringarna får civila att mobilisera mot storbolag. Här finns rent av ett ”carbon coin”, en valuta som stater och företag kan växla in om de gräver ner fossila bränslen i stället för att använda dem, som om oljans värde var helt frånkopplat dess funktion som energikälla.

Men om det är något som blivit uppenbart det senaste decenniet är det väl missnöjets tendens att urarta i fascism och clowneri. Prishöjningar, ekonomisk depression och risken att när som helst få sitt hem bortspolat resulterar med ingen nödvändighet i motstånd mot det kapitalistiska systemet. Det kan göra det, men då krävs befintlig organisering att slå rot i, konkreta frågor att kämpa för, liksom säkert en hel rad andra svårfångade och kontingenta historiska faktorer.

Visserligen beskriver Robinson hur exempelvis klimatterrorismen sakta växer fram som en reaktion på naturkatastroferna. Men man får inte veta hur opinionen förhåller sig till att privatpersoner och oskyldiga mördas. Utlöser det inga protester alls? Tänder ingen eld på de gigantiska flyktinglägren? Finns det inga reaktionära grupper med storkapitalet i ryggen som gör motstånd när alla ekonomiska transaktioner plötsligt blir spårbara?

Nej – detta är en värld där Andreas Baader är en folkhjälte, och där människor gladeligen överger sina hemstäder för att marken ska återbeskogas. I USA!

Jag säger inte att detta är fullständigt omöjligt. Jag menar bara att det inte är självklart, annat än i tv-serien ”West wing”. Banker, företag och politiker är inte ensamma om att drivas av kortsiktiga intressen: det gör privatpersoner med! Och klimatomställningen innebär mer än att vi ska sluta göra fel och börja göra rätt. Den handlar om att miljontals människor kommer att bli rasande om de inte får flyga, köra bil, äta kött eller slippa höra främmande språk i mataffären. Vad göra åt det?

”The ministry for the future”, denna på många sätt enastående roman, kan och ska inte besvara alla frågor. Men jag önskar att den hade närmat sig just den.

Läs fler bokrecensioner och fler texter av Rebecka Kärde.