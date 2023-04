The Nationals Bryce Dessner: ”I dag finns en känsla att musiken inte nödvändigtvis är det viktigaste i våra liv”

Gitarristen och låtskrivaren Bryce Dessner lyfter luren i Biarritz. Han bor intill Biscayabukten med sin familj sedan snart tio år tillbaka, men surfar inte. I stället fotvandrar han regelbundet i de klipprika omgivningarna:

– Att gå i de vackra bergen där jag bor har blivit en del av mitt liv nu – och att läsa, dessutom har jag börjat meditera, säger han.

Dessner är numera lyckligt bofast 664 mil från sin amerikanska hemstad Cincinnati. Men ser tillbaka på sin uppväxt med viss värme.

– Vi växte upp på nittiotalet när det var mycket punk- och postpunk. Men det fanns också en försiktig stämning i staden. Man tog inte sig själv på alltför stort allvar där. Cincinatti var en ganska deprimerande plats – inte som att växa upp i … Stockholm precis, menar han.

Han och brodern Aaron Dessner lyssnade på band som The Afghan Whigs, Guided by Voices och The Breeders. Bryce hade samtidigt tillgång till stadens klassiska musikinstitutioner:

– Jag spelade Bach på flöjt redan som barn och började med gitarr när jag var 13. Och sedan kom ju Nirvana och Sonic Youth. Vi blandade folkmusik och våldsam rock. Det var en väldigt spännande tid, säger han.

Bryce Dessner skickade för länge sedan ett musikstycke till Matt Berninger, bandets sångare och låtskrivare, som nu blivit nya, dova, låten ”Eucalyptus”.

– Den har den här råa, omedelbara känslan i stället för att försöka göra den perfekt. Den handlar mycket om att titta ner i avgrunden och undra om ett förhållande har gått sin väg, säger han.

Berninger repeterar i låten rader som tycks blicka bakåt i till deras yngre år, vänner och musik från förr. Allt till pådrivande gitarrfigurer:

”What about the rainbow eucalyptus?/what about the instruments?/what about the Cowboy Junkies?/what about the Afghan Whigs?/…/what if I reinvented again/what about the moon drop light”, sjunger han.

Bryce Dessner (längst bak) bor numera långt ifrån sina bandkolleger i The National: i franska Biarritz. Foto: Josh Goleman

Vad har det betytt att du och Aaron är tvillingbröder?

– Det har haft en stor betydelse. Vi har en närmast telepatisk kommunikation när vi spelar. Vi driver också på varandra för att leda musiken och idéarbetet framåt, för vi blir lätt rastlösa.

– På många sätt är vi dysfunktionella. Fast med nya albumet tycker jag att vi varit mer hjälpsamma mot varandra än vanligt.

Alla dina namnkunniga samarbeten med olika musik-, konst- och filmskapare får en att undra hur du hinner ta in och hantera alla idéer. Rockmusiker är ju ofta motsatsen – besatta av att skapa ett enda uttryck.

– Mm, det finns ett förhållande bland många musiker att den yttre världen liksom inte räknas. Men i The National är vi inte så bra på det, svarar han efter att ha tänkt ett tag.

– I stället har vi många samarbeten med en massa olika människor som dessutom ofta sysslar med mindre populär musik. Jag tycker om att ha fönstret öppet på det sättet och är ödmjuk inför vad vi försöker göra.

Samtidigt träffar Bryce Dessner klassiska musiker som inte riktigt förmår att ta in att man kan spela både störig indiepop och samarbeta med Philip Glass.

– En underbar del av rockmusiken är att den inte handlar om att lära sig det man gör inom elitistiska musikaliska institutioner eller tävlar om i konserthus. I stället kan en 17-åring över en natt få en idé som kan få … blixtar att slå ner.

Den kommersiella popmusiken kan å andra sidan samtidigt bli väldigt ensidig, tillägger han:

– Upptagenheten av image och sociala medier har ju resulterat i att man bara ska presentera en enda sida av sig själv. Och reklamen är samtidigt så enormt påträngande och paketerar musiker i små boxar, säger Dessner och tillägger att det är bra att Paul McCartney slapp sådant.

Han är rastlös och medger att han är en arbetsmyra, oförbätterlig tycks det. Men understryker att hans bror Aaron Dessner är ännu värre. Möjligen kommer de att sänka tempot framöver.

– När coviden fick allt att bromsa in så jobbade vi oavbrutet av bland annat ekonomiska skäl. I dag finns det en känsla i vårt band att musiken inte nödvändigtvis är det absolut viktigaste i våra liv. Vi älskar ju det vi gör – men vi måste också ta hand om oss själva och våra familjer, understryker han.

Vilka artister har betytt mest för de musiker som ni blev i The National?

– Vi var tidigt besatta av Bob Dylan, och är det fortfarande. Jag gillar allt han gör, svarar Bryce Dessner utan betänketid. Springsteen är en annan person som vi verkligen beundrar – och som jag fick jobba ihop med nyligen. Nina Simone, Steve Reich, Thom Yorke och Philip Glass är också sådana personer för mig.

Bryce Dessner i The National Kompositören och gitarristen Bryce David Dessner är född 1976 i Cincinnati och har studerat musik på Yale för den klassiska gitarristen Benjamin Verdery. Han spelar helst på en Gibson Firebird från 1963. Tillsammans med sin tvillingbror Aaron och bandets sångare/textförfattare Matt Berninger skriver de bandets musik. Sedan debuten 2001 har de nu gjort nio album och fem livealbum. The National turnerar med sitt nya album ”First two pages of Frankenstein” i USA i maj, juni och augusti och i Europa från september fram till november. Om sin arbetskapacitet: ”Jag växte upp i den amerikanska Mellanvästern där det inte fanns något att göra. Det enda var att skriva, plugga, göra musik, konst och läsa böcker. Andra valde att ta droger och spela videospel”. Bryce Dessner är för närvarande upptagen med att skriva två pianokonserter till den japansk-tyska pianisten Alice Sara Ott. Visa mer Visa mindre

