”The office” 20 år – så sprängde Ricky Gervais humorvallen med tidernas roligaste tv-serie

”Det är mestadels sociopaterna som vill tillbaka till kontoret”, löd nyligen en rubrik i brittiska Financial Times. Artikeln illustrerades med ”The office”-bossen David Brent med fötterna uppslängda på skrivbordet så där härligt nonchalant som bara mellanchefer kan. Artikeln refererar till en ”alarmerande” rapport från en brittisk revisorsjätte som visar att 90 procent av företagets anställda helst ville fortsätta att jobba hemifrån även efter pandemin.

Det är ingen slump att David Brent är omslagspojke för kontorskulturen. Tjugo år efter premiären av ”The office” har han blivit den globala symbolen för usla chefer. En jagsvag, plågsamt bekräftelsesjuk, pinsamt celebritetskåt och osäker ledare som är i konstant behov av positiv feedback och desperat vill vara alla till lags: ”I första hand vän, i andra hand chef, troligen underhållare i tredje hand.”

Ett återkommande tema i serien är kvinnor som beter sig som vuxna – och män som aldrig växer upp. Extra komiskt blir det förstås när den som ska vara ”den vuxna i rummet” agerar som ett stort barn. I ”The office” försätter sig Brent i olika situationer som blir så plågsamt pinsamma att det gör ont.

Alla som har följt serien känner till fiktionen: ett BBC-team gör en dokumentär som skildrar kontorslivet på ett pappersföretag i Slough. Det utvecklas till ett känslomässigt gisslandrama där personalen helt hamnar i händerna på mellanchefen Brent. Han är en skratthora som tvångsskämtar konstant medan han fingrar på slipsen, skryter om hur mycket han dricker på puben och tar fram gitarren och spelar egna låtar under heldagskonferenser. Chefen kan helt ogenerat fingra sig i skrevet och berätta för en kvinnlig sekreterare att han känt en knöl och är orolig för att han fått ”cancer i de där gamla testiklarna” – trots att han ”undersöker sig själv regelbundet”.

Ja, ni fattar själva att isolerat distansarbete skulle leda till en identitetskris för en personlighetstyp som är helt beroende av kontoret som livescen. Bara tanken på att arrangera och leda zoommöten skulle vara en nära-döden-upplevelse för en chef som knappt sneglar på sin datorskärm mellan de ändlösa sociala rundorna på kontorsgolvet.

"The office"-bossen David Brent har blivit omslagspojken för dåliga chefer. Foto: Annelie Carlström
Ricky Gervais som David Brent i "The office". Foto: ©BBC/Courtesy Everett Collection

Föga överraskande har David Brents skapare – Ricky Gervais och Stephen Merchant – en helt annan syn på kontorsmiljön än rollfiguren.

– ”The office” var ett slags exorcism av våra egna, ångestfyllda, erfarenheter av kontorsjobb, sa Stephen Merchant, seriens manusförfattare och regissör när jag intervjuade honom på humorparets kontor i centrala London.

Ricky Gervais utvecklade resonemanget när jag senare träffade honom vid ett annat tillfälle.

– I grunden är all humor en form av terapiverksamhet där vi bearbetar våra nojor och saker som är ångestframkallande. Och jag är förtjust i komediserier där figurer med fel och brister gör vanliga saker med ett oärligt uppsåt på ett korkat sätt. ”The office” är en uppvisning i olidligt pinsamma sociala fadäser. Det är sånt som jag går i gång på. Vinnare är inte ett dugg roliga eller intressanta. Jag föredrar förlorare alla dagar i veckan.

Första avsnittet av ”The office” sändes på BBC2 en måndagskväll för snart 20 år sedan. Eller, för att vara helt exakt, kl 21.30 den 9 juli 2001. Som många andra banbrytande humorserier fick den till en början ett rätt lamt mottagande. BBC hade baxat igenom serien trots att den fått katastrofala betyg av testpubliken. När första säsongen sändes på kort tid i sex avsnitt var det inte särskilt många som brydde sig om att titta. Inte heller alla tv-recensenter fattade poängen: ”Hur detta slagg kunde överleva pilotstadiet är en gåta”, skrev till exempel The Evening Standard.

Kanske var det inte så överraskande – serien tog ju tittarna tillbaka till arbetet en måndagskväll mitt i sommarsemestern, saknade stjärnor, handling, skrattmaskiner och byggde på sekundärskam, tristess, döda ögonblick, antihumor och ofrivilligt komiska rollfigurer.

Men så småningom spreds ryktet med mun-mot mun-metoden på pubarna och under kontorslandskapens flimrande lysrör – sociala medier fanns ju inte. Storbritannien drabbades av ”Brentelmania”. Ricky Gervais har berättat att han fattade att serien hade blivit en hit när en hemlös man kände igen honom på gatan och ropade glatt att han just hade varit och snattat ”The office” på dvd.

I rask fart blev första säsongen av ”The office” den mest sålda tv-titeln på video/dvd någonsin i Storbritannien. BBC insåg att de satt på humorguld och gav snabbt klartecken för en andra säsong som blev en succé. ”The office” utsågs till bästa komedi på British comedy awards och Ricky Gervais prisades som ”årets komiker”.

Helt otippat var ändå att denna urbrittiska serie gick hem i så många andra delar av världen. När jag intervjuade Stephen Merchant förklarade han att manusförfattarna hade tappat kontrollen över sin skapelse.

– ”The office” har blivit ett Frankensteins monster som går bärsärkargång. Uppriktigt sagt förstår jag inte riktigt vad brasilianska tv-tittare får ut av pappersindustrin i Slough, log Merchant roat där han satt bakom sitt skrivbord i duons spartanska kontor, komplett med faxtelefon och post-it-lappar på väggarna.

Hittills har serien visats i mer än 80 länder och lett till nyinspelningar i åtta av dem, förutom USA även Tyskland, Frankrike, Kanada, Indien, Chile och Brasilien – och Sverige, där Henrik Dorsin gör sin Ove Sundberg-figur till mellanchef inom Svensk kontorshygien AB i ”Kontoret” (2012).

Den överlägset mest framgångsrika versionen är den amerikanska som utspelar sig i Scranton, en håla i rostbältet. För den amerikanska publiken var det då en revolution att se komedi som kretsar kring vardagens banaliteter men efter de inledande avsnitten övergav serien den lite mer djärva brittiska tonen till förmån för en mer klassisk amerikansk sitcom-formel. Steve Carells rollfigur Michael Scott blev en mer clownaktig, övertydlig och tvådimensionell figur än originalet David Brent.

Amerikanska "The office". Foto: Alamy
B.J Novak, John Krasinski, Jenna Fischer, Rainn Wilson och Steve Carell i amerikanska "The office" (2005-2013). Foto: Alamy

Det räckte i alla fall för att göra amerikanska ”The office” till en av tv-historiens mest lukrativa serier. Under pandemiåret 2020 var det den mest strömmade serien på Netflix (52 miljarder minuter) – trots att det sista avsnittet sändes redan 2013. Serien har också blivit ett popkulturellt fenomen som till och med tilltalar generation Z – superstjärnan Billie Eilish blev så besatt att hon brukade öppna sina konserter med signaturmelodin.

Även om Gervais numera kan fakturera Netflix 200 miljoner för en ståuppshow, så är det framgångarna för amerikanska ”The office” som bidragit mest till att ”den tjocka snubben från Reading” (som han kallat sig själv) blivit en av planetens rikaste komiker. Merparten av hans samlade förmögenhet – i dryga slängar 1,5 miljarder – kommer från royalty för amerikanska ”The office”. För två år sedan betalade NBC svindlande 5 miljarder kronor för rättigheterna.

Ricky Gervais och Stephen Merchant var en perfect match, trots olika arbetsmetoder och temperament. När Stephen Merchant beskriver sin kollega för mig blev adhd-dragen tydliga:

– Ricky är utan tvekan en av de mest begåvade personer jag har mött, men också en av de mest påfrestande och irriterande. Som ett barn som har druckit för mycket läsk med olika kemikalier, som om alla E-nummer har påverkat honom så att han yr runt som en galning. Han kan ha svårt att fokusera, men när han gör det kan han trolla fram vad som helst ur hatten, säger Stephen Merchant.

Han träffade sin blivande humorpartner för första gången när Gervais var en hyenaskrattande mellanchef på radiokanalen XFM. I bagaget hade Gervais ett misslyckat försök att bli popartist och var under en period också manager för Suede. Som ståuppkomiker och sketchförfattare var han halvlyckad. Allt skulle förändras med en sju minuter lång kortfilm som duon gjorde tillsammans 1999. Rollfiguren hette David Brent och inspelningen gjordes på samma kontor där Gervais hade suttit i åtta år. Kortfilmen visades för en chef på BBC som beställde manus till ett pilotavsnitt. Manuset fick grönt ljus och piloten spelades in i januari 2000.

I samma veva som serien drabbade Storbritannien kom undersökningar som visade att 2 av 3 av brittiska kontorsarbetare upplevde så kallad ”office rage”, samt att hälften av alla kontorsanställda i 30-årsåldern hatade allt som hade med kontorslivet att göra. Ricky Gervais sålde in serien med argumentet att kontorskulturen är densamma överallt – oavsett om man jobbar för Nasa eller Cosa Nostra – ”Varför är din stol större än min?”.

Det stämmer väl med Stephen Merchants erfarenheter.

– På kontoret kan småsaker och känslor blåsas upp bortom alla proportioner. I det stora hela är det petitesser men allt exploderar när man befinner sig mitt i den där tryckkokaren. Någon kan få psykbryt för att någon inte har lämnat tillbaka en häftapparat, säger Stephen Merchant och utvecklar:

– Egentligen finns det inget som är roligt med ett kontor i sig, allt handlar om människorna som jobbar där. Hela idén med den här konstgjorda familjen som man tvingas tillbringa sina dagar med.

”The office”-figurerna Tim, Gareth, ”Finchy”, David Brent och Dawn. Foto: Annelie Carlström

Gervais baserade sin rollfigur på karaktärer han sett i dokusåpor, men allra mest från typer som han träffat. Redan som 17-åring mötte han sin allra första David Brent-prototyp – ”en mellanchef i 35-årsåldern med ful kostym” – när han sökte jobb på ett lager. ”Jag ger inte skitjobb. Om en kille kommer till mig och säger ’Jag vill jobba hårt för att förbättra mig själv’, så kommer jag få det att hända...” Ögonblicket därefter lyfte Brentprototypen luren för att sälja in den underåriga aspiranten på lagret med repliken ”Såklart att han är 18!”, blinkade åt Gervais och ritade en ­Pinocchionäsa i luften. I åratal återberättade Gervais denna anekdot genom att spela upp scenen och hela tiden produktutveckla sin komplexa figur. Så är också den allra första scenen av ”The office” mer eller mindre plankad från denna anställningsintervju.

Alla som har sett ”The office”, vet att man kan beskylla David Brent för mycket, men knappast för att vara ”woke”. Han är extremt självupptagen, uppblåst, feg, hycklande, arbetsskygg, småsint, sexistisk och smygrasistisk. Medan det uträknade pappersföretaget förblöder ekonomiskt, fortsätter hobbyfilosofen Brent att terrorisera personalen med trötta managementfloskler och dåliga vitsar.

– Hans värsta brott är att han har förväxlat respekt med popularitet. Han vill ha bådadera men fokuserade på fel saker, konstaterar Ricky Gervais.

Inte ens Brents ”bästa vän”, den sexistiska säljaren Chris Finch, känner någon som helst respekt för honom. ”Finchy” sprider fejkade porrbilder med Brent och mobbar honom konstant inför kameran: ”Du skulle inte ens kunna få dig ett ligg på en bordell...” Brent kan naturligtvis inte låta bli att svara: ”I could and I have”, säger han med en ängslig blick in i kameran och rodnande kinder.

Även om serien inte var tänkt som någon mediesatir så var den bäst i klassen på att fånga upp den grasserande dokusåpakulturen. Under 90-talet hade Ricky Gervais tittat allt mer storögt på framväxten av en tv-genre som förvandlade vanliga människor till celebriteter. Det som hade börjat ganska oskyldigt med okända människor som kom från ingenstans och fick lite uppmärksamhet för att de var roliga eller intressanta. Efter hand började programmen att fyllas av människor som började spela framför kameran i hopp om att bli kändisar – på samma sätt som David Brent. I Storbritannien föregicks premiären av ”The office” bland annat av dokusåpor som ”Big brother” och ”Pop Idol”.

Det var något befriande med en serie som också befolkades av ”verkliga” människor som inte såg ut som skådespelarna i ”Friends”. ”The office” hade också existentiella kvaliteter, som ett slags kontorskulturens ”I väntan på Godot”. Ingen annan serie hade fångat den vardagliga monotonin och ledan i ”att sitta av sitt liv”. Serien drev också med den ”inkännande” amerikanska managementkulturen som hade spridit sig som en invasiv växt i de brittiska kontorslandskapen med en gammeldags ”keep calm and carry on”-attityd.

– Vi ville spegla den där kulturen där man hela tiden uppmuntras att prata om hur alla mår på jobbet, där alla också förväntas fråga hur chefen mår. Och alla dessa sammankomster där man ska socialisera och bygga olika team. Brent vill desperat vara en i gänget men problemet är att det då blir svårt att samtidigt vara den där Gudfadern som folk ska respektera och frukta, förklarar Stephen Merchant.

Merchant och Gervais uppfann inte mockumentären – kultfilmen ”Spinal tap” och tv-serien ”The Larry Sanders show” kom tidigare – men med ”The office” lyckades de vrida upp förstärkaren till elva genom att inlemma både dokusåpakulturen och managementvärlden.

– Genren tjänar mina syften eftersom jag gillar den naturalistiska stilen. När folk ser människorna i ”The office” så ligger detta närmare den verkliga världen än ett sjukhusdrama där alla ser ut som fotomodeller. Ju mer man kan få publiken att känna saker på riktigt, desto större blir belöning efteråt, säger Gervais.

Greppet att riva den fjärde väggen mot publiken var också ett effektivt sätt att visa att vi alla spelar roller. ”The office” är också ett skolexempel på hur man exploaterar komikens ”blinda fläck” till max – klyftan mellan hur en rollfigur uppfattar sig själv och hur den uppfattas av sin omgivning.

– Om man lägger till ett filmteam som fångar varje felsteg så blir det ju tio gånger mer pinsamt. Och pinsamheten är den största skräcken för engelsmän, ler Gervais.

Seriens lösa och lediga stil med handkamera kan ge ett intryck av att den bygger på improvisationer. Ingenting kunde vara mer fel. Gervais och Merchant slipade på manuset i åratal tills varenda detalj satt som en smäck. Också miljön valdes med största möjliga omsorg. Wernham-Hogg ligger i hjärtat av det glåmiga och direkt livsfientliga industriområdet i Slough – en skäggvårta på M4-korridoren mellan London och Swindon.

– Skälet till att vi valde Slough är att det är så nära London, centrum för allting. Om rollfigurerna bara hade kommit på tåget så är det som Oz, ”Underlandet”, men de blev fast där med London som en hägring utan att ta sig dit, säger Stephen Merchant.

Men miljön i all ära, så lever serien förstås på sina fantastiska rollfigurer som inte bara är tragikomiska utan också väcker vår medkänsla. Det gäller för David Brent, liksom för hans pottklippta högra hand, Gareth Keenan (Mackenzie Crook) som blev en apart publikfavorit. En infantil übernörd med ett sjukligt kontrollbehov som hävdar att hans liv är som ”Ibiza uncut”. I själva verket är han en blekhyad torrboll som är besatt av Territorial Army (arméreserven), har ett axelhölster för mobiltelefonen och förgäves försöker övertyga sina kolleger om att han är en framstående ”lagledare”. Rollfiguren baserades på flera figurer som serieskaparna stött på under sin uppväxt, särskilt ett original som Ricky Gervais brukar prata om i sina ståuppföreställningar – snubben som lägger en krabba i sitt ölglas under semestern, eftersom Gervais skojade om att krabbor går framlänges när de är berusade.

Gervais är övertygad om att publiken bryr sig mer om en rollfigur som de känner att skådespelaren sympatiserar med.

– Detta betyder inte att han måste vara perfekt eller skinande ren men hans svagheter måste vara förankrade i mänskligheten, i oss alla. Och på någon nivå måste han också vara sårbar, menar Ricky Gervais.

Under arbetet med ”The office” förvandlade han spelet med blickar och kroppsspråk till subtil konst. När Brent rodnar och tittar in i kameran så blir det lättare att leva sig in i hans skamkänslor, dela hans plågor.

– Brent är visserligen en pretentiös fjant, men under seriens gång började vi faktiskt känna äkta sympati för honom, bry oss om honom på riktigt. Han är inte ond, utan bara lite tom, vilseledd och kärlekskrank. Problemet är att han alltid måste stå i centrum och få sista skrattet, säger Merchant.

– Mina favoritögonblick i serien är de som närmar sig drama. Som när Brent bönar och ber på sina bara knän för att få tillbaka sitt jobb.

Kanske var det empatin som gjorde att de inte ville lämna sina rollfigurer i sticket efter den andra säsongen då Brent fick sparken i en gul strutskostym. Det blev två bonusavsnitt som sändes som en julspecial i Storbritannien 2003.

Handlingen utspelar sig tre år efter den andra säsongen då BBC gör ett ”återbesök” på Wernham Hogg där Gareth har tagit över ledningen. Brent är en avdankad dokusåpastjärna som bränt hela sitt generösa avgångsvederlag på en singel som floppat, säljer städprodukter och blinddejtar vilt på nätet.­

– Vi ville ha en lite trevligare och mer upplyftande avslutning på serien för att visa att ”The office” är något mer än en cynisk, svart komedi, säger Merchant.

I bonusavsnitten fördjupas dramat och romantiken då serieskaparna låter den svårt återhållna romansen mellan Tim (Martin Freeman), och Dawn (Lucy Davies) blomma upp. Det tårögda och magiska ögonblicket när de slutligen förenas gjorde till och med den brittiska romkomkungen Richard Curtis (”Love actually”, ”Notting Hill”) avundsjuk.

– Själen och hjärtat i ”The office” finns i kärlekshistorien mellan Tim och Dawn. I den konstlade kontorsmiljön förvandlas deras relation till en viktoriansk melodram där de inte kan visa sina känslor öppet, säger Merchant.

Bonusavsnitten slutar också lite mer hoppfullt för David Brent som får napp i dejtningsdjungeln och lyckas sätta sig upp mot sin plågoande Chris Finch genom att be honom att dra åt helvete, och i slutet får till ett skratt som känns äkta för första gången.

Bonusavsnitten oräknade höll sig Gervais och Merchant till det format som de tidigt bestämt sig för. Precis som ”Fawlty towers” är ”The office” ett perfekt humorbygge i två säsonger om 6 avsnitt där man inte vill byta ut en enda scen. Men om ”The office” är ett odödligt komiskt mästerverk så misslyckades Gervais och Merchant med en sak.

– Även om vi inte hade någon uttalad agenda trodde vi kanske att vi skulle kunna påverka den här managementkulturen. Genom att exponera alla löjliga floskler och märkliga övningar trodde vi att ingen någonsin mer kunde ta dem på allvar. Men vi insåg snabbt att vi hade fel eftersom det ofta kom fram människor till oss och stolt förklarade: ”Jag är precis som David Brent ...”

Kanske var det ändå ett utslag av självinsikt. När brittiska ”The office” skulle visas på tv-kanalen BBC America försågs den med ett intervjuklipp där ett entusiastiskt amerikanskt fan på gatan satte huvudet på spiken: ”Om du inte ser något av dig själv i David Brent, då är du David Brent.”

Länge leve ”The office”!

Martin Freeman, Lucy Davis, Ricky Gervais och Mackenzie Crook i ”The office”. Foto: ©BBC/Courtesy Everett Collection

Fem odödliga scener ur "The office" Heldagskonferensen Seriens roligaste avsnitt kretsar kring en urspårad teambuilding-dag. David Brent ger en inhyrd ledarkonsult ett psykbryt genom att hela tiden avbryta, sabotera olika rollspel ("det har varit en våldtäkt däruppe!") och till slut låta Gareth hämta en gitarr så att han kan spela egna låtar som "Freelove freeway". Gareth missuppfattar en övning och råkar av misstag bekänna inför alla att hans stora fantasi är att se på när två lesbiska kvinnor - "troligtvis systrar" - har sex. David Brent motivationstalar I andra säsongen gör en konsultfirma misstaget att värva David Brent som motivationstalare. Övertänd i bakåtlutad keps håller han historiens mest bisarra och oinspirerande motivationstal – inklusive fullskalig skratterapi – inför häpna deltagare som stirrar med tom blick framför sig. Brent gör storstilad sorti genom att sätta på en bergsprängare och peppdansa till Tina Turners "Simply the best". Medarbetarsamtalet med Keith Företagets mest likgiltiga medarbetare, slashasen Keith (Ewen MacIntosh) knäcker den tålmodiga David Brent i ett katastrofalt medarbetarsamtal som ska utgå från krystade enkätfrågor som Keith inte har fyllt i - "jag trodde att du skulle göra det". Keith standardsvar på de flesta frågor är "vet inte", under kategorin "svagheter" uppger han "eksem på ena foten". Välgörenhetsdagen David Brent chockar sina medarbetare på den årliga välgörenhetsmaskeraden genom att dansa ett slags bisarr, självkoreograferad diskodans där "Flashdance möter MC Hammer shit" och kompar sig själv med ett slags guturalt neandertalsläte. Senare i samma avsnitt får han sparken iförd en gul strutsdräkt. Kyssen mellan Tim och Dawn Seriens bultande hjärtat är den återhållna kärlekshistorien mellan ljushuvudet Tim (Martin Freeman) och receptionisten Dawn (Lucy Davis) som spirar i den oromantiska kontorsmiljön. En romans som äntligen får sitt utlopp i det allra sista avsnittet på den årliga julfesten när Dawn är tillfälligt hemma från USA. När hon öppnar paketet från Tim i taxin som innehåller kritor och meddelandet "Never give up" återvänder hon till Tim på julpartyt. En av de bästa och mest tårdrypande romantiska scenerna någonsin.

Ricky Gervais och Stephen Merchant. Foto: Alamy

The office Tv-serie som sändes på BBC 2001-2003 och skapades av Ricky Gervais (född 1961 i Reading) och Stephen Merchant (född 1974 i Bristol) som också regisserade serien. Den brittiska humorduon ligger också bakom tv-serier som "Extras", "Life's too short", "Derek" och spelfilmen "Cemetry junction". Ricky Gervais gjorde på egen hand "David Brent: life on the road" och har just spelat in den tredje säsongen av Netflix-serien "After life". Han har också medverkat i filmer som "Natt på museet", "The invention of lying" och "Livet från den andra sidan". Gervais har också haft enorma framgångar som ståuppkomiker med temadrivna föreställningar som "Animals", "Politics", "Fame", "Humanity" och "Supernature". Han har också varit värd för Golden Globe-galan tre gånger och gjort cameoroller i amerikanska "The office" och "Curb your enthusiasm".

