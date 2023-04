The Script-gitarristen Mark Sheehan död

Bandet The Script har släppt populära låtar som ”The man who can't be moved”, ”Hall of fame” och ”Breakeven”.

Under fredagskvällen meddelade bandet att singer-songwritern och producenten Mark Sheehan som agerat gitarrist i bandet har avlidit.

”Älskade maken, pappan, brodern, bandkompisen och vännen Mark Sheehan somnade in i dag på sjukhus efter en kort tids sjukdom”, skriver bandet i ett inlägg på Twitter.

Mark Sheehan blev 46 år gammal.

