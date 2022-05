The Smile föder drömmar om ett nytt Radiohead-album

Rock The Smile ”A light for attracting attention” (XL/Playground) Visa mer

Thom Yorke och Jonny Greenwood har spelat ihop i Radiohead sedan 80-talet. Nigel Godrich har producerat alla gruppens album sedan 1997 och sitter bakom reglagen också på Yorke och Greenwoods pandemiprojekt The Smiles debutalbum.

Så man kan ju undra om The Smile verkligen skiljer sig så mycket från Greenwood, Yorkes och Godrichs vanliga jobb? Kanske inte. Särskilt inte när ”A light for attracting attention” till så stor del består av suggestiva ballader med stora stråkarrangemang. Då känns The Smile mest överflödiga.

Mer intressant blir det när albumet fungerar som ett slags ovanligt frisinnad och intim blyertsskiss av det som på nästa Radiohead-skiva kanske kommer ha fått tydligare konturer i svart tusch och exakt färgläggning innanför linjerna. Medan Radiohead är en otymplig koloss, en arenarockig Finlandsfärja som det tar cirka två år bara för att byta kurs på, innebär The Smile, precis som Yorkes allt fler soloskivor och Greenwoods karriär som soundtrack-makare, i bästa fall ökade och snabbare möjligheter att testa och prova nya idéer.

När det sker – uteslutande när The Smiles tredje medlem Tom Skinner, från briljanta jazzkonstellationen Sons Of Kemet, släpps lös – i hårt rytmiska ”Thin thing” och ”A hairdryer” föds drömmar om hur nästa Radiohead-album förhoppningsvis låta.

Även om det långt ifrån säkert kommer att göra det. Yorke och Greenwood har ju säkert en handfull projekt kvar på vägen dit – och mycket mer att utforska.

Bästa spår: ”Thin thing”

