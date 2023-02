The Soundtrack of Our Lives gör comebackturné

The Soundtrack of Our Lives bildades i Göteborg i mitten av 90-talet av medlemmar från bland annat Union Carbide Productions, Whipped Cream och Mindjive. Förutom sångaren Ebbot Lundborg, består bandet av Fredrik Sandsten, Ian Person, Martin Hederos, Mattias Bärjed och Kalle Gustafsson Jerneholm.

Foto: Albin Händig