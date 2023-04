The Tallest Man on Earth: ”Världen ser för jävlig ut och man kan bli cynisk över det”

Singer-songwritern Kristian Matsson är född 1983 i Älvdalen och uppväxt i Leksand. Han startade sin solokarriär 2006, efter att ha frontat indiebandet Montezumas.

The Tallest Man on Earth spelar i Malmö den 3 maj, på Cirkus i Stockholm 6 och 7 maj och på Pustervik i Göteborg 8 och 9 maj. Därefter väntar fler konserter i Sverige i augusti, följt av turnéer i båda Europa och USA.

Kristian Matsson repar nu i Gagnef inför turnerandet ihop med två amerikanska musiker och trummisen Nils Törnqvist, som spelat med bland andra Amason, Laleh och Robyn.

Om de musiker som betytt mest för honom: ”Bon Ivers värld var viktigt för mig och James Blake. John Fahey har jag alltid med mig och Joni Mitchell är ju fortfarande makalös.”

Om sin favorit-fingerpickinggitarrist: ”John Fahey, absolut, på grund av det besynnerliga med honom och blandningen av det romantiska, som i hymnen ”In Christ there is no east or west”, men också ragor.”