”The tomorrow war” är en stendöd b-actionrulle

Action/Sci-fi/Äventyr ”The tomorrow war” Regi: Chris McKay Manus: Zach Dean. I rollerna: Chris Pratt, Yvonne Strahovsky, J.K. Simmons, Betty Gilpin med flera. Längd: 2 tim, 20 min. Språk: Engelska. Premiär 2.7 på Amazon Prime Visa mer

Mitt under fotbolls-VM öppnar sig en digitalbrusande portal in i en annan dimension; svartklädda soldater från 2052 kliver in på arenan och ber nutiden om hjälp att rädda världen från aliens som håller på att utplåna mänskligheten. Det förflutna måste ställa upp med soldater.

”Är det här ett skämt?” frågar sig den frustrerade familjefadern (Chris Pratt) som lustigt nog just då sitter i tv-soffan och drömmer om att få göra något betydelsefullt för världen.

Bra fråga. Alla som har sett lite sci-fi-action vet att man reser bakåt i tiden för att fixa problemet innan det blir för stort. I ”The tomorrow war” kommer man på den idén först mot slutet, när miljontals människor redan skickats till framtiden och dödats eller lemlästas i det hopplösa kriget mot ett slags övergödda gräshoppor i kostorlek; ettriga som myggor, kryllande som myror, klistriga som flugor, bleka som ogrillade kycklingar med blodfärgade, stympade händer - kort sagt ett (riktigt lyckat) konglomerat av troliga mardrömmar i semesterhängmattan.

Det hjälper att dialogen ligger på en ganska intressant punkt mellan humor och icke-humor. Eller om det nu är de fina birollsinnehavarna (som Mary Lynn Rajskub, Mike Mitchell och Sam Richardson) som lyckats ge en komisk touch åt material som egentligen är stendött. Det är inte så lätt att avgöra eftersom just de rollerna är parodiskt nerklippta. Att ”comic sidekicks” är skapta för att dö i actionrullar vet väl alla, men lite mer än två halvskojiga repliker kanske man vill höra innan de blir insektsföda.

Chris Pratt kan däremot inte anklagas för att vara rolig. Som bäst kan han få till ett vekt Patrick Swayze-drag, men oftast är han anonym som en Dressmanreklam och Yvonne Strahovsky, som spelar hans dotter i framtiden, borde få medalj för sina försök att höja den känslomässiga temperaturen i deras scener.

En b-actionrulle med tillräckligt jobbiga monster kan förlåtas både bristande logik och en scenografi som inte lägger två strån i kors för att dölja att den är datorgenererad. Men då ska det gå undan. Den här är minst en timme för lång. Å andra sidan kommer den inte ut på bio, så man kan alltid snabbspola. Eller så kan jag spoila den direkt: Hjälten räddar världen och återförenas med sin familj.

