Drama ”The trial of the Chicago 7” Regi & manus: Aaron Sorkin I rollerna: Sasha Baron Cohen, Jeremy Strong, Eddie Redmayne, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella, Mark Rylance, Yahya Abdul-Mateen II m fl. Längd: 2 tim 5 min (från 15 år) Språk: engelska. Går på vissa biografer, bland annat Zita i Stockholm. Netflixpremiär 16/10. Visa mer

Hur skulle presidentvalet den 3 november sluta om Aaron Sorkin fick skriva manuset? Så här: Trump gör det som alla förväntar sig, han accepterar inte valnederlaget, han påstår att valet är riggat och att Demokraterna har fuskat. Men för första gången marscherar hans republikanska hejaklack till Vita huset och säger: ”Donald, det är dags att dra”.

Det berättade Sorkin, den amerikanska manuskungen bakom bland annat tv-klassikern ”Vita huset”, enligt The Guardian. Naivt? Ja, kanske. En liberal önskedröm? Definitivt. Men är det därför fel att fantisera om en lite anständigare politisk verklighet? Knappast.

Med ”The trial of the Chicago 7” – hans andra film som regissör efter kriminalthrillern ”Molly's game” – är Sorkin tillbaka i den politiska hetluften. I alla fall som den såg ut i slutet av 60-talet. Tajmningen kunde inte vara bättre. Det är svårt att tänka sig en mer talande historisk kontext till det som hänt under det gångna året som präglats av demonstationer för alltifrån Black Lives Matter till proteststormen mot valfusket i Belarus.

Sorkin utgår ifrån en ökänd, politiserad rättegång som ägde rum 1969 just efter att Nixon blivit president. På de anklagades bänk satt sju kända vänsteraktivister, bland annat Abbie Hoffman, Jerry Rubin och Tom Hayden, samt Svarta pantrarnas ledare Bobby Seale. De var alla anklagade för anstiftan till våldsamt upplopp efter att ha deltagit i fredliga protester mot Vietnamkriget som urartat året innan i Chicago.

Seales närvaro var kanske mest spektakulär, han hade bara gjort ett blixtbesök i samband med demonstrationerna för att hålla tal. Filmens titel signalerar det faktum att han egentligen inte hörde dit (men dömdes för otaliga fall av ”domstolstrots”).

Jeremy Strong som Jerry Rubin och Sasha Baron Cohen som Abbey Hoffman i ”The trial of the Chicago 7”. Foto: Niko Tavernise/Netflix

Den uppmärksammade rättegången blev tv-film i slutet på sjuttiotalet, ”Conspiracy: the trial of the Chicago 8”, som enligt uppgift vilade tungt på utskrifter från domstolsprotokollen. Men även om Sorkins ”The trial of the Chicago 7” på många sätt inordnar sig i en tradition av rättegångsdramer och formar sig till tämligen konventionell och möjligen inte så lite skönmålande hjältesaga, så är den ett rent nöje att se.

Skådespelarna är alltigenom suveräna, i samklang med den förväntat smarta dialogen. Sasha Baron Cohen och nyligen Emmybelönade Jeremy Strong (”Succession”) är ett skönt radarpar med hippielook och brinnande engagemang som adderar en humoristisk udd mitt i allvaret. Eddie Redmayne har aldrig varit min favorit men gör en riktigt skarp roll som Tom Hayden, proffsideologen i gänget (verklighetens Hayden blev senare bland annat demokratisk senator och miljökämpe).

Frank Langella som Julius Hoffman i ”The trial of the Chicago 7”. Foto: Niko Tavernise/Netflix

Frank Langella (lysande som just president Nixon i ”Frost/Nixon”) gör i sin tur en intensiv tolkning av den hårdföre domaren Julius Hoffman. I några av de starkaste och mest symboltyngda scenerna gestaltas konflikterna mellan domaren och Bobby Seale (Yahya Abdul-Mateen II), som kräver att få försvara sig själv. Ett bråk som slutar med att Seale fjättras vid sin stol och bokstavligen beläggs med munkavle.

Det Sorkin kanske lyckas allra bäst med är att återskapa den mediala cirkusen som omgav rättegången i verkligheten. En tuppfäktning mellan konservatism och radikalism - mot en fond av ett meningslöst krig som totalt skulle kosta över en miljon människoliv.

Vuxenunderhållning på hög nivå.

Se mer. Tre andra filmer skrivna av Aaron Sorkin: ”Presidenten och miss Wade” (1995), ”Charlie Wilson's war” (2007), ”The social network” (2010).

