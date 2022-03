The War on Drugs ljudmattor känns som att bli översköljd av ljummen olja

Konsert The War on Drugs Annexet, Stockholm Visa mer

Så här långt in i The War on Drugs karriär är det kanske dags att sluta tjata om influenser. Ändå är det något i bandets utveckling som hela tiden kittlat musikskribenters egon på samma sätt som när någon skickar en intressant spellista och man lite nöjt kan konstatera att man känner igen det mesta men överraskas av mixen och kopplingarna.

Adam Granduciel började med en ganska enkel idé: Att spela indierock fast sjunga som Dylan. Det lät bra, både modernt och tryggt gubbigt på samma gång. Sedan började han addera förbjudna influenser från 80-talets radiorock. Det gick att ana harmonier och svulstighet från Tears for fears, Talk Talk, Don Henley och Springsteens vid den tiden så underskattade 80-tal.

För varje skiva har han drivit det lite längre, tills han med sin senaste ”I don't live here anymore” gick för långt. Det är så jag känt när jag försökt lyssna på den. The War on Drugs har slukats av sina influenser och förvandlats till ett arenarockband.

Och nog hade de nästan kunnat fylla en större arena under sitt besök i Stockholm. Vilket hade varit att föredra framför två kvällar i Annexet – den plats dit musiken går för att dö. Här var ingen akustiker inblandad i bygget. Det är en låda bara, där ljudet studsar irriterande mellan väggarna och ingenting är trevligt. Men ljuset är åtminstone imponerande. Med hjälp av en ram av mycket små spotlights på skenor i golv och tak kan ljusdesignern skapa illusionen av att bandet spelar i en box av ljus.

Förutom Granduciel på sång och gitarr, en basist och en trummis har The War on Drugs nu hela fyra musiker som alternerar mellan olika instrument men påfallande ofta spelar keyboards, samtidigt. Det finns liksom ingen hejd på de ljudmattor han vill fylla lokalen med. Och då har jag ändå inte nämnt att många låtar har percussiva backtracks innehållande ännu fler svirrande syntar. Ibland skapar helheten en känsla av drunkning, som att bli översköljd av ljummen olja. Fast det är märkligt nog inte så oangenämt som det låter.

Om det inte varit för musikernas övervikt och urtvättade bandtröjor hade det däremot kunnat bli lite väl härligt. Det påminner oss i alla fall om att det är ett rockband som spelar.

Merparten av låtarna kommer från senaste skivan, vilket förstås är lite synd. Det var ju ändå vägen dit som var den mest intressanta. Men ”Pain” som andra låt är fin, med de små basfigurerna i refrängen och Granduciels snygga gitarrer. ”Come to the city” från gamla ”Slave Ambient” är också bra i sin monotoni. Han har blivit en bättre låtskrivare sedan dess, även om annat gått förlorat och ersatts med ännu tätare ljudmattor.

Det är en viss lättnad att få dra djupa andetag nattluft efteråt.

