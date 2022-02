The Weather Station fortsätter göra musik som andas klimatsorg

Det är morgon i Toronto. Ett blekgrått februariljus faller in genom fönstret när Tamara Lindeman dyker upp på skärmen, iförd en senapsgul stickad tröja.

Snart ska hon åka på turné med sitt The Weather Station, bandet som hon bildade 2006 och där medlemmar ur Kanadas alternativa folkscen kommit och gått genom åren. Hon, låtskrivare, frontfigur och sedermera också producent, har alltjämt förblivit det konstnärliga navet. Och som sådant har hon gått från att skriva sånger om teman som kärlek och vuxenblivande till att utforska de känslomässiga aspekterna av klimatförändringarna.

Fjolårets album ”Ignorance”, ett slags klimatsorg klädd i sirlig jazz och snyggt orkestrerad folkpop, hamnade högt på årsbästa-listorna världen över. Så också i Dagens Nyheter, där kanadensiskans femte skiva knep sjundeplatsen.

Redan till veckan släpps uppföljaren ”How is it that I should look at the stars”, en serie sparsmakade pianoballader som trettiosjuåringen spelade in som en direkt reaktion på fjolårsskivan.

De två albumen hör ihop säger hon. Som solen och månen, in- och utandningen.

– Rent tematiskt krokar de båda skivorna i varandra. Sångerna kretsar kring känslor av misstro, att bli vilseledd eller manipulerad. En stor del av dagens samhällsstruktur bygger ju på svekfullhet, så det har funnits en hel del att ösa ur.

Startskottet för hennes konstnärliga djupdykningar i klimatfrågan kom i form av en artikel om det amerikanska gas- och oljeföretaget Exxon Mobil. Det var som att få en tegelsten i huvudet, medger hon.

– Exxon Mobil kände till klimatförändringarna redan i början av åttiotalet, och kunde då ställa sig frågan; kanske ska vi bli ett grönt energiföretag? Men nej, i stället bestämde de sig för att stanna i olja och gas. För att skydda sina investeringar inledde Exxon, och andra bolag, en missinformationskampanj för att diskreditera forskningen. Det är en av anledningarna till att vi befinner oss där vi är just nu.

En intensiv inläsningsperiod följde under vad hon beskriver som ”en konstig vinter”. Artikeln blev gnistan till låten ”Robber”, en suggestiv och stråkklädd sång som blandar jazziga toner med dekadenta åttiotalsvibbar. I den beskriver Tamara Lindeman aningslösheten i att växa upp i en värld som redan blivit rånad på sina tillgångar, men samtidigt fostras in i ett kapitalistiskt, tillåtande system.

– Vi som är födda på åttiotalet har aldrig fått uppleva några glansdagar. Det dominerande narrativet har i stället varit; det kommer en apokalyps, och ni är ansvariga för den. Hur hanterar man det? Det är förstås omöjligt att göra på individnivå. Men jag tror att vi måste våga tänka i längre bågar, bortom en livstid.

I sången ”Atlantic”, också den från ”Ignorance”, skildrar hon i stället förnekelsen; lusten att blunda för smältande isar och allt annat som pågår. Hon borde veta bättre än att läsa tidningsrubrikerna, sjunger hon. Ambivalensen har en framskjuten plats i hennes låttexter, så också i den serie av sårbara pianoballader som hon släpper på skiva på fredag.

Det är inte bara klimatsorgen som återkommer på nya skivan. Det gör också fåglarna som länge befolkat Tamara Lindemans låtvärld. ”De är faktiskt rätt mirakulösa”, säger hon. Foto: Brendan George Ko

”Ignorance” var hennes mest ambitiösa skiva dittills. Att, efter en komplicerad och väldigt orkestrerad skivinspelning, bara sätta sig vid pianot och spela in resten av materialet live, tillsammans med bandet, beskriver hon som en enorm lättnad.

– Ärligt talat gjorde jag det mest för min egen skull. Jag ville få erfarenheten av att spela in ett album där tagningen är tagningen, och man är helt dedikerad till det som sker i stunden. Men visst känns det mer sårbart att släppa en skiva med intima ballader.

En omsorg för små detaljer och vardagliga ting genomsyrar låttexterna. Singeln ”Endless time” radar upp allt vackert vi omger oss med, men också tar för givet. Som rosor från Spanien och dignande rader av exotiska frukter.

– Vi lever i ett sådant överflöd, men utan att riktigt förstå det själva. Låten behandlar precis det. Hur vet du vad du har när du har det? Och kan du se det du har och samtidigt förstå – och hantera sorgen över – att allt kommer att förändras?

Det är inte bara klimatsorgen som återkommer på nya skivan. Det gör också fåglarna som länge befolkat Tamara Lindemans låtvärld.

– Fåglar är en portal till min egen sårbarhet, att se dem väcker mycket känslor i mig. Jag bor i en storstad, spelar mest i städer och turnerar mest längs motorvägar. Men var jag än befinner mig så finns det fåglar, de är en del av naturen som letar sig in och ut också i de mest urbana miljöer. Jag kan vara i Berlin och så landar det en kråka framför mig på trottoaren.

Hon ler, ett under samtalet ofta återkommande leende.

– De är faktiskt rätt mirakulösa. Jag är så tacksam över deras närvaro i våra städer. Fåglarna påminner mig om andra värden än de materiella.

Ny skiva och Sverigespelningar Tamara Lindeman är en kanadensisk artist, låtskrivare och skådespelare, född 1984 i Ontario i Kanada. Som ung vuxen flyttade hon till Toronto, där hon snart blev en del av stadens vibrerande folkscen med sitt musikprojekt The Weather Station. Första ep:n kom 2008, debutalbumet året efter. Sjätte skivan ”How is it that I should look at the stars” släpps 4 mars. I början av april spelar hon i Stockholm och Göteborg. Visa mer

Läs mer

Ignorance är The Weather Stations mest makalösa skiva

DN väljer: Här är årets allra bästa musik

Veckans skivrecensioner