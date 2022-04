The Weather Station varken svänger eller lyfter – men är märkligt tilltalande

Konsert The Weather Station Brooklyn Bar, Stockholm Visa mer

Det måste vara befriande att få rulla in i en polskskyltad minibuss vid en bar i Hornstull och spela musik inför en publik som inte har en aning om att man hemma i Kanada mest av allt är känd för att ha spelat huvudrollen i en rätt generande fantasy-serie om en barnhäxa. Som att få en andra chans.

För i sin roll som artist är Tamara Lindeman inte särskilt kommunikativ eller inställsam. The Weather Station, som hennes band heter, är resultatet av tydliga val och hårda begränsningar. Lindeman gör musik som sällan svänger, aldrig riktigt lyfter och ofta vilar i något slags mellantempon som är rätt svåra att göra något av, men som trots detta är märkligt tilltalande. Den är seriös utan att vara alltför dyster, snygg utan att vara tjusig. Mycket har förstås med hennes röst att göra. Hon sjunger dynamiskt och rör sig ständigt mellan luftig falsett och jordad alt - som Joni Mitchell - men låter samtidigt sval och oaffekterad. Ändå har hon ett budskap. Hennes två senaste skivor, skrivna under samma period, handlar tematiskt om klimatförändringarna ur något slags existentiellt och känslomässigt perspektiv. ”I feel as useless as a tree in a city park, standing as a symbol of what we have blown apart”, sjunger hon i ”Tried to tell you”.

Det är rätt uppgivet många gånger. Det bli ju lätt så.

Genombrottsskivan ”The Weather Station”, från 2017, var en mer typisk kritikerfavorit om relationer och livet som ung vuxen.

Medan fredagskvällen drar förbi utanför fokuserar Tamara Lindeman och hennes musiker på uppgiften. Den musik de gör är avskalad, någonstans mellan pop, jazz och kraut. De började europaturnén med en keyboardist, men han fick covid i Tyskland och lämnade bandet. Blåsaren får alternera mellan piano, klarinett och atonal spräcksaxofon. Trummisen använder mest hi-haten men inflikar små rytmiska finesser. Gitarristen är försiktig, basisten lite mer utlevande. Tamara Lindeman, som kanske fått nog av uppmärksamhet i sitt liv, fokuserar på sången snarare än att möta publiken.

Ändå är det väldigt bra. Som svensk går det lätt att relatera till denna kanadensiska svalka.

Det är uppenbart att bandet, alla tillsammans, har en idé om vad detta ska vara. Idén är lite starkare än genomförandet, men om man möter dem halvvägs så funkar det. De finns dessutom ett löfte om något ännu bättre längre fram.

Läs mer om musik och fler texter av Po Tidholm