The Weeknd spänner musklerna men har slutat överraska

Logga in

Logga in

Konsert Betyg: 3. Betygsskala: 0 till 5. The Weeknd Scen: Tele2 arena, Stockholm Visa mer Visa mindre

Man har nästan hunnit glömma att han är artist också. De senaste veckorna har memes av The Weeknd tapetserat internet, men inte på grund av något nytt släpp. Som affischnamn för HBO:s nya satsning ”The idol” har han för första gången i karriären fått vara med om en massiv flopp. Kritikerna har inte varit nådiga mot hans skådespeleri. Den omdiskuterade sexscenen från avsnitt två har till och med kallats världens värsta, någonsin.

Samtidigt som han haft denna grymma mediala backlash att hantera befinner sig alltså den 33-årige Abel Tesfaye på världsturné. Han har en hel del att bevisa och musklerna är spända därefter. När turnén ”After hours til dawn” intar ett fullsatt Tele2 arena på lördagskvällen för den första av två datum är bara scenografin häpnadsväckande nog att räcka för revansch. På scenens fond tornar en kromad stadssiluett, kända landmärken från New York, Toronto och London sträcker sig mot skyn. Längs hela långsidan löper en catwalk flankerad av ljuskällor och eldkanoner. Denna kulminerar sedan i ytterligare ett scenområde, där en gigantisk måne hänger ner från taket.

Ändå är den runt fem meter höga, roterande roboten som skjuter laser med ögonen ungefär vid mittcirkeln scenkonstruktionens mest iögonfallande. Figuren känns igen från det visuella koncept som japanen Hajime Sorayama tog fram till mixtapet ”Echoes of silence” redan 2011. Nu är dock merparten av The Weeknds fans sådana han erövrat under senare år, tack vare listtoppande, plattitydrik synthpop med r’n’b-influenser skriven av Max Martin. När han möter publiken tillsammans med band och ett tjugotal kvinnliga dansare i heltäckande dräkter är det för en första timme av att, i uttryckets sanna bemärkelse, ge folk vad folk vill ha. Med blinkande armband à la Coldplay till alla närvarande som bonus.

Hits som ”Take my breath”, ”Can’t feel my face” och ”Starboy” vävs övertygande samman av rika synthmattor. De organiska trummorna skänker ytterligare djup till ljudbilden, räddar den från att upplevas som alltför steril. The Weeknd själv bär en mask vars uttryckslösa yta matchar väl med den avtrubbade artistpersona som han mejslat fram. Först efter halva konserten tar han av sig förklädnaden. Då visar han oväntat många leenden, medan det frenetiska tempot mattas av för såväl gamla favoriter som helt nya låtar, hämtade från ”The idol”-soundtracket.

Att säga annat än att hela anrättningen är en uppvisning i hur modern arenaunderhållning ska göras vore lögn. Mer påkostat eller mäktigare än så här går inte att hitta sommaren 2023. Och då är ändå Beyoncé ute på vägarna. Den enorma kraftanspänningen innebär dock att finessrikedomen som fanns framför allt i The Weeknds tidiga inkarnationer går förlorad. Många år och miljoner har flutit under broarna sedan Abel Tesfaye var en artist av vilken man kunde hoppas på att få bli överraskad. Ur den synvinkeln är ”After hours til dawn” en show för exakt alla som älskar stora, dyra evenemang. Men kanske inte för den som också önskar lite salt till allt det söta och feta.

Läs fler konsertrecensioner och fler texter av Sara Martinsson