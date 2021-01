”The white tiger” konstnärligt och gripande indiskt drama

Dramathriller ”The white tiger”

Regi: Ramin Bahrani.

Manus: Aravind Adiga, Ramin Bahrani. I rollerna: Adarsh Gourav, Rajkummar Rao, Priyanka Chopra med flera. Längd: 2 timmar, 5 minuter. Språk: engelska, hindi. Premiär Netflix 22/1. Visa mer

Det hinduistiska kastsystemet delar in folket i fyra grupper. Dessa huvudkast är sedan indelade i cirka 3.000 underkast och sedan 25.000 kast till med andra olika underrubriker. Som med alla religioner är det oerhört komplicerat men i filmen ”The white tiger” görs det hela mycket enklare.

Så här: Antingen är man i ljuset – alltså medelklass eller högre upp på stegen. Eller så är man i mörkret – alltså en fattig, svältande, utnyttjad människa dömd till att förbli sådan om man inte gör något drastiskt åt det.

Inför denna tudelning står vår huvudkaraktär Balram (Adarsh Gourav). Född i en av hundratusentals urfattiga små indiska byar utan el eller avlopp eller slantar har Balram ingen framtid alls. Familjen ser honom endast som en inkomstkälla – han kan ju bära och krossa kol – och det där med att han kan räkna och lärde sig läsa fort. Det har väl inget värde?

För Balram var smartare än de andra och i skolan, han var bra på matte och lärde sig engelska fort. Han är så imponerande kvick att han kallades en ”Vit tiger” – hindi för en på miljonen – och lovades av skolledningen ett stort stipendium och en glasklar framtid.

Hans liv, delvis som chaufför till en rik man, blir något helt annat.

”The white tiger” är ursprungligen en roman som vann Booker-priset 2008. Den är fruktansvärt dyster och målar upp en bild av fattiga indier som as, rika indier som as, medelklassindier som as.

Balram och liksom alla fattiga är ständigt fast i något han kallar ”Hönsburen”. Bakom hönsnätet ser man alla sina tupp- och hönspolare bli avrättade, tillagade och uppätna utan att man vågar göra uppror. Alla väntar på att bli en McNugget. Slog alla hönsen sig samman skulle det bli kaos men ingen vågar. Familjen finns ju kvar i sin utsatta by någonstans. De är gisslan. Och kastsystemet som Gandhi avskaffade finns alltjämt kvar under ytan.

Budskapet i ”The white tiger” är ibland väl tydligt men Paolo Carneras foto gör filmen både konstnärlig och gripande. Röriga nära bilder och ofta svävande tagningar utifrån ger en bild av Indien – eller snarare New Delhi – som man sällan får. Här frossas inte i exotiska sari-färger, henna och kryddor. Det känns som fotografen är på plats, inklämd i trafiken, i skräpet, bland folket som bor på refugerna. Bland dem som vågar offra allt för att ta sig därifrån.

I många år har vi haft Bourne-filmerna, Bond-filmerna och ”Mission Impossible”-serien. ”The white tiger” spöar dem alla i spänning och liksom med flera filmer som kommit från Indien på senaste tiden vet man aldrig hur det skall gå. Filmerna följer inte det invanda mönstret där hjälten är snygg, snabb och god och överlever alla stora explosioner.

Balram är en komplicerad karaktär med goda och dåliga sidor. Han är både driftig och manipulativ, ett offer och en kämpe. Ändå gillar man honom.

Se mer. Tre andra filmer av regissören Ramin Bahrani: ”At any price” (2012), ”99 Homes” (2015), ”Fahrenheit 451” (2018).

