”Thelma och Louise” – en av Hollywoods mest otippade succéer firar 30-årsjubileum

”Thelma och Louise”

Amerikansk film i regi av Ridley Scott med bland andra Susan Sarandon, Geena Davis och Brad Pitt. Spelades in i Utah och Kalifornien mellan juni och augusti 1990.

Världspremiären ägde rum den 20 maj på Cannesfestivalen 1991 och hade amerikansk premiär den 24 maj. I Sverige hade filmen biopremiär den 15 november 1991.

Filmen blev en kommersiell framgång och drog in 45 miljoner dollar globalt.

Callie Khouri vann både en Oscar och en Golden Globe för bästa originalmanus. Filmen nominerades också till ytterligare fem Oscar statyetter, däribland var båda Sarandon och Davis nominerade till bästa kvinnliga skådespelare (det är fortfarande den senaste filmen där två skådespelare har blivit nominerade i samma kategori för samma film) och Ridley Scott för bästa regi.

USA:s Library of Congress beslutade 2016 att att ”Thelma och Louise” skulle bevaras i deras samling för filmens historiska, konstnärliga och kulturella betydelse.

Vill du läsa mer om hur det gick till när Thelma och Louise blev gjord? Läs Becky Aikmans bok ”Off the cliff – how Thelma & Louise drove Hollywood to the edge”.