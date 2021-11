Theodor Kallifatides: Män läser mindre för att hålla nya erfarenheter ifrån sig

”Kanske är det för tidigt, men i morgon är det säkert för sent.”

Så skrev Simone de Beauvoir i sin bok ”Det andra könet” som visade vägen för det som Åsa Beckman konstaterade i sin fina betraktelse i DN den 28 november. Nämligen att hela bokvärlden är på väg att feminiseras. Från läsare till kritiker, till författare till redaktörer, till bokförläggare. Hon ställer sig undrande inför detta och efterlyser en ”diskussion som på riktigt försöker begripa varför män lämnat skönlitteraturen – både som läsare och, om utvecklingen håller i sig som författare”.

Skönlitteraturen är den största kunskapsbank för den mjukvara som allt mänskligt liv producerar. Känslor, drömmar, vanor, traditioner, sätt att tänka och sätt att känna. De varierar också både i tiden och i rummet. För att förstå sina medmänniskor måste man ha ett visst grepp om deras kulturella ryggsäck. Hittills har den svenska kulturryggsäcken varit mestadels en manlig angelägenhet liksom i de flesta andra europeiska samhällen. Kulturen var mannens blick på världen och på livet och man läste vad andra män skrev och man fick vatten på sin kvarn. Kulturen förstärkte den manliga blicken.

Det finns givetvis manliga författare som har hyllat kvinnan och en del som har skrivit underbara sidor, till exempel Leo Tolstojs porträtt av Natasha i ”Krig och fred”. Jag var såsom eldfängd tonåring kär i henne och jämförde alla flickor med henne. Jag kom nära en gång, men inte närmare. Ändå, vad visste jag om vad Natasha tyckte om sig själv? Hur såg hon på sig själv?

Man skulle gärna höra hennes röst, men det är Tolstoj som talar och kvinnan får inte plats i den manliga diskursen om henne.

Hur länge skulle detta pågå? Nu har vi svaret. Fram till den dagen då kvinnan bestämde sig för att tala. Mannen hade lämnat fältet fritt långt innan detta hände. Den tid då fattiga utvandrare till Amerika samlades i hamnen för att hämta följetonger av Dostojevskij, Dickens och andra var förbi.

Samhällen förnyas underifrån. Det är dags för den kvinnliga blicken att erövra verkligheten, inte minst den egna. Det kan ibland kännas för tidigt, men i morgon är det säkert försent. Det är inte rimligt att förvänta sig att förnyelsen ska komma från de uppburna litterära sällskapen och klubbarna. De har inget intresse av det.

De grupper som ligger längst ner eller rent av utanför ett samhälle är de grupper som förnyar konsten i stort och litteraturen i synnerhet. De har en ny erfarenhet att meddela och detta sker förr eller senare. Männen läser mindre eftersom de försöker hålla dessa nya erfarenheter ifrån sig. De flyttar på sina intressen samtidigt som de bevakar sina privilegier. Kampen nerifrån och upp är inte alltid vacker, men den är nödvändig. Kvinnorna har förstått det. Invandrarna har inte gjort det än, utan vi nöjer oss med att beklaga oss. Men vår tur kommer.

Det är i huvudsak vad som sker. Det var vad som skedde när autodidakterna tog över. Den som är lägre ner vill upp och den som är utanför vill in. Den som är både högre upp och mera in bara flyttar ännu högre upp och ännu längre in. De lämnar inte fältet fritt. De bryr sig inte helt enkelt. Det är inte deras fält och inte heller deras röst som hörs.

