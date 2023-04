”This is it” är ett sällsamt och långsamt farväl till teatern

Teater ”This is it” Av Ludvig Bildstein. Medverkande: Ludde Hagberg, Louise Peterhoff, Linda Adami, Tilman O’Donnell, Goro Tronsmo, Joel Dannerup. Scen: Moment teater, Stockholm. Speltid: 2 tim 30 min. Visa mer Visa mindre

Var det här allt? ”This is it” på Moment teater i Stockholmsförorten Gubbängen ska väl föreställa en frigrupps sista suck. Vi möter fem personer som håller på att repetera någonting i genren modern dans, som möjligen ska bli en avskedsföreställning. De vaggar och svankar till släpig techno, rör sig långsamt mellan raderna och klättrar på stolarna, drar draperierna fram och tillbaka.

I foajén hänger en lapp om att teatern eller hela byggnaden ska omvandlas till en lägenhet för någon norsk oligark. Så man kan förstå stöket under repetitionsarbetet i ”This is it”, med en överbelamrad scen och publiken förpassad till balkongen. Eller om allting kan sammanfattas som en döstädning för den fria scenkonsten?

I så fall känns den mer uppsluppen än uppgiven, med ständiga utvikningar och omtagningar. Man får acceptera frigruppens vilja att dra ut på processen och unna sig i ett långsamt farväl, om inte ”This is it” ska gå en på nerverna. Annars blir risken för rastlöshet eller uttråkning överhängande i en uppsättning som ständigt verkar redo för stundens ingivelse.

Ludde Hagberg i "This is it" på Moment teater. Foto: Goro Tronsmo

Ludde Hagberg (vars alterego Ludvig Bildstein står som upphovsperson) dyker upp som en Benke Rydman från Wish: bakåtvänd New York Yankees-keps, mjukistofflor och en långburk energidryck i handen. Han är koreografen som försöker skapa rätt känsla med ganska diffusa instruktioner, det mesta ohörbart för publiken. Sedan han och Louise Peterhoff rört sig närmare oss påbörjar de en dialog om livet och konsten, allting på en genomsnittssvensk bruksengelska. Det gör den ganska träffsäker med sina återkommande ”you know” och ”how do you say”, undanglidande men med nonsensartade kvaliteter.

Nej, det är inte meningen att ”This is it” ska sammanfattas i narrativa termer, eller ens formuleras i någon ansökan för samhällsviktig scenkonst, utan värdet består i infallen. Då och då, i nuet, blir det också sällsamt upplyftande. Det är en kärleksförklaring till teaterleken som, om man får svära i frigruppskyrkan, är en timme för lång men det är vad det är.

