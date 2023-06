Thomas Steinfeld: När framtidstron sviktar kan vi ana en ny barock

Den vänliga frågan ”Och hur mår du?” tycks allt oftare mötas av ett dubbelt svar: ”Själv mår jag bra”, brukar det låta, ”bortsett från …”. Och visst vet man tillräckligt mycket om ett krig i Ukraina, om världsomfattande epidemier, om jordens uppvärmning, om inflationen eller energipriserna, för att förstå att tillägget ”bortsett från” är ett uttryck för vanmakt. Framtiden tycks inte längre vara öppen, tanken på hur det kommer att vara om en månad eller ett år präglas av existentiella farhågor om huruvida denna dag över huvud taget kommer att komma till stånd. Till och med semesterplaner läggs numera sällan fram utan en kommentar som: ”Om vi nu kan åka” eller ”om det inte händer någonting”. Och även om man kan fundera länge om vettet inom moderna motståndsrörelser som heter ”Extinction rebellion” eller ”The last generation”, så står redan namnen för ett vida utbrett medvetande om historiens innestående slut.

Historiska jämförelser brukar inte leda långt. Det förflutna upprepar sig inte, och även om vissa händelser förefaller vara repriser, så är avvikelserna tillräckligt stora för att lämna plats till allehanda tolkningar. Men även om man tar hänsyn till den bristande skärpan i historiska jämförelser: när skulle det någonsin funnits en lika utbredd uppgivenhet, när trodde man sist att framtiden var framför allt svart? Under det tidiga åttiotalet, när Nato placerade nya medeldistansrobotar i Västeuropa och Sovjetunionen förberedde en invasion i Polen? Under Kubakrisen år 1962? Under andra världskriget, när Tyskland hade erövrat den största delen av den europeiska kontinenten? Hur man än vänder på saken: visserligen ledsagades var och en av dessa händelser av mer eller mindre sakliga teorier om världens förestående undergång. Men de hystes i mindre delar av befolkningen, de bredde inte ut sig över halva samhället eller mer.

”Vanitas” var barockens mesta svar på frågan om en framtid på jorden: allting är tomt och förgängligt, framtiden är dyster, och bara tilltron till Gud och en tillvaro efter döden kan ge livet en mening. ”Jag har ej annat val”, diktade den danske biskopen Hans Adolph Brorson år 1734, ”igenom fröjd och kval/ min gång närmar sig min bår.” Ju mer elände det finns på jorden, så gick barockens logik, desto högre måste själen svinga sig upp. Sett ur evighetens perspektiv föreföll även krig och död som små bekymmer – och krig fanns det gott om under barockens tid.

Förhoppningen om ett liv efter döden finns knappast kvar, i alla fall inte hos större delen av befolkningen i Sverige, Tyskland eller Norge. Och en barock utan hinsidesliv tycks bara kunna bli en nihilistisk företeelse. Men så blir det inte: i stället tar förhoppningen om själens räddning omvägar, den klär om sig och smiter fram på halvdolda stigar. Karl Ove Knausgårds svit ”Morgonstjärnan”, påbörjad år 2020, är ingen barock romansvit. Ändå påminner flera motiv i sviten om barockens konst och litteratur, framför allt genom att författaren gång på gång försöker mäta upp hoppet inför en död som väntar alla, fram till den punkt där berättelsen tippar över i skildringen av en sorts frälsning: ”Morgonstjärnan” stiger upp och folk slutar att dö. Vissa återvänder till och med från de döda. ”Kom, min själ, kom och lär dig att skåda vidare/ Än världens omkrets tycks sträcka sig”, heter det i en dikt med titeln ”Världen” (”die Welt”), som den tyske poeten Christian Hoffmann von Hoffmanswaldau skrev 1679.

Det skulle vara möjligt att hitta flera barocka drag i sviten, som Knausgård själv betecknar som en ”kollektivroman”. Uppdelningen av berättelsen i flera handlingar till exempel, med flera uppsättningar figurer, flera hjältar och till och med flera tider, i vilken berättelsen äger rum: liknar denna uppsättning inte ”enfiladen”, salarnas skenbart oändliga följd i ett barockt palats? Eller den närmast gränslösa uppmärksamheten gentemot vardagens små detaljer, som betraktas så noggrant att de verkar tappa sin realitet och bli till någonting lika overkligt som betydelsefullt, utan att läsaren får veta vari betydelsen ligger. Påminner denna detaljernas rikedom inte om de tallösa ornamenten som barocken lindade runt varje dörr, fönster, spegel, vinkel eller hörn? Barocken uppfinner världar som är lika sinnliga som overkliga, förklarade den tysk-amerikanske litteraturhistorikern Richard Alewyn år 1959 i en bok med den programmatiska titeln ”Den stora världsteatern”.

Fascinationen för den stora döden och hoppet om den lilla frälsningen började inte när framtiden stängdes på grund av jordens uppvärmning, kriget eller epidemin. Som om det hade funnits en svepande aning långt innan förväntan på jordens undergång blev föremål för en ständig rapportering, utvecklades det en dödens kult inom populärkulturen redan under sjuttio- och åttiotalen. Knausgård framträder som en noggrann historiker av denna rörelse när han i romanen ”Vargarna från evighetens skog” (2021) berättar om en tid när – inom en viss del av den manliga norska ungdomen, och inte bara där – varje skiva av grupper som Metallica, Dio, Pentagram och Anthrax framstod som ett memento mori, en maning om tillvarons bräcklighet och dödens överväldigande makt. Och ingen skulle bli förvånad om den brittiske poeten John Norris of Bemertons ”Hymn to darkness” från 1687 skulle användas som text för en låt inom genrer som death metal, doom metal eller black metal: Gud är skönheten, skrev John Norris, men hans förskräcklighet och majestät (”His terror and His majesty”) tar han från mörkret.

Sällan används ordet barock på svenska utan ett adjektiv som ”kitschig”, ”prålig”, ”svulstig”, ”överdådig” eller ”pampig”. Föraktet för barocken går tillbaka till början av 1900-talet, till en tid när den österrikiske arkitekten Adolf Loos skrev en kort pamflett med titeln ”Ornament och förbrytelse” (”Ornament und Verbrechen”, 1910). ”Kulturens utveckling”, heter det i skriften, ”är liktydig med avlägsnandet av ornamentet från bruksföremålen.” Hans lära var grundläggande för funktionalismen, modernismen och hela den nordiska läran om det ”avskalade”, det ”enkla” och ”ljusfyllda” inom arkitektur och inredning, men också inom modet. Och visst var – och är – denna renhetslära bunden till en vision om uppkomsten av en ny, friare, självständigare och till och med förnuftigare människa. Funktionalismen och tron på en bättre framtid går inte att skilja åt.

Funktionalismen finns kvar, framför allt i offentligheten. Men i det privata, i det personliga, har ornamentet slagit ner med en kraft som inte skådats sedan den borgerliga bostaden under 1800-talets slut befästes med svarvade bordsben och svängda praktvitriner i mörkbetsad ek. Det är som om de lika mörka som fantastiska målningar som prydde åttiotalets heavy metal-skivor nu har flyttats över till människokropparna. Där befinner de sig nu bredvid klängande blommor, hålögda skallar, slingrande ormar och allehanda inskrifter, som uppenbarligen bildar en egen hågkomstkultur, utan att konsthistorikerna vet så mycket om den. Men så följer också tatueringen en barock logik, inte bara för att memento mori-motiven (ett kors, en dödskalle, ett timglas) är så vanliga bland tatueringarna: människan blir märkt för livet, hon följer ett öde som en gång för alla är inristat i kroppen och som bara döden kan radera.

Barocken är en tid där den kristna tron redan kämpar mot ett utbrett och djupt tvivel gentemot frälsningsläran

Ett ornament, och i synnerhet ett barockt ornament, är mer än en prydnad. I samma mån som ornamenten sprider sig över hela tillvaron, i samma omfattning som de inte lämnar något föremål orört, ingen sak, ingen kropp, inget språk – så utvecklas de till en hel värld. Denna värld är av representativ karaktär. Allting har en betydelse, allting ingår i ett program och allting strävar upp, till en högre mening, till Gud (det är ingen tillfällighet att också den moderna förvaltningsformen går tillbaka till barocken). Barocken är en tid där den kristna tron redan kämpar mot ett utbrett och djupt tvivel gentemot frälsningsläran: ju större tvivlen blir, desto större blir ornamentens betydelse, i ett gigantiskt försök att övervinna vantron eller till och med förtvivlan genom sinnlig evidens och ännu mer sinnlig evidens för det översinnliga.

Historiska jämförelser brukar som sagt inte leda långt. Det förflutna upprepar sig inte, även om vissa händelser förefaller vara repriser. Men så kan en historisk jämförelse peka på någonting dolt, den kan lägga ett spår eller förtydliga ett karaktärsdrag som annars skulle förblivit obemärkt. Och visst frestar en sådan jämförelse till allehanda tankespel och vilda spekulationer: varför är Knausgårds stora romaner så tjocka? För att de hyser ett tvivel som måste övervinnas? Varför försvinner de vita väggarna i hemmen, för att ge vika åt svarta, gröna och bruna? För att en grotta lovar mer skydd än en ljus terrass mot det fria? Och varför syns det inget slut på tatueringsmodet? För att människorna fruktar att gå miste om sig själva om de inte reser ett monument över den egna tillvaron? Man törs inte ge ett svar.

För att förklara vad som driver Karl Ove Knausgård till ett skrivande utan paus och mått har en amerikansk kritiker dock hittat en slående förklaring: författarens stora företag, skrev Dwight Garner i New York Times om den bok som Knausgård publicerade 2017 om konstnären Edvard Munch, är en transsubstantiation: ”a kind of reverse tattooing – of blood into ink”. ”Ett slags omvänd tatuering – av blod till bläck”. Man kunde tro att skrivandet lovar en sorts framtid vid anblicken av dess omöjlighet.

Thomas Steinfeld är författare och professor i kulturvetenskap i Luzern/Schweiz samt tidigare kulturchef för Süddeutsche Zeitung i München.

