Thomas Vinterberg om ”En runda till”: ”Min film uppmanar folk att leva snarare än att dricka”

Vi föds alla med 0,5 promille för lite alkohol i blodet. För att hålla livsångan uppe, främja kreativiteten och bli mindre hämmade behövs ett jämnt intag av rusdrycker.

Denna kontroversiella idé tillskrivs en norsk psykolog i ”En runda till”. Under en blöt födelsedagsmiddag bestämmer sig fyra mittlivskrisande danska lärarkolleger för att omsätta psykologen Finn Skårderuds tankelek i praktiken. Detta är början på ett högst udda alkoholexperiment där de fyra vännerna börjar smygdricka på dagtid för att återfå livslusten.

I centrum står Mads Mikkelsens zombieliknande gymnasielärare vars hela liv går på tomgång (hans fru spelas av Maria Bonnevie). Mötet med anden i flaskan ger honom en nytändning. I klassrummet blir han återigen den där inspirerande läraren som han en gång var. I alla fall till en början...

Thomas Vinterberg har burit på idén att göra en film om berusningens kraft i nära ett decennium. Den ursprungliga tanken var att göra en provokativ hyllningsfilm till alkohol.

– Det har ju gjorts mängder av filmer om alkoholens skadeverkningar och negativa sidor. Samtidigt finns det ju också orsaker till att vi vill dricka. Alkohol kan få oss att sväva på lätta moln. Och jag ville skildra denna form av katharsis, känslan av att känns sig tyngdlös, säger Thomas Vinterberg på en Zoomlänk till hemmet i Köpenhamn.

Allt började egentligen med att han hade upptäckte att världshistorien rymmer många fyllekajor som åstadkommit storverk – från författare som Ernest Hemingway till politiker som Winston Churchill.

– Churchill vann ju andra världskriget på fyllan, så det är ju ingen hemlighet att alkohol kan skapa stora världsledare, fantastisk konst och få folk att bli förälskade. I Danmark är det inte många gifta par som träffade varandra nyktra, ler Vinterberg som sitter i ett kalt rum med vita väggar och en danskdesignad golvlampa med röd skärm i ena hörnet.

Regissören som fick sitt knallgenombrott med Dogma-filmen ”Festen” 1998 bor kvar i samma flotta villaområde i Fredriksberg där han växte upp i ett kollektiv på 70-talet, något han skildrade kärleksfullt i ”Kollektivet” (2016) med Trine Dyrholm och Ulrich Thomsen.

Hans trogna medförfattare Tobias Lindholm som tidigare hade varit med och skrivit manus till ”Kollektivet”, ”Submarino” och ”Jakten” insåg genast sprängkraften i att göra en alkoholromantisk film. Men efter hand ändrade manuset karaktär.

– Även om alkohol är en socialt accepterad del av vår kultur så dödar det också människor och raserar familjer. Så gradvis bestämde vi oss för att ta oss an ämnet på ett mer heltäckande och objektivt sätt. Men detta är ingen sedelärande film där vi kommer med råd kring alkohol. Vi är inga gudar, vi vet inte mer än någon annan.

Mads Mikkelsen i ”En runda till”. Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo

Thomas Vinterberg med döttrarna Ida och Nana på filmfestivalen i Cannes 2013. Foto: dpa picture alliance / Alamy Stock Photo

Tanken var att regissörens dotter Ida skulle spela en bekymrad tonårsdotter till Mads Mikkelsens rollfigur. Många scener skulle dessutom spelas in på hennes gamla gymnasieskola med hennes klasskompisar som statister. När Thomas Vinterberg skickade slutversionen av manuset befann sig hans då 19-åriga dotter på en långresa i Afrika.

– Vi stod varandra väldigt nära, hon drog sig aldrig för att säga den nakna sanningen till mig. Därför blev jag extra glad över att hon skickade ett villkorslöst kärleksbrev till hela filmprojektet från Afrika. Jag tror att hon kände sig sedd av manuset, säger Thomas Vinterberg.

Inspelningen började den 1 maj 2019. Efter fyra dagar fick Thomas Vinterberg ett telefonsamtal från Belgien. Hans dotter hade omkommit i en bilkrasch. Regissörens ex-fru var i färd med att skjutsa deras gemensamma dotter till Paris när de plötsligt rammades av en bilförare som satt och fipplade med sin mobiltelefon. Dottern dog omedelbart medan ex-frun klarade sig utan livshotande skador.

– Allt rasade samman. Mina ben bar mig inte längre, jag kunde varken gå eller stå. Jag bara grät och skrek hela tiden. Det var som om mitt liv var över, berättar Thomas Vinterberg samlat och gör en kort paus.

– Min första instinkt var förstås att ställa in hela filmen. Men mina psykologer tyckte att det var vettigt att jag hade något meningsfullt att göra. Och när jag tänkte på Idas brev och våra samtal kring filmen insåg jag att hon skulle ha blivit besviken om vi inte fullföljde. Så i slutändan blev filmen en hyllning till livet självt och minnet av henne, säger han.

Tobias Lindholm hoppade in och regisserade de scener som blev för svåra för Thomas Vinterberg, däribland skolscener och en begravningsscen i en kyrka. Regissören berättar om hur hela filmteamet bar honom genom hela inspelningen. Inte minst de fyra huvudrollsinnehavarna Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Magnus Millang och Lars Ranthe.

Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe, Mads Mikkelsen och Magnus Millang i ”En runda till”. Foto: Henrik Ohsten

– Hjärtat i filmen är ju gemenskapen mellan de här männen som tillsammans hoppar ut i det okända. Om man känner att det finns kärlek i den här filmen så beror det på att skådespelarna gav mig så mycket kärlek och medkänsla. Och om man skrattar så beror det antagligen på att skådespelarna gjorde allt för att få mig att skratta under en period när det egentligen var omöjligt...

”En runda till” skulle ha haft världspremiär på fjolårets Cannesfestival som blev inställd på grund av corona-pandemin. Efter att ha korats till danskt Oscarsbidrag gjorde filmen ett triumftåg på festivaler i San Sebastian, Toronto och London. Hittills har den sålt mer än 800.000 biobiljetter i Danmark vilket är sensationellt med tanke på att den hade premiär under coronapandemin. Även de danska recensenterna har låtit sig berusas: ”Det är själva nationalsjälen som skildras i Thomas Vinterbergs roliga och rörliga 'Druk', som innehåller det bästa som danska film som kan åstadkomma'”, skrev Berlingske Tidene.

Många andra har också sett filmen som en hyllning till det danska kynnet med sin ohämmade frihetslängtan, uppsluppna generositet och ett försök att praktisera Søren Kierkegaards idé om att förlora sig själv även om man inte vågar.

– Danmark är ett litet Fylke av betryggande medelmåttiga små hobbitar som behöver släppa loss med alkohol ibland, kanske ännu mer än er svenskar, ler Thomas Vinterberg.

– Jag är en aning räddhågsen och väldigt kontrollerad person. Du vet den där typen som parkerar ganska långt ifrån dit jag ska för att vara säker på att få en parkeringsplats. Så jag gillar att dricka eftersom jag gillar att släppa kontrollen ibland. Men jag dricker inte så mycket eftersom mitt liv är fullt av barn och ambitioner, en filmkarriär till exempel.

Själv har han aldrig varit i närheten av att praktisera den norska psykologens idé (Finn Skårderud, som kallar filmen för ”vidunderlig” men anser sig vara ”entusiastiskt felciterad”). Det närmaste han kom var under manusarbetet med häxjaktsdramat ”Jakten” (2013) där Mads Mikkelsen spelar en dagisfröken som blir oskyldigt anklagad för att ha blottat sig för sin bästa väns dotter.

– Jag satt och läppjade på konjak, även om det var väldigt modesta mängder så fick det mig att släppa loss lite och känna mig lite inspirerad. Naturligtvis så kan man försätta sig i samma tillstånd nykter, men det är svårare, säger han och drar upp skådespelaren Thomas Bo Larsen som är medlem i Anonyma Alkoholister.

Min film inte något debattinlägg för att folk ska dricka mer alkohol utan snarare för att de ska leva mera

– Han är min stora förebild. Den levande antitesen till att filmens teori om vi behöver alkohol för att blomma – han är en sådan sprudlande, galen, energisk och kreativ person i nyktert tillstånd. Så i den meningen är min film inte något debattinlägg för att folk ska dricka mer alkohol utan snarare för att de ska leva mera, säger Vinterberg.

Han menar att kulten kring alkohol är något komplext som också handlar om andra saker än jakten på berusning. Han pekar bland annat på undersökningar som visar att dagens unga danskar är olyckliga på historiskt höga nivåer.

– Min fru, som är präst, menar att vår höga alkoholkonsumtion har att göra med att vi lever i ett samhälle där allting mäts, vägs och kontrolleras – inte minst unga som hela tiden känner press av att visa upp sig på sociala medier, ha perfekt karriärplan osv. Vi kan inte ens ta ett steg utan att det registreras av vår Iphone, det har blivit helt galet! säger han.

– Jag tror att varje gång man sätter en flaska till läpparna så gör man ett kontrakt med sig själv och omgivningen att jag nu går in i det där ”okontrollerbara rummet”. Och det är detta som unga människor söker. Så drickandets psykologi handlar mest om psykologin kring att vara skötsam. Tror jag...

Lars Ranthe, Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen och Magnus Millang efter några rundor för mycket. Foto: Rolf Konow

På flera sätt fungerar ”En runda till” som en skolfilm för alkoholdrickandets hela spektrum - från smaksensationen av att smutta på ett glas exklusiv bourgogne till slapstickartade fylleslag på stan och den tunga baksmällan där en av rollfigurerna pissar på sig i dubbelsängen bredvid sin fru och deras småbarn. Filmen rymmer också ett burleskt montage med politiker som Winston Churchill, Boris Jeltsin och Angela Merkel i olika stadier av berusning.

Även om alkoholen flödar i filmen så var inspelningsdagarna helt torrlagda.

– Det är väldigt svårt för en skådespelare att spela om man är berusad. Mycket av skådespeleriet handlar om att dölja saker och efter 0,5 promille är detta mycket svårt. Dessutom fanns det praktiska komplikationer som att skådespelarna kanske var tvungna att köra bil, eller göra en scen med barn, och försäkringsfrågor på det. Dessutom var ju en av skådespelarna nykter alkoholist.

Inför skapade regissören en ”bootcamp för alkohol” där de laborerade med olika alkoholmängder och ”inspirerades” av ryska Youtubefilmer med människor som maratondrack ofattbara mängder sprit.

– Sedan repeterade vi fyllescenerna noggrant eftersom skådespelarna skulle gestalta en väldigt precis emotionell resa genom att spela berusade – vara roliga i vissa lägen och tragiska i andra, berättar Vinterberg.

Under sin karriär har han lärt sig den hårda vägen att det brukar bli bättre när han gräver i den danska myllan än när han ger sig ut på djupt internationellt vatten. Han är varken helt nöjd med sitt ubåtskatastrofdrama ”Kursk” (2018) eller den brittiska filmatiseringen av Thomas Hardys ”Far from the madding crowd” (2015). Tidigare i karriären har han halvfloppat med filmer som ”Dear Wendy” och ”It's all about love” med unga Joaquin Phoenix och Claire Danes.

– Det lustiga är att mina filmer bara har blivit universella när jag har berättat om saker som ligger mig nära, filmer som ”Festen”, ”Jakten” och ”Kollektivet”.

Hans dotters död har inte bara fått honom att omvärdera livet utan också gett honom en ny syn på sitt konstnärskap.

– Sorgen har avväpnat mig på sätt och vis. Jag kan varken låtsas en massa saker längre eller spela en massa spel. Så hädanefter kommer jag bara att göra saker som känns vettiga för mig på ett personligt plan, förklarar Vinterberg.

Hans nästa projekt är tv-serien ”Familier som vores” (”Familjer som våra”) som är en dystopisk familjesaga som också bygger på ett djärvt tankeexperiment som är inspirerat av flyktingkrisen: Vad händer om man tvingas lämna sitt land? I serien tvingas alla invånare att långsamt evakuera Danmark när landet sakta läggs under vatten. Det leder till att människor splittras familjer, vänner och förälskade par. De lyckligt lottade får möjlighet att bosätta sig i bra länder, medan de mindre bemedlade tvingas förlita sig på ett offentligt program som fördelar bland mindre attraktiva länder.

– Det handlar om vem som har rätt att ta plats i livbåtarna baserat på olika sorters principer. Jag försöker också undersöka vad det betyder att vara dansk och vilka vi egentligen är när vi förlorar vårt land, säger Vinterberg.

Numera tar han livet dag för dag. Han försöker att njuta av framgången för ”En runda till” framför allt för att han vet att hans dotter skulle ha varit stolt, menar han.

– Min dotters död är en förlust som jag aldrig kommer över, men i slutändan blev det ändå en vacker katastrof. Hela den här erfarenheten kring ”En runda till” är som ”Zorba” med Anthony Quinn - allting störtar samman och så dansar de ändå i slutet.

”En runda till” har svensk premiär på drakenfilm.se den 4 februari under Göteborgs filmfestival. Filmen planeras ha svensk biopremiär i april.

Trine Dyrholm och Ulrich Thomsen i ”Festen”. Foto: AF archive / Alamy Stock Photo