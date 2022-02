Thomas Wéderus: 38 minuter och 14 sekunder om dagen: det är vad erotiken kostar samhället per person

Romanen ”Eros’ begravning” publicerades 1922 och tillhör Hjalmar Bergmans minst uppmärksammade verk. Berättelsen utspelar sig på gården Larsbo i närheten av Lilla Klockeberga någonstans i Bergslagen. Änkan Olga Janselius har efter sin makes bortgång överlåtits ansvaret för godset. När hon en dag ser kammarjungfrun smyga sig bakom husknuten för att samtala med en av de säsongsanställda torvupptagarna väcks en tanke hos henne som kommer att bli berättelsens nav. Hur mycket tid slösas inte på kärlek? Denna sociala parasit tycks uppta oproportionerligt stor plats både hos individen och i samhället. Som passionerad statistiker skrider Olga till verket. Hon ger sig i kast med kärleksguden Eros herravälde.

Med hjälp av sin väckarklocka klockar hon in kammarjungfruns samtal till 38 minuter och 14 sekunder. Avrundat och multiplicerat med antalet kvinnliga tjänare på gården som inte uppnått klimakterieåldern, och med de gifta kvinnorna räknade som en halv under hypotesen att behovet av erotiska samtal betydligt minskar när man gifter sig, får hon det till att kvinnorna slösar 9 timmar och 40 minuter för erotiska syften dagligen. Eftersom ett möte också förutsätter en motpart dubbleras siffran. Adderar man till detta hur mycket tid människan slösar under dygnets alla timmar, inklusive tid för kärlekshandlingar, kärleksreflektioner, dagdrömmande och läsning av romantisk litteratur, så innebär kärleken inget mindre än en katastrof.

Vår erotiska kultur hotar att ödelägga mänskligheten, konstaterar Olga. Var helst kärleken finns, där finns också ”frestelsen att ägna den ett övermått av tid, krafter, tankar, fantasi”. Det är dessutom inte bara produktiviteten som blir lidande. Hur kan det komma sig, undrar hon, att kärleken mellan tvenne individer utsmyckas som det skönaste, viktigaste, ädlaste i livet? Kärleken till maken eller makan ställer sig över kärleken till människosläktet, framåtskridandet och vetenskapen!

Hon har naturligtvis en poäng, och är med sin kritik i gott sällskap. Nu senast ställde Hanna Hellqvist liknande frågor i en krönika (DN 25/1): varför skriver ingen en smäktande ballad om sin bästa vän? Varför värderas den vänskapliga kärleken så lågt och varför dominerar den romantiska kärleken vår kultur och ses som det allra mest upphöjda?

Redan för tvåtusen år sedan förhöll sig både stoikerna och epikuréerna misstänksamma gentemot eros. Lucretius skriver i ”Om tingens natur” om denna lidelsefulla kärlek som någonting ödesdigert som gör den älskandes liv oproduktivt och så gott som värdelöst. Den älskande ansätts av kärleken fysiskt och psykiskt som av en svår sjukdom, slösar bort sina pengar på gåvor till sin älskade, vänder sina vänner och sitt land ryggen, gör sig till åtlöje och fördärvar sitt rykte. Kärleken bör man vara synnerligen försiktig med. Passionen måste om inte undvikas så åtminstone tyglas för att man ska kunna leva det goda livet.

Vi förutsätter i dag att det finns en själsfrände någonstans där ute för var och en av oss.

Sedan Lucretius tid har synen på kärlek förstås förändrats drastiskt. Kärleken mellan två älskande betraktas sedan slutet av 1700-talet som bland det mest ädla och eftersträvansvärda i livet, precis som Olga poängterar. Genom romantiken har vi lärt oss vad vi ska förvänta oss av och hur vi ska förhålla oss till kärlek, hur kärleksrelationer ska se ut och hur de bör uppstå. Vi förutsätter i dag att det finns en själsfrände någonstans där ute för var och en av oss. Det gäller bara att hitta denna speciella person så kommer kärlek och en relation magiskt att uppstå. Att det bara finns en själsfrände för var och en av oss innebär dock på intet sätt att chansen är liten att hitta just denna person – tvärtom tycks kärleken fungera som en ofrånkomlig naturkraft i världen som på ett eller annat sätt ser till att sammanföra de som hör ihop. Denna romantiska tvåsamhetens hegemoni är tillräckligt stark för att vem som helst ska vilja försvara den.

I ”Eros’ begravning” möts också Olga av mothugg. Hennes kusin Lizzy Willman menar att kärleken är självändamål och alltings innersta syfte. Att ifrågasätta dess värde är bara löjligt. Lizzy säger i sitt försvarstal: ”Alla mänskliga strävanden drivas av lusten att tjäna kärleken. Samhället är till för dess skull, religionen, vetenskapen, konsten, det materiella framåtskridandet. Själva uppehållelsedriften kapitulerar inför kärleken.” Många läsare skulle säkert skriva under på detta och ge Lizzy rätt mot Olga. Men hur kär den romantiska kärleken än är för oss är det viktigt att också kunna ifrågasätta den. Är det verkligen eros och tvåsamheten som är svaret på livets alla frågor? Blir vi automatiskt fullbordade och lyckliga av att ha hittat en kärlekspartner? Och om vi inte skulle hitta vår själsfrände, är vi då automatiskt misslyckade och dömda till ett liv utan mening?

Det finns en föreställning om att kärleken är till för alla och liksom oundviklig. Men den är i högsta grad undviklig – även om man inte själv väljer att undvika den så kan det mycket väl hända att den undviker en själv. Det är långt ifrån alla som har turen att hitta någon att älska och bli älskad av. Och även om man lyckas hitta kärleken finns det inga garantier för att den kommer att vara livet ut – tvärtom är det så gott som garanterat att den inte kommer göra det. Även den bästa kärleken tar slut, om så bara genom döden, och vi tvingas i slutändan återigen att förhålla oss till vår ensamhet.

Men den som lever i frivillig eller ofrivillig ensamhet behöver inte nödvändigtvis ha några svårigheter med att hitta mening och lycka i livet. Det är viktigt att påminna sig om att det finns gott om sätt att leva gott, också utan att ingå i en tvåsamhet.

En skildring som belyser det är Malin Lindroths ”Nuckan” (2018) där hon ger sin bild av den tvåsamhet som presenterats för henne under barndomen som någonting lika naturligt och obestridligt som gravitationskraften. Hon uppmärksammar det faktum att om hon hade tillhört en annan kultur så hade hon kunnat leva med ett vidare kärleksbegrepp och känt sig buren av kärleken trots avsaknaden av specifik tvåsamhet och romantisk kärlek. Kärleken till familjen, vänner, gud eller naturen hade fortfarande funnits där. Men nu är hon i stället ”marinerad i tron på att romantisk tvåsamhet är den högsta sortens älskande, själva toppen på relationshierarkin”.

Synen på den romantiska kärleken och tvåsamheten som överlägsen all annan kärlek och alla andra relationer kan dessutom ha en starkt negativ inverkan på vår omgivning. Den tyske psykoanalytikern och filosofen Erich Fromm menar i ”Kärlekens konst” att tvåsamhetens kärlek riskerar att bli en egotism á deux, en utvidgad egoism där de två älskande bara har ögon för varandra och vänder resten av mänskligheten ryggen. Vänner och familj överges, och för de två älskande kan världen lika gärna få brinna. I sökandet efter en själsfrände och partner in crime förleds vi att tro att tvåsamheten blir starkare ju mer den existerar på bekostnad av andra relationer och annan kärlek.

Mogen kärlek är det först när de förälskade genom kärleken till varandra också älskar omgivningen och världen mer.

Enligt Fromm är det här en neurotisk form av omogen kärlek som spridit sig i samhället. Det är en kärlek som präglas av kortlivad passion som sedan går över till att vara bara en praktisk överenskommelse mellan parterna om att hålla ensamheten stången och tillgodose varandras behov av intimitet och sex. Mogen kärlek är det först när de förälskade genom kärleken till varandra också älskar omgivningen och världen mer. Den romantiska kärleken är därmed, när den fungerar som den ska, en ögonöppnare, en katalysator som levandegör individen och vänder denne ännu mer – inte mindre – mot världen med öppna armar.

Problemet, enligt Erich Fromm och Alain de Botton med flera, är att vi inte betraktar älskandet som en konst eller aktivitet. Att älska, tänker vi, är någonting som ska ske enkelt och bortom vår kontroll. Vi lägger gärna ner tid och möda på att lära oss att bli älskade och omtyckta, att uppfattas som charmiga och attraktiva, men att älska tror vi ska ske automatiskt bara vi ställs inför det rätta kärleksobjektet. Det är jämförbart med den naiva konstnären som tänker att så fort inspirationen eller det rätta motivet dyker upp, då ska hen sätta i gång med sitt skapande. Älskandet, vars överlägsna värde är så vedertaget i samhället, är paradoxalt nog det vi ägnar minst tid åt att bemästra.

Olga Janselius faller, liksom Lucretius, i fällan att betrakta den romantiska kärleken från bara ett perspektiv, som en tyrannisk känsla som infekterar oss och gör oss irrationella. Lösningen ligger i att förstå eros inte som det ädlaste vi har eller ett absolut värde som bör, ska och måste prägla och definiera varje individs liv, men som en konst i raden av konster. Kärleken är inte överlägsen någon annan konst, varken vänskapens eller vetenskapens. Den är ingen naturlag. Den går att bli bättre på. Den går att vara utan. Men precis som Olga erfar i romanen är Eros inte så lätt att göra sig av med och bör heller inte underskattas.

I perioder känner de flesta av oss motvilja inför kärleken. Efter ett svårt uppbrott eller en serie misslyckade dejter lovar vi heligt att hålla oss borta från kärleken likt alkoholen vi avsvärjer oss under bakfyllan. Eller så resignerar vi likgiltigt efter en långvarig romantisk stiltje. Men möjligheten finns ständigt kvar att kärleken närsomhelst utan förvarning ska uppenbara sig i våra liv och åter ingjuta i oss hopp och hänförelse. Vi blir aldrig slutgiltigt klara med den. Så länge vi lever är Eros inte begravd för gott.

