”Thunder in my heart” ljuder av glädjetjut och klagosång

TV-serie ”Thunder in my heart” Regi: Sanna Lenken, Anders Hazelius. Manus: Amy Deasismont. I rollerna: Amy Deasismont, Alexander Abdallah, Julia Lyskova Juhlin, Gustaf Hammarsten, Helen Sjöholm, Max Ulveson, Malin Persson och Benjamin Shaps med flera. Åtta avsnitt. Premiär Viaplay den 23 maj. Språk: svenska. Visa mer

I pilotavsnittet till ”Girls” förkunnade huvudpersonen Hannah, hög på opium, att hon nog kunde vara ”sin generations röst”. Innan hon ångrade sig och föreslog att hon åtminstone var ”en röst ur en generation”. Det är en möjligen uttjatad replik men ändå oemotståndlig samtidsbild: en uppblåst självbild spricker vid insikten att man inte kan tala för någon annan än sig själv, särskilt inte om man saknar tolkningsföreträde. I stället retirerar Hannah till en mer jagcentrerad slutsats.

Under våren kommer tre serier om att vara 20-nånting i Stockholm: ”Sjukt” (SVT), ”Thunder in my heart” (Viaplay) och ”Skitsamma” (Discovery +). Det är väl inga karbonkopior på Lena Dunhams epokgörande New York-porträtt, men onekligen generationsbilder med gemensamma drag. Jag har än så länge bara sett två av tre, men av allt att döma finns beröringspunkter även med junipremiären ”Skitsamma”. Kvinnliga huvudpersoner med omkringdrivande kompisgäng. Bostadsbrist, kärleksbekymmer och familjeproblem. Det handlar om att hitta någon att ligga med, men också att finna sig själv.

Amy Deasismont har både skrivit manus och spelar huvudrollen som Sigge i ”Thunder in my heart”, som börjar med en dundrande energi, ett breakup och en hemmafest. Det gör för övrigt SVT-serien ”Sjukt” också. Bägge går på tvärs mot alla möjliga duktighetsideal, med rollfigurer utan uppstyrda framtidsplaner som fortfarande står med ena foten kvar i sin uppväxtfamilj.

De hankar sig fram med meningslösa servicejobb i väntan på något meningsfullt, vad nu det skulle vara, men verkar mest upptagna av att läka. Medan Alice i ”Sjukt” har friskförklarats från sin cancer, försöker Sigge i ”Thunder in my heart” frigöra sig från en destruktiv papparelation.

Likheterna dessa sevärda serier emellan är alltså inte besvärande, det bara antyder att individuella röster trots allt kan påminna en hel del om varandra (och till skillnad från exempelvis generationsfilmen ”Babylonsjukan” från 2004 handlar det över huvud taget inte om politisk tröstlöshet, snarare om att sakna överblick över något annat än sig själv).

Att Amy Deasismont är en skådespelare med förmåga att skapa humor av dåligt mående visade hon redan i Lukas Moodyssons ”Gösta”. Här axlar hon en huvudroll med absolut trygghet, även under ångestpåslag på klubbtoalett eller när serien haltar mellan olika berättarspår. Det offensiva och avväpnande skådespeleriet är överlag en av förtjänsterna i ”Thunder in my heart”, med gott om scener där rollfigurerna går i clinch med varandra. Mellan varven kramas de också.

Det är roligt att se Alexander Abdallah gå från plågad gangster i ”Snabba cash” till orakad manic pixie dream boy. Det är en helt annan roll men fyller samma funktion i berättelsen: killen som med kärlekskrank blick svärmar kring den kvinnliga huvudpersonen. Han spelar kompisen Sam som värdesätter Sigge för den hon är, trots eventuella fel och brister.

Framför allt fungerar Sam som en manlig motsats till Sigges frånvarande men psykiskt påfrestande pappa Stefan. Det är extra kul att se Gustaf Hammarsten i rollen, inte minst eftersom han sedan ”Tillsammans” har spelat många bortkomna män, senast i serien ”Udda veckor”, men här gestaltar en allt annat än oförarglig pappafigur. Sigges utryckning till Västerås för att konfrontera honom över ett länsat sparkonto, med Paganini dånande på ljudspåret, är en av höjdpunkterna.

”Thunder in my heart” kränger alltså hit och dit, innehåller en del typporträtt, avhandlar välbekanta teman och använder popmusik för att täcka över skarvarna. Samtidigt kan man se det som att den ojämna tonen speglar Sigges sökande, att den är överlastad med osorterade infall för att maxa speltiden till åtta avsnitt, men att det faktiskt leder till roliga iakttagelser och känslomässiga klimax. Det är en serie som hjärtbultande forcerar sig fram till en röst, där både klagosången och glädjetjuten är värda att lyssna på.

Läs mer:

Amy Deasismont: ”Jag pushar alltid mig själv väldigt mycket”

Julia Lyskova: ”Jag berättar om mitt liv, i mitt liv ingår ångest”

Alexander Abdallah slog igenom över en natt – som sorgsen torped

Läs fler film- och tv-recensioner i DN.