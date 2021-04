Tidigare New York Times-journalist tar över Bulletin

Rosenthal berättar om detta i tidningen Vanity Fair, och Bulletins ansvarige utgivare Per Gudmundson bekräftar det för TT.

65-årige Rosenthal ansvarade för åsiktsmaterialet i ”The Times” i omkring elva års tid, fram till 2018.

– Det som gör detta möjligt är att det inte är mitt jobb att klura ut svensk politik och det är inte mitt jobb att påverka opinionssidorna, säger Rosenthal till Vanity Fair.

– Syftet här är att ställa upp en fungerande nyhetsorganisation.

Amerikanen säger sig ha blivit erbjuden posten i tre månaders tid, av styrelsemedlemmen Nicco Mele.

Bulletin har under några turbulenta månader bytt ut en stor del av ledningen och redaktionen. I samband med flera tunga avhopp för två veckor sedan klev Per Gudmundson in i rollen som ansvarig utgivare.