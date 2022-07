Tidningen The New Yorker kritiseras efter att ha sparkat anställd

Erin Overbey, redaktör och mångårig medarbetare på amerikanska The New Yorker, riktade i veckan skarp kritik mot den egna tidningen och dess chefredaktör David Remnick, efter att att ha blivit avskedad. Enligt Overbey handlar uppsägningen om att hon under en längre tid kritiserat tidningen för bristande mångfaldsarbete, rapporterar New York Post.

I juni skickade hon ett mejl till ledningen där hon uttryckte missnöje över könsbalansen. Ledningen avfärdade då inte kritiken, menar Overbey, men kort därefter påbörjade ledningen en granskning av hennes arbete. Resultatet av granskningen ledde fram till att Overbey blev uppsagd, då man upptäckt att hon begått flera allvarliga fel, bland annat i form av plagiering och felaktiga uppgifter i artiklar.

Källor till tidningen New York Post hävdar dock att den egentliga orsaken till uppsägningen handlar om ett ”beteendemönster” som ”ansågs störande för företagets verksamhet” och som ”undergräver den journalistiska etiken”.

På Twitter skriver Overbey:

”När du uttrycker missnöje eller kritik mot en av de mest maktfulla institutionerna i mediebranschen så kommer de att använda alla redskap som står till deras förfogande för att motarbeta dig” och tillägger att hon är i kontakt med facket för att lämna in ett klagomål rörande uppsägningen.

Overbey, som beskriver sig själv som en ”kvinnlig visselblåsare”, har flera gånger kritiserat tidningen offentligt. I en rad uppmärksammade inlägg på Twitter, som inleddes med orden ”Låt oss tala om rasism”, uppmärksammade hon häromåret bland annat hur försvinnande få rasifierade som har redigerat texter och skrivit kritik för tidningen.

Mediebolaget Condé Nast, som äger tidningen, avfärdar dock Overbeys förklaring till varför hon blev uppsagd.

”The New Yorker är stolta över sin professionalism, noggrannhet och efterlevnad av de högsta journalistiska standarderna”, uppger en talesperson för The Post och tillägger:

”Falska påståenden som kränker vår journalistiska integritet och attackerar kollegor är olämpliga och oacceptabla på vår arbetsplats.”

På Twitter har flera opinionsbildare och journalister reagerat på tidningens agerande och visat sitt stöd för Erin Overbey. Journalisten Abdallah Fayyad på Boston Globe skriver att medier bör leva upp till samma standard som de förväntar sig av de institutioner de rapporterar om.

”Om de inte gör det, eller ännu värre ger sig på medarbetare som säger ifrån, undergrävs deras trovärdighet”, skriver Fayyad.

