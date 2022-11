Tidslinje: Sven-Bertil Taube 1934-2022

1934

Sven-Bertil Taube föds den 24 november i Stockholm, som yngste son till skulptören Astri Taube och trubaduren Evert Taube. Sven-Bertil fick emellanåt stå modell för Astri och på Gröna Lund finns det en staty av en liten pojke i en fontän som föreställer honom.

Sven-Bertil Taube sjunger i Konserthuset 1949 medan mamma Astri beundrande tittar på. Foto: DN

1949

Spelar som 15-åring i filmen ”Sjösalavår” som bygger på pappa Everts vissamling ”Sjösalaboken”. Sammanlagt gör Taube över femtio filmroller, bland annat rollen som Henrik Vanger i ”Män som hatar kvinnor” och predikanten Hellgum i filmatiseringen av Selma Lagerlöfs ”Jerusalem”.

Sven-Bertil Taube spelar med pappa Evert i hemmet i Stockholm i samband med Everts 60-årsfest 1950. Foto: DN

1954

Spelar in debutskivan ”Swedish folksongs and ballads” i Connecticut, USA under studieåret på andra sidan Atlanten. Som sjuttonåring vandrade han runt Irland för att lära sig mer om folkmusik och några år senare flyttar Taube till Spanien för att studera gitarr. ”Många i min generation var ju roade och intresserade av visor, men jag tyckte att många som ackompanjerade på gitarr ofta spelade ganska dåligt” sa Taube i en intervju.

1959

Kommer in på Dramatens elevskola på första försöket. Studerar där i tre år och blir sedan kvar på nationalscenen fram till 1969. Medverkar bland annat i ”Gisslan”, ”Hamlet”, ”Svejk i andra världskriget” och ”Klas Klättermus”. I tv-programmet ”Så mycket bättre” berättar Sven-Bertil om hur Dramatens teaterchef Ingmar Bergman såg till att han inte blev inkallad för militärtjänstgöring. Det skulle nämligen bli barnrevolution i landet om han inte stod på scen och spelade Mickel Räv.

Sven-Bertil Taube med sin far, trubaduren Evert Taube med blommor i famnen efter ett bejublat scenframträdande på stora scenen på Gröna Lund i Stockholm i juli 1971. Foto: Jan Düsing/Exp/TT

1961

Evert Taube uppträder på Gröna Lund för första gången. På 70-talet börjar Sven-Bertil medverka och när fadern inte längre kan vara med fortsätter han att spela på egen hand. Traditionen med en Taube på Gröna Lunds scen pågick i nästan 60 år.

1969

Flyttar till London som den förste svensk som är med i en West End-musikal. Sven-Bertil Taube blir sedan kvar i London. Om flytten till London säger han till Expressen: ”När jag kom hit kände jag att jag trivdes bra, sen fick jag alla möjliga jobb, både film och teater och musikal. Under den här perioden var det inte heller så roligt på Dramaten. Teatern var så politiserad så jag bestämde mig för att stanna i London.”

1985

Gifter sig med dansaren Mikaela Rydén, senare Taube. Tillsammans har de sonen Felix. Sven-Bertil Taube var i Göteborg och uppträdde på Trägår'n i slutet av 70-talet. Taube och kapellmästaren Ulf Björlin fick bjuda in några gäster och Sven-Bertil kom ihåg en tjej han hade sett i baletten. Och sedan blev det som det blev.

Sven-Bertil Taube tar emot en Guldbagge 1995. Foto: Roger Tillberg/TT

1995

Vinner Guldbaggen för Bästa manliga huvudroll för tolkningen av Ralf i Richard Hoberts ”Händerna”. Den goda vännen Tommy Berggren var också nominerad och vinner vadet att Sven-Bertil Taube skulle ta hem priset. Sven-Bertil svarar att det är värt en förlust på tusen kronor för att få vinna en Guldbagge.

Sven-Bertil Taube får medaljen Litteris et artibus ur kungens hand. Foto: Anders Jahrner/TT

2002

Tilldelas den kungliga medaljen Litteris et artibus som delas ut för framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur.

Med åren försämras Taubes syn på grund av en sjukdom, men han fortsätter spela in skivor och skådespela. Till tidningen Veteranen säger han: ”Det är förstås ett handikapp att inte kunna läsa, men jag har en trevlig och begåvad och vacker och intelligent hustru som är road av att läsa filmmanuskript mot mig så att jag kan lära mig replikerna.”

Evert Taube på Gröna Lund 2007. Foto: Niklas Larsson

2007

Gör comeback inom musiken med albumet ”Alderville Road” döpt efter familjens gata i London. Det är den första skivan sedan ”¡Inspiración Argentina!” som kom 1993. Sammanlagt släpper Taube över trettio album, men det var först på 70-talet som han tolkade pappa Everts visor på skivan ”Evert Taube”.

Sven-Bertil Taube gör huvudrollen i nya filmen "En enkel till Antibes" av Richard Hobert. Här syns Sven-Bertil Taube med Richard Hobert, Malin Morgan och Dan Ekborg. Foto: Robert Henriksson

2011

Spelar i filmen ”En enkel till Antibes” och året efter mottar Taube ännu en gång en Guldbagge för bästa manliga huvudroll. Även den filmen regisserades av Richard Hobert. ”Det här är verkligen en skådespelarfilm. Det är inga explosioner utan det handlar om människorna. En stor del av handlingen utspelar sig på insidan och det ser jag som en verklig utmaning”, säger Sven-Bertil Taube till Göteborgs-Posten om filmen.

2014

Får en Hedersgrammis för sitt livsverk inom musiken. Taube beskriver det i DN som ”…en guldklocka för lång och trogen tjänst, ett tack och adjö lite grann.” Året efter mottar han en Grammis för bästa folkmusik/visa för albumet ”Hommage”, en hyllning till vännerna Ulf Björlin, Lars Forssell, Carl Fredrik Reuterswärd och Gunnar Bohman, med tonårsvännen Olle Adolphsons verk i centrum.

Niklas Strömstedt, Lisa Nilsson, Jenny Berggren, Miriam Bryant, Felipe ”Fille” Leiva Wenger, Sven-Bertil Taube, Ison Glasgow och Kleerup vid inspelningen av TV4:s ”Så Mycket Bättre” i Visby i juni 2015. Foto: Karl Melander/TT

2015

Medverkar i TV4:s ”Så mycket bättre” tillsammans artisterna Lisa Nilsson, Andreas Kleerup, Miriam Bryant, Niklas Strömstedt, Jenny Berggren och Ison & Fille.

2018

Sven-Bertil Taube uppträder för sista gången på Gröna Lund, det här året tillsammans med gästerna Ola Salo och Lisa Nilsson. Inför spelningen 2019 drabbades han av en virusinfektion och konserten ställdes in. Han tvingades även hoppa av inspelningen av tv-programmet ”Så mycket bättre”.

Lisa Nilsson, Sven-Bertil Taube och Ola Salo på Gröna Lund i Stockholm 2018. Foto: Mattias Hansson/TT

2018

Gör rollen som den åldrade skådespelare Sir i Ronald Harwoods pjäs ”Påklädaren” tillsammans med Krister Henriksson på Dramaten. Pjäsen spelas även under 2019.

2021

Sven-Bertil fyller 87 år och firar genom att ge ut skivan ”Sånger ur havet” som beskrivs som ”ett livsbejakande farväl till ett långt konstnärskap”. Skivan innehåller dikter av Lars Forssell. Taube tillkännager även att han inte kommer att uppträda igen.

2022

På förmiddagen den 11 november somnar Sven-Bertil Taube in. Hyllningarna i tidningar och sociala medier låter inte vänta på sig.

