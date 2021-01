Tiktok-musikal samlade in en miljon dollar

Den virtuella Broadwayföreställningen ”Ratatouille: The Tiktok Musical” har samlat in mer än en miljon dollar, motsvarande ungefär 8,2 miljoner svenska kronor, under premiärkvällen. Det skriver Deadline. Pengarna går The Actors Fund, en välgörenhetsorganisation som stöttar artister och scenarbetare.

Allting började med att Tiktok-användaren Emily Jacobsen hyllade den animerade filmen ”Ratatouille” från 2007 med en sångvideo på plattformen. Videon blev viral och andra användare hakade på. Snart hade ett slags spontan Ratatouille-musikal uppstått.

Broadway fångade upp trenden och beslutade sig för att göra en riktig produktion. I huvudrollen syns Titus Burgess som råttan Remy, även Ashley Park och Adam Lambert medverkar.

”Ratatouille: The Tiktok Musical” hade premiär den 1 januari.