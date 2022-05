Tiktokstjärnan Sam Ryder tävlar i Eurovision: Attityden till Eurovision håller på att förändras

Sam Ryder

Född: I Essex, England 1989.

Bakgrund: Debuterade som sångare och gitarrist i bandet The Morning After 2009. Har också turnerat med band som Blessed by a Broken Heart och Close Your Eyes. Blev känd genom att lägga upp videor där han sjöng coverlåtar på Tiktok under coronapandemin. Har i dag 12,3 miljoner följare på plattformen.

Aktuell: Representerar Storbritannien i Eurovision song contest lördag den 14 maj.