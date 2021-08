Timbuktu gör konsert på fjälltopp: ”Ljudet kan blåsa bort”

Vad är den största utmaningen med att uppträda på en fjälltopp?

– Det är vädret. Det är kanske svårt att tro, men ljud kan faktiskt blåsa bort. Särskilt vissa frekvenser. Spelplatsen gör vädret till den stora utmaningen. Och om det blir regn kommer det att påverka alla som är där.

Du turnerar med en jazztrio, hur kommer det sig?

– Jag älskar jazzmusik. Mycket av den hiphop som jag växte upp med byggde på jazzsamplingar. Själv upptäckte jag jazzen just via hiphoppen. När jag var yngre grävde jag i min pappas skivsamling efter trumbreaks att göra nya hiphoplåtar av och upptäckte att jag älskar John Coltrane och Miles Davies. På senare tid har jazzen haft en renässans, inte minst i New York. Många av dagens musiker är dessutom uppväxta med den här hiphoppen som samplade jazzen. Så på sätt och vis känns det som att en cirkel sluts. Vi spelar verkligen jazzversioner av gamla låtar som jag gjort, men också några nya från mitt kommande album.

Jason ”Timbuktu” Diakité och jazzbandet MASAKA Trio. Foto: Andreas Svensson

Hur gifter sig jazzen med dina hiphoplåtar?

– Det är färre instrument i den här sättningen. Ljudbilden blir glesare och luftigare, vilket gör att texterna kommer fram på ett annat sätt. Det blir ett större lugn i låtarna än när jag spelar med Damn!, där är det är fler instrument och mer driv.

Hur känns det att spela live igen?

– Innan turnépremiären i lördags hade jag inte spelat live på ett och ett halvt år. Det är en väldigt speciell känsla att vara tillbaka. Det är som att en del av min själ vittrat sönder och samlat damm under pandemin, så det är väldigt känslomässigt för mig att kliva upp på en scen igen. Jag har insett hur mycket det betyder för mig.

