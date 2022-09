Timothée Chalamet: ”Det är tufft att leva just nu”

Den mörklockiga späda amerikanska skådespelaren Timothée Chalamet lär vara den mest närvarande stjärnan på sociala medier under den pågående filmfestivalen i Venedig. Hundratals fans med mobilerna i högsta hand väntade i många timmar för att få en skymt, en bild eller i bästa fall en wefie med den 27-åriga stjärnan från filmer som ”Call med by your name”, ”Beautiful boy” och ”Dune”.

En värld som är långt ifrån det existentiella, poetiska dramat ”Bones and all” som kretsar kring två ungdomar på drift i USA. En intensiv och flödande kärlekshistoria från en av samtidens bästa och friaste uttolkare av mänskliga begär, men också en skildring av ett medfött beroende av att äta andra människor.

Att filmen inte ska tolkas bokstavligt var dock såväl regissören Luca Guadagino som hans skådespelare eniga om när de mötte pressen. De talade alla hellre om teman som alienation, ensamhet och en desperat längtan efter tillhörighet.

Timothée Chalamet i Venedig. Foto: Daniele Cifalà/MEGA

Det som dock stack ut mest var att Chalamet, som här spelar mot ”Waves”-stjärnan Taylor Russel, inte var nådig i sin kritik av sociala medier, något som han indirekt kopplade ihop med att ”Bones and all” utspelar sig i 80-talets amerikanska mellanvästern

– Jag kan förstås bara tala för min generation, men jag kan inte ens föreställa mig en uppväxt utan angrepp från sociala medier. Det var en befrielse att spela en rollfigur som inte behövde kämpa med det också samtidigt som han försöker förstå sig själv, sade Chalamet som kom till Venedig i kamouflageshorts och vackert mönstrad jacka.

– Jag vill inte döma någon, de som hittar sitt gäng på Twitter, Tiktok, Instagram eller något annat, all kraft till dem. Men jag tycker att det är hård tid att leva i just nu. Social kollaps ligger i luften. Det är därför en sådan här film förhoppningsvis kan fylla en funktion, sade Timothée Chalamet om ”Bones and all” som bygger på en roman med samma namn av Camille DeAngelis.

Regissören Luca Guadagnino tillsammans med sina två huvudrollsinnehavare. Foto: Daniele Cifalà/MEGA

Tidigare har Luca Guadagnino också gått hårt åt sensationalismen i sociala medier när han fått frågan om kopplingen mellan ”Bones and all” och anklagelserna om att den andra ”Call me by your name”-stjärnan Armie Hammer plågat kvinnor med kannibalistiska sexfantasier, något som aktualiserats i dagarna i samband med en ny dokumentär med titeln ”House of Hammer”.

– Det gick inte upp för mig att det fanns någon sådan koppling alls. Det här projektet har varit på gång länge. Den enda länken är den som existerar i de sociala mediernas verklighet, vilket är något jag inte deltar i. Idén att det finns ett samband mellan sådan här digital skandaljournalistik och vår önskan att göra vår film borde bara mötas med en axelryckning, sade Guadagnino till tidningen Deadline före festivalen.

Fakta. Luca Guadagnino Född: 1971 på Sicilien Karriär: Fick sitt genombrott med ”A bigger splash” 2016. Blev Oscarsnominerad för ”Call me by your name” (2017) med Timothée Chalamet och Armie Hammer som kärlekspar. Har även gjort ”Suspiria” (2018) och HBO-serien ”We are who we are” (2020). Aktuell: ”Bones and all” tävlar om Guldlejonet på filmfestivalen i Venedig, den är såld till Sverige men har ännu inget premiärdatum. Tennisdramat ”Challengers” med Zendaya och Josh O'Connor är också på väg. Visa mer

Läs mer. Hollywood klipper banden med Armie Hammer