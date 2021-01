Tio filmer att se fram emot våren 2021

Snart ett år har gått sedan pandemin, helt eller delvis, stängde ner biograferna över världen. Filmvärlden har visat en stor uppfinningsrikedom när det gäller att anpassa sig till restriktionerna – både på gott och ont.

Å ena sidan stora och små filmfestivaler som genom olika lösningar lyckats härbärgera nya filmer och rädda dem från glömskan, utan att kunna välkomna besökare live. En trend som fortsätter och som lär färga framtidens festivalkultur, även när man kan resa och trängas fritt igen. Men det handlar inte bara om digitala lösningar. Göteborgs filmfestivals uppmärksammade ”öde ö”-koncept för en utvald besökare är till exempel ett oemotståndligt poetiskt sätt att anpassa sig till, och kommentera, de rådande restriktionerna.

Å andra sidan den ilsnabba flykten till strömningsjättarna för många stora titlar, som skapar en befogad rädsla för biografernas framtid och för de filmer som är gjorda för att möta publiken på en stor duk i ett mörkt rum där inget annat stör.

En god sak som pandemin fört med sig är vetskapen om att de flesta verkligen uppskattar att vara tillsammans, att uppleva saker samtidigt i samma rum. När biograferna kan öppna igen lär de inte stå tomma – även om det kommer att krävas ännu mycket mer uppfinningsrikedom för att klara av krisen. En annan god sak är, trots allt, att strömningstjänsterna har levererat mycket kvalitet under året som gått och fortsätter göra det. Smalare filmer, som inte hade haft så lätt att nå ut på traditionellt sätt har nått stor publik, och den trenden lär också fortsätta.

Samspelet med de stora publikdragarna och de mindre, mer konstnärligt sinnade filmerna kommer att se annorlunda ut efter pandemin. Exakt hur är svårt att sia om. En sak är säker. Det kommande året, och nästa med, kommer att vara ett veritabelt smörgåsbord för filmälskare med olika smaker med tanke på alla filmer som köar att äntligen få möta publiken. Pandemin har inte kvävt kreativiteten och kommer inte att göra det heller.

John-David Washington och Zendaya i ”Malcolm & Marie”. Foto: Dominic Miller/Netflix

”Malcolm & Marie”

Regi: Sam Levinson

”Tenet”-stjärnan John David Washington och Zendaya (tv-serien ”Euphoria”) briljerar i ett nattligt kammarspel i svartvitt. Malcolm är regissör. Marie är hans motvilliga musa. Det festklädda paret har just kommit hem när ett relationsgräl av episka proportioner bryter ut. Allt blir slagträn: konstnärlig kannibalism, identitetspolitik, kritikerångest, lojalitetskris. Ett högspänt drama som på ett coolt sätt flörtar med de stora amerikanska dramatikerna såväl som med Antonioni. Premiär på Netflix 5/2.

Bild 1 av 2 ”Small Axe - Mangrove” Foto: Landmark Media / Alamy Stock Photo Bild 2 av 2 ”Small Axe - Mangrove” Foto: LANDMARK MEDIA / Alamy Stock Photo Bildspel

”Small axe”

Regi: Steve McQueen

Brittiska ”12 years a slave”-regissören Steve McQueen är tillbaka på hemmaplan med med den mäktiga antologiserien ”Small Axe”. Sviten spänner över flera decennier och har rasism som röd tråd. De fem långfilmerna som ingår inleds med ”Mangrove” som kretsar kring rättegången mot ”The Mangrove nine”- en grupp svarta aktivister i början av 70-talet som anklagades för våldsamt upplopp. De övriga fyra filmerna heter ”Lovers rock”, ”Red, white and blue”, ”Alex Wheatle” och ”Education”. Premiär 1 /3 på Svtplay.

Mads Mikkelsen i ”En runda till” Foto: Henrik Ohsten

”En runda till”

Regi: Thomas Vinterberg

Gymnasieläraren Martin (Mads Mikkelsen) livskrisar och behöver en kick. Jobbet och äktenskapet (Maria Bonnevie spelar frun) har gått i stå. Tillsammans med tre vänner (bland annat Thomas Bo Larsen) börjar han experimentera med alkohol enligt teorin att människan är född med en halv promille för lite, hämtad från en obskyr norsk psykolog. Frigörande? Ja visst. Till en början i alla fall...En mörk dansk komedi som tar många oväntade vändningar och där Mikkelsen gör en av sina stora roller på senare tid. Premiär april.

Anthony Hopkins och Olivia Coleman i ”The father”. Foto: Nonstop Entertainment

”The father”

Regi: Florian Zeller

Anthony Hopkins och Olivia Coleman (”The crown) spelar far och dotter i ett fantastiskt välskrivet drama om att leva med en demenssjukdom. Filmen bygger på den franske dramatikern och långfilmsdebuterande regissören Florian Zellers kritikerrosade pjäs ”Le père”, som har spelats på Kulturhuset Stadsteatern med titeln ”Pappan”. Det unika med ”The father” är att den på ett lysande sätt skildrar en begynnande demens från den sjukes perspektiv där minnen förskjuts och förändras hela tiden. Premiär i mars.

Sofia Kappell i ”Pleasure”. Foto: Göteborgs filmfestival

”Pleasure”

Regi: Ninja Thyberg

Unga svenska Bella (Sofia Kappel) packar väskorna och flyger till Los Angeles med drömmen om att bli en välbetald porrstjärna. Ninja Thyberg har tidigare utforskat ämnen som makt, kropp och sexualitet, bland annat i sin kortfilm från 2013 med samma titel där en kvinnlig porrskådis förbereder sig för en krävande scen. Den aktuella långfilmen ingick 2020 i det officiella Cannes-programmet och den mäktiga festivalchefen Thierry Frémaux kallade den ”väldigt samtida, kraftfull och oroande”. Premiär 26/3.

Carey Mulligan i ”Promising young woman” Foto: Courtesy of Focus Features

”Promising young woman”

Regi: Emerald Fennell

Svart feministisk och drastisk dramakomedi där Carey Mulligan (”Suffragette”; ”The great Gatsby”) spelar en ung kvinna och före detta läkarstudent som blivit besatt av att utkräva hämnd för sin bästa vän som utsatts för en våldtäkt i samband med studierna. Skådespelaren, författaren och regissören Emerald Fennell är gammal vän och parhäst med Phoebe Waller-Bridge och har skrivit manus till tv-serien ”Killing Eve” – vilket ger en antydan om vilken ton och vilket tilltal som präglar hennes egen film. Premiär 5/3.

Magdalena Koleśnik i ”Sweat”. Foto: Triart

”Sweat”

Regi: Magnus von Horn

För fem år sedan trippelbelönades Magnus von Horns debutlångfilm ”Efterskalv” på Guldbaggegalan. Nu är den Polenbaserade svensken tillbaka med den polsk-svenska samproduktionen ”Sweat”. I fokus står fitnessinflueraren Sylwia (Magdalena Koleśnik) som dagligen peppar sin hundratusentals följare att träna. Men bakom kulisserna är stämningen inte på topp och Sylwia kämpar med sin artificiella tillvaro och sina digitala relationer. Klickjakt och närhetslängtan går uppenbarligen inte ihop så lätt. Premiär 12/3.

”Berlin Alexanderplatz” Foto: Berlins filmfestival

”Berlin Alexanderplatz”

Regi: Burhan Qurbani

Drygt 40 år efter premiären av Rainer Werner Fassbinders epokgörande tv-serie är det dags för ännu en atmosfärrik och grym omtolkning av Alfred Döblins klassiker. Den nya versionen har långfilmsformat och utspelar sig i dagens Berlin med migrationen som tematik. Huvudpersonen, kallad Francis (Welket Bungué), kommer från Västafrika på jakt efter ett nytt liv. Drömmen är att bli en god samhällsmedborgare. Albrecht Schuch gör en oförglömlig roll som den karismatiske knarkkungen Reinhold. Premiär februari.

Lyna Khoudri i ”Gagarine”. Foto: Folkets bio

”Gagarine”

Regi: Fanny Liatard, Jérémy Trouil

Bostadsområdet Cité Gagarine utanför Paris byggdes i början på sextiotalet av franska kommunistpartiet. Kosmonauten Yuri Gagarin fick ge namn åt hyreskasernerna. Den socialistiska utopin förvandlades dock snart till ett fattigt utanförskapsområde då arbetarna förlorade jobben och migranter flyttade in. Franska ”Gagarine” väver samma dikt och verklighet i en färgstark skildring av människorna som levde i husen, och som med fantasi och kraft protesterade mot rivningen som drog i gång 2019. Premiär 26/3

Riz Ahmed i ”Sound of metal” Foto: Triart

”Sound of metal”

Regi: Darius Marder

Musiken står i centrum för paret Ruben och Lou som spelar i samma band. Ända tills Ruben, som tidigare varit missbrukare, plötsligt får allt sämre hörsel och snart knappt kan höra alls. Jobbet och kärleken står spel när de två måste ompröva sin tillvaro. Riz Ahmed (”The night of”) har redan hyllats stort för sin magnetiska rolltolkning i det starka dramat och spelar mot Olivia Cooke som tidigare bland annat setts i Spielbergs ”Ready player one” och ”Me and Earl and the dying girl”. Premiär februari.