Tio lektioner om människans moraliska val

Sakprosa Ola Larsmo ”Tio lektioner i svensk historia” Kaunitz-Olsson, 196 sidor Visa mer

En aprildag 1945 står den judiske violinisten Leiba Wolfberg på färjan över Öresund. Han har överlevt som fånge i Auschwitz-Birkenau och förts ut med de vita bussarna. Han närmar sig säker mark. Han börjar gråta okontrollerat.

Det är inte första gången han är på väg mot Sverige.

Fyra år tidigare vandrade han genom skogen över den norsk-svenska gränsen, men skickades tillbaka. Att vara jude var inte tillräckligt för att räknas som flykting i Sverige då. Lagen hade utformats just för att slippa ta emot judar som flydde från nazisternas stegrande förföljelser.

Ola Larsmo berättade historien om Leiba Wolfberg redan i ”Djävulssonaten” 2007 och den har en plats även i hans nya bok, ”Tio lektioner i svensk historia”, en nätt sak på tio kapitel varav delar tidigare publicerats i bland annat Dagens Nyheter.

Historien om den judiske musikern är ett exempel på Sveriges motstridiga flyktingpolitik under andra världskriget. Först sveket, sedan räddningsaktionerna. Det är samma regering och tjänstemän som stänger dörren och sedan öppnar den. Ibland för samma människor.

Ola Larsmos bok om andra världskriget och flyktingpolitiken pekar tydligt mot vår egen tid. Foto: Jessica Gow/TT

Så hur ska man se på Sverige under de här åren? Fel fråga! Det är poängen: Larsmo vill visa att det inte finns ett entydigt ”Sverige under kriget”. Det pågår en ideologisk strid. Mellan partier, inom partier. Mellan människor, inom människor. Styrkelägena skiftar.

Boken utelämnar debatten om tysktåg och kullager och fokuserar nästan helt på just behandlingen av de judiska flyktingarna. Det mest brännande kapitlet handlar om hur opinionen och politiken svänger 1942. Uppgifter om koncentrationslägren som tidigare censurerats kan nu tryckas. Det ordnas protestmöten. I slutet av året klargör UD för tyskarna att de norska judarna ska erbjudas fristad i Sverige. För sent för Leiba Wolfberg, som redan satts på en båt mot Polen.

Fler böcker kunde gärna skrivas precis såhär: koncentrerat men allmänbildande, kunnigt men drivet av ett iskallt raseri

Opportunism, lyder en populär förklaring. Kriget börjar ju vända precis då. Ola Larsmo tycker inte att vi ska nöja oss med det svaret. Han ser den svenska omsvängningen som ett ögonblick av moraliskt handlande. Flyktingmottagandet öppnas i själva verket medan tyskarna ännu ser ut att ha goda chanser. Det avgörande är i stället att människor börjar ta in rapporterna om Förintelsen och att offren är landsgrannar.

Det är en kontroversiell tes. Han stödjer sig exempelvis på historikern Lars Hanssons genomgång av protokoll från den svensk-norska gränsen, där länsmän under 1942 börjar se mellan fingrarna med de hårda insläppskraven. Och på historikern Paul Levines beskrivning av ”byråkratiskt motstånd” från svenska diplomater efter katastrofen den 26 november, då över 500 judar arresteras av norsk polis och skickas med D/S Donau mot döden.

Här har vi kärnan i Larsmos bok: Även då, under kriget, fanns ett utrymme för moraliska val. Vi kan klandra de som gjorde fel, men vi bör också minnas de som gjorde rätt. Annars bäddar man för Sverigedemokraternas kålsuparteorier om att hela Sverige minsann har precis samma bruna förflutna.

För jo, det här är en bok som mycket tydligt pekar mot vår egen tid. Inte så mycket genom uttalade paralleller som genom urvalet av skeenden som Larsmo zoomar in på.

Ola Larsmos bok ”Tio lektioner i svensk historia”.

Så beskriver han exempelvis hur det ökända Bollhusmötet 1939, där Uppsalastudenterna uttalar sig emot att släppa in judiska flyktingar, faktiskt är en reaktion på en mer hoppingivande insats: efter Kristallnatten har fyra studentföreningar uppvaktat regeringen i motsatt ärende. Här finns på den tiden en ”frihetlig, solidarisk axel” mellan idealistiska socialdemokrater och socialliberaler. Han pekar också på hur Högerpartiet under kriget bjuder in rena nazistsympatisörer och i anslutning till Nürnberglagarna och Kristallnatten motionerar för att ytterligare skärpa politiken mot de judiska flyktingarna. Och Per Albin Hansson, statsministern? Han försöker lugna flyktingmotståndarna med att Sverige redan har en restriktiv politik.

Lägg till den nazistiska karikatyren av finansministern som matar ett skäggigt judiskt ”barn” med bidrag och man känner sig rätt omskakad. Och upplyst.

2020-talet är inte 1930-talet men vissa saker är sig lika. Som uppfinningsrikedomen vad gäller kvasiideologiska argument som egentligen går ut på att rationalisera feghet och snålhet. ”Realism” eller ”pragmatism” är modeorden i dag. Defaitism, kallar den principfasta socialdemokraten Ture Nerman det i en uppgörelse med en partikamrat. Kalla det vad ni vill, ibland känns det som att halva den politiska filosofins historia tillkommit för att kväva rösten som säger att vi hade kunnat göra mer.

”Tio lektioner i svensk historia” kan förstås inte läsas som en heltäckande genomgång av svensk eftergiftspolitik, men avgränsningen är en styrka. Fler böcker kunde gärna skrivas precis såhär: koncentrerat men allmänbildande, kunnigt men drivet av ett iskallt raseri.

Läs fler bokrecensioner.