Tio samtalspunkter från finalavsnittet av ”Succession”

1. John Berrymans ”Dream song 29”

Samtliga säsongsfinaler av Jesse Armstrongs ”Succession” lånar titel från den amerikanska författaren och poeten Berrymans skuldtyngda verk ”Dream song 29”: ”Nobody is ever missing”, ”This is not for tears”, ”All the bells say” och ”With open eyes”. Finaltiteln ”With open eyes” förankras även i avsnittets många detaljer kring ögon – från mammans aversion mot dem till Kendalls (Jeremy Strong) överfall på Roman (Kieran Culkin) i konferensrummet.

2. Romans drinkval

När Roman Roy skrivit över familjeföretaget Waystar Royco till Lukas Matsson är hans första beslut som fri man att gå in på en bar och beställa Gerris favoritdrink, en dry martini. Skådespelaren J. Smith Cameron, som spelar Gerri, Romans moderssubstitut och kärleksintresse på samma gång, lade på Twitter upp en skärmdump från scenen och skrev: ”Mitt ex saknar mig.”

Kieran Culkin som Roman Roy i ”Succession”. Foto: HBO Max

3. Gregs prylval

I sista avsnittet samlas syskonen Roy hemma hos äldsta sonen Connor, som flyttat in i Logan Roys gamla takvåning, för att välja arvegods. Naturligtvis är också kusin Greg (Nicholas Braun) – ”den högst betalda assistenten i mänsklighetens historia” – på plats och roffar åt sig samma bjällra som han råkade plinga med i sitt första möte med Logan Roy i avsnitt 2 i första säsongen.

4. Toms klocklyft

Uppmärksamma klocknördar har noterat att Tom passande nog uppdaterade sitt armbandsur i slutavsnittet – från en Cartier Santos för 7 000 dollar till en Audemars Piguet Royal Oak Chronograph för 80 000 dollar. En materiell kompensation för att Tom har reat ut det allra sista av sin själ till den misogyna svenska GoJo-sociopaten Lukas Matsson som under en bisarr ”anställningsintervju” berättar att han hellre vill ge Tom vd-rollen eftersom han känner att han hela tiden ”vill knulla” Shiv: ”Varför tar jag inte killen som stoppade in barnet i henne i stället för den lilla damen?”

Matthew MacFadyen som Tom Wambsgans i ”Succession”. Foto: HBO Max

5. Lukas Matssons klädkod

Till skillnad från syskonen Roys svindyra men nedklädda mode – som satt fart på den så kallade ”stealth wealth”-trenden – så skyltar Lukas Matsson öppet med sina kläder. I sista avsnittet bär svensken bland annat en grön tröja från det svenska Acne Studios med loggan fullt synlig på bröstet.

6. Logans lovsång

Med tårfyllda ögon tittar Roy-barnen på en hemmavideo från en gemytlig familjemiddag där deras pappa Logan Roy (Brian Cox) reciterar ”the losers’ list” över amerikanska presidentkandidater och sjunger ”Green grow the rashes, O” som skrevs av skotska poeten Robert Burns 1783. En vanlig tolkning av låten är att den handlar om att män som drivs av pengabegär och statusjakt är oförmögna att njuta fullt ut av livet:

”Green grow the rashes, O / The sweetest hours that e’er I spent / Are spent among the lasses, O”.

Scenen där Shiv, Kendall och Roman tittar på en hemmavideo där deras far Logan Roy sjunger ”Green grow the rashes, O”. Foto: HBO Max

7. ”Pojke nummer ett”

Stycket som spelas i slutet av syskonens episka slutgräl där en ursinnig Kendall skriker ”Jag är den äldsta pojken!” (vilket rent tekniskt är fel; Connor är äldst i syskonskaran) i konferensrummet är Nicholas Britells ”Number one boy” – samma stycke som spelades när Kendall Roy presenterade satsningen ”Living+” för investerarna och avslutade triumfen med en simtur i havet.

8. Mammas ”kokkonst”

Mamman Carolines hemska kokkonst har kommit upp vid flera tillfällen under seriens gång. I andra säsongens sjunde avsnitt varnade hon barnen för att duvan hon bjöd på ännu kunde innehålla rätt mycket blyhagel. När syskonen ska kröna Kendall till kung med en smoothie i mammas kök på Barbados finns inte mycket att hämta i kylskåpet.

Shiv (Sarah Snook) tar fram en mixer och gör en smoothie från helvetet till sin storebror med ingredienser som mjölk, tabasco, brödbitar, råa ägg, kakao och inlagda, konserverade grönsaker. Som grädde på moset kryddar hon anrättningen med sin egen saliv. ”Du kommer att bli en bra vd – om det här inte dödar dig, vilket det definitivt kommer att göra”, sa Shiv. Metodskådespeleri-fundamentalisten Jeremy Strong har avslöjat att han drack ”kungs-smoothien” på riktigt, flera gånger: ”Det var vidrigt.”

Jeremy Strong som Kendall Roy i ”Succession”. Foto: HBO Max

9. Att förvandlas till sin pappa

”Successions” ikoniska vinjett slutar i en bildruta med fokus på Logan Roys ryggtavla och bakhuvud i ett styrelserum. Samma motiv, perspektiv och symmetriska utsnitt användes i sista avsnittet för att porträttera de tre syskonen – och den fjärde, verklige arvtagaren, Tom – och deras sug efter makt för dem i Logans fotspår.

10. Kendalls ”walk of shame”

Jeremy Strong har beskrivit Kendalls nederlag vid Waystars ödesdigra styrelseomröstning som ”på en utrotningsnivå”. I slutscenen vandrar hans Raskolnikov-liknande figur ner mot Hudsonfloden med livvakten Colin (Scott Nicholson) i släptåg. Colin var pappans enda riktiga vän och samma figur som hjälpte Kendall att ”krishantera” när han var hög på sin systers bröllop och råkade köra ihjäl en ung servitör.

Scenen kan tolkas som att Kendall till slut blivit som sin far – med livvakten som enda sällskap.

I en färsk intervju med Vanity Fair berättar Jeremy Strong att han fick feeling efter slutet på scenen genom att ta sig ner i vattnet: ”Jag reste mig från bänken och tog mig så fort jag kunde över barriären och upp på pålarna, och skådespelaren som spelar Colin rusade efter. Jag visste inte med mig att jag skulle göra det, och han viss det inte heller, men han sprang över och stoppade mig”, berättar Strong och fortsätter: ”Jag vet inte om jag i det ögonblicket kände att Kendall bara ville dö – jag tror att han gjorde det – eller om han ville bli räddad av sin fars ombud.”

Jeremy Strong är tacksam över att Kendalls hoppförsök byttes ut mot det vi ser i serien:

”I stället finns det en sorts undergångsloop som vi alla är fast i, och Kendall är fångad i en sorts tyst skrik med Colin där som både livvakt och fångvaktare”, säger Strong till Vanity Fair.

