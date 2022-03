Tio sätt att nå det ryska folket med information

1. Kortvågsradio

BBC meddelade i mars att man börjar sända nyheter på ryska via kortvågsradio, eftersom de luftburna radiovågorna kan färdas tusentals mil och därmed blir svårare för en regim att censurera, till skillnad från sändningar på nätet (BBC:s sajt är nedstängd i Ryssland). Kortvågsradio är en gammal beprövad teknik som använts under såväl andra världskriget som kalla kriget. Även svenska internetleverantören Bahnhof har tillkännagett projektet ”Nord stream 3”, nyhetssändningar via kortvågsradio till Ryssland från Stockholm.

2. ”Ring Ryssland”

En kampanj i Litauen kallad ”Ring Ryssland” har tidigare uppmärksammats i DN. Ett globalt nätverk av bland annat it-tekniker och marknadsförare har sammanställt en databas med 40 miljoner ryska telefonnummer. Bara de första två dagarna ringdes 32 000 samtal i syftet att få den nationella uppfattningen att svänga, så att ryssar informeras om kriget och dess tragedier.

3. Lockbete på Tinder

Eftersom dejtningsappen Tinder fortfarande fungerar i Ryssland har den använts för att sända meddelanden till ryska medborgare. Den slovakiska pr-byrån Jandl har startat initiativet ”Special love operation”, där man visar hur Tinderanvändare kan skapa användarprofiler med rysk text och bilder av förödelsen i Ukraina. En polsk kvinna har även uppmärksammats sedan hon spred idén att använda en falsk Tinderprofil för att kommunicera sanningen om kriget till ryska uppvaktare.

4. Massmeddelanden

En hackergrupp döpt till Squad 303, efter den polska luftskvadron som bekämpade Luftwaffe i andra världskriget, har skapat sajten 1920.in där man kan skicka färdigformulerade sms eller meddelanden på Whatsapp till ryssar. Varje klick leder till ett ryskt mobilnummer och ett meddelade på ryska som förklarar att Ryssland invaderat Ukraina, och frågar hur personen har det i Ryssland. Enligt gruppen har miljontals meddelanden skickats på mindre än två veckor.

5. Den ukrainske youtubaren

Volodomyr Zolkin sänder klipp live från sin lägenhet i Kiev till sina 37 000 följare. Han ringer upp ryska medborgare med information om vad som pågår i kriget: vänner till soldater som tillfångatagits och föräldrar till soldater som deltar i kriget, med syftet att genomtränga den ryska dimridån av desinformation. Det leder till en del rätt överraskande samtal, som mamman som tror att hennes son är på en militärövning, till ryssar som ber om förlåtelse – eller den ryska soldaten vars farmor bor i det Ukraina han nu bombar.

6. Välvillig skräppost

BBC rapporterar om den norske it-konsulten Fabian som skapat en tjänst för att skicka massmejl till ryska mottagare. Med ett enda klick skickas ens meddelande till 150 ryska mejladresser. Det kallas ”good spam”, ungefär ”välvillig skräppost”. Mejlet är på ryska och inleds med orden ”Jag skriver till dig för att uttrycka min oro över våra barns framtid på den här planeten. Större delen av världen har fördömt Putins invasion av Ukraina.” På bara ett par dagar skickades 22 miljoner mejl via tjänsten till ryska inkorgar.

7. Databas över de stupade

Ukrainas regering har lanserat en databas för ryska familjer som vill spåra släktingar som antingen dödats eller tillfångatagits i kriget. Tanken bakom sajten är att ge ryska folket sanningen bortom den ryska statspropagandan om att kriget skulle vara en lyckad och småskalig operation. Sajtens namn, 200rf.com, är en referens till last 200, den sovjetiska militärkoden för soldater som stupade i strid och lastades hem i zinkkistor.

8. Artiklar på ryska

Flera tidningar, däribland DN, har börjat översatta sina artiklar om kriget till ryska. Satsningen ”News in Russian” är ett samarbete mellan DN, finska Helsingin Sanomat och danska Politiken. Intresset har varit stort – bara under första veckan hade artiklarna en kvarts miljon läsningar, varav merparten från Ryssland. DN har även sedan mitten av mars en kanal på den krypterade appen Telegram, som är den populäraste meddelandeappen i Ryssland.

9. Betyg på ryska restauranger

Flera restauranger i Moskva har på sajter som Tripadvisor, Google, Foursquare, ryska sökmotorn Yandex och livsstilssajten Afisha.ru fått recensioner formulerade som kritiska meddelanden mot Putin och kriget. På en recension på Afisha.ru kan man läsa att ”Maten var god! Men Putin förstörde vår aptit genom att invadera Ukraina. Sluta döda oskyldiga människor! Din regering ljuger för dig!”

10. Hackarattacker

Flera hackarattacker mot ryska informationscentraler har rapporterats. Tidigt i kriget hackades till exempel den statliga nyhetsbyrån Tass så att deras hemsida visade ett meddelande riktat till ryska medborgare: ”Skicka inte våra söner och män mot en säker död. Putin försätter oss i fara. Det här är inte vårt krig, låt oss stoppa det!” Flera ryska myndighetssidor har också hackats att visa antikrigsbudskap.