Tobias Lindholm: ”'Utredningen' handlar om att hitta ljuset i ett svart hål”

Tobias Lindholm minns tydligt den första nyhetsrapporten om att en svensk journalist hade försvunnit under mystiska omständigheter i samband med en u-båtstur i Öresund 2017. Till en början följde han utredningen med intresse, men ganska snabbt stod den massiva nyhetsbevakningen honom upp i halsen.

– Som så ofta med denna typ av makabra händelser så gick både danska och utländska medier i fullständigt spinn vilket slutade i galenskap. Det blev som en masspsykos kring mörkret där alla gissade och spekulerade om vad som hade hänt. Jag var tvungen att vända bort blicken, berättar den danska regissören från hemmet i Köpenhamn.

Allt ändrades något år senare när han mötte den nypensionerade polisen Jens Møller som just slutat som chef för mordroteln i Köpenhamn. Under sin karriär var han med om att lösa 138 mordfall. Hans sista mordutredning hörde till de mest komplicerade och den i särklass mest uppmärksammade. Tobias Lindholm blev tagen när han fick höra om det uthållighetstest som pågick under ett halv års tid där bland annat danska dykare och svenska likhundar stod för avgörande insatser.

– Jag insåg att det fanns en stark och gripande story inbäddad under den mörka ytan – en berättelse om liv, hopp och människor som tillsammans försöker hitta ljuset i ett svart hål. Det var en story om utredare som jobbade dag och natt i månader, om unga dykare som tillbringade vecka efter vecka i Öresunds kalla, mörka vatten. Om forskare och åklagare. Och, inte minst, om Møllers vänskap med Kim Walls föräldrar, säger Lindholm.

Sören Mölling som Jens Möller i ”Utredningen”.

”Utredningen” är en hypernaturalistisk dramatisering som skalat bort många av kriminalgenrens dramaturgiska standardgrepp och helt saknar publikfriande element. En djupt gripande och fängslande serie som fungerar som ett slags avgiftningskur från den sensationslystna tabloidjournalistiken och true crime-erans besatthet av seriemördare och deras psyken. Till stilen påminner den bland annat om SVT-aktuella BBC-serien ”Giftattacken i Salisbury” som också fokuserar på brottsoffer och människor i samhällets tjänst.

”Utredningen”

”Utredningen” har visserligen en hel del visuellt suggestiva scener från Öresunds vatten, men för det mesta rör den sig i oglamorösa, glåmiga miljöer på torftiga poliskontor med whiteboardtavlor och post-it-lappar och rollfigurer som tittar på papper och datorskärmar.

– Som för så många andra har min kunskap om polisutredningar förorenats av filmer och tv-serier med flashiga kontor med plasmaskärmar eller anslagstavlor med foton och röda trådar i garn. I verkligheten finns inget av det där. Allt spännande händer i polisernas hjärnor och de är heller inte besatta av psykologi utan försöker bara samla fakta metodiskt: ”vad vet vi och vad vet vi inte?”.

När Tobias Lindholm föddes 1977 begicks 70 mord i Danmark. Fyrtio år senare, samma år som Kim Wall bragdes om livet (2017) hade antalet mord sjunkit till 50, den lägsta mordfrekvensen i mannaminne. I ”Utredningen” muttrar den luttrade Jens Møller (spelad av Søren Malling) om ”vi har färre mord än någonsin men vi får höra om dem alla”.

– Statistiken överraskade mig eftersom det samhälle som numera speglas i medierna känns mycket mer våldsamt än när jag växte upp. Och det tog mig ur illusionen att samhället var så mycket tryggare förr, säger Lindholm.

Denna gång berättar jag en historia om ett system som faktiskt fungerar – beroende på att en massa människor samarbetar och gör mer än vad man kan begära av dem

Som manusförfattare och regissör har tidigare berört aktuella samhällsfrågor i fängelsedramat ”R”, kidnappningsdramat ”Kapningen” och Oscarsnominerade ”Krigen” där en dansk Afghanistan-veteran hamnar i ett svårt dilemma.

– Mina tidigare filmer handlar om trasiga system som behöver lagas, om folk som faller igenom maskorna i det danska välfärdsbygget. Denna gång berättar jag en historia om ett system som faktiskt fungerar – beroende på att en massa människor samarbetar och gör mer än vad man kan begära av dem, säger Lindholm.

Han har också gjort ett gästspel i USA där han regisserat ett par avsnitt av David Finchers glassiga men verklighetsbaserade Netflix-serie ”Mindhunter” som kretsar kring FBI:s försök att på 70-talet skapa profiler av ökända seriemördare.

– ”Mindhunter” är ett slags antites till ”Utredningen”. Där skapade vi nästan ett slags ”konstnärsporträtt” av olika seriemördare – allt rättfärdigades av idén att det var nödvändigt att förstå deras sätt att tänka för att kunna stoppa nya, säger Lindholm som avslöjar att han har smugit in några blinkningar till Fincher i ”Utredningen”.

En bidragande orsak till att Lindholm ville göra serien var att makarna Wall medverkade i processen. Han berättar om sin stora nervositet inför första mötet med paret Wall, som i serien spelas av Pernilla August och Rolf Lassgård.

– Jag hade ju detaljkunskap om det som skapat mörkret i deras liv, men överraskande nog var det väldigt lätt att identifiera sig med dem. De var precis så mänskliga, ärliga, starka, varma och generösa som Jens hade berättat för mig. Och de ville medverka i att skapa en berättelse som hyllade alla dessa människor som hjälpte dem genom dessa fruktansvärda månader hösten 2017, säger Tobias Lindholm som behållit kontakten med paret Wall.

Rolf Lassgård som Joakim Wall i ”Utredningen”. Foto: Per Arnesen/TV2/SVT

I alla scenerna med August och Lassgård drog Lindholm ner ordentligt på inspelningstakten för att skapa lugn och ro.

– Det var nödvändigt för att hitta rätt sorts balans. Filmschablonen om en sörjande är att den personen ligger på golvet och gråter. Men både Ingrid och Joakim tar sig upp ur sängen på morgonen, de är kapabla att klara vardagen och kan prata om sina känslor. Eftersom vi ville göra det så sanningsenligt och ärligt handlade det om att skapa en återhållsamhet i spelet, säger Tobias Lindholm som lovprisar de svenska skådespelarna:

– Pernilla och Rolf gav oss danskar en master class i skådespeleri! De kom in varje morgonen förberedda till tänderna och gjorde mitt jobb väldigt enkelt, berättar han.

Pernilla August som Ingrid Wall i ”Utredningen” Foto: Per Arnesen/TV2/SVT

Ingrid och Joakim Wall var aktiva hela processen, läste manus, tittade på olika versioner och gästade inspelningen vid flera tillfällen.

– Den konstigaste dagen var i slutet av inspelningen när Pernilla Augusts rollfigur Ingrid Wall håller ett tal om sin dotter Kim Wall inför en skara journaliststudenter. Jag stod tillsammans med paret Wall bakom monitorn och såg Pernilla göra flera versioner av talet som bara blev vackrare och mer uppriktig för varje tagning. Vi stod där tysta och rörda och bara kände att vi var henne väldigt nära. Det var ett underligt ögonblick när verklighet och fiktion smälte samman, säger Lindholm.

– Och det kändes viktigt att Ingrid Wall fick sista ordet i den här serien.

”Utredningen” har premiär på SVT kl 20.00 den 28 september.