Tom Cruise: ”Jag vill inte att publiken ska se mödan bakom mitt jobb”

Är det en fågel, ett flygplan? Nej, det är...planetens mest kända scientolog. På onsdagskvällen gick Cannes i spinn när en av Hollywoods största stjärnor gjorde comeback på Croisetten för att sälja in sig själv som den övervintrad stridspilot i uppföljaren ”Top gun: Maverick”.

”Tom! Tom! Tom!”, ropade stjärnögda fans utanför festivalpalatset när en Cruise stegade ur en svart bil klädd i etikettsenlig aftonklädsel för galabruk. Strax innan han gjorde entré på röda mattan i sin svarta smoking svepte en rotel med franska stridsflygplan fram och färgade himlen röd, vit och blå över Cannes-bukten – en hommage till stjärnan som gjort mer pr än någon annan för det amerikanska flygvapnet.

— En otrolig kväll och ett otroligt ögonblick. Det har gått 36 år sedan ”Top gun” och vi var tvungna att hålla på filmen i två år på grund av pandemin. Jag ska försöka smälta det här och jag kommer aldrig att glömma denna kväll, sade Tom Cruise till galapubliken.

Att det dröjde över 30 år att komma till skott med uppföljaren berodde på att Cruise ville vänta tills ”det kunde göras rätt” och berättade att han klurade på hur manuset skulle kunna göras i åratal. Till råga på allt blev alltså ”Top gun 2” två år försenad på grund av covid-19. Att släppa filmen på strömningsmarknaden fanns aldrig på kartan, förklarade Tom Cruise tidigare på dagen i en överraskande tråkig masterclass-intervju.

– De skulle inte kunna göra det. Det skulle inte hända, nej, sa Cruise och rev ner applåder från de taggade åhörarna.

– Jag gör filmer för den stora duken. Bio är min kärlek, min passion. Jag går alltid och ser filmer när de kommer ut. Jag tar på mig kepsen och sitter i publiken med alla andra, förklarade Tom Cruise.

Under större delen av tillställningen gick stjärnan på autopilot – eller kanske snarare Cruise-kontroll – och han lät som en laserstyrd pr-robot. För att vara en skådespelare som Oscarnominerats tre gånger (”Född den fjärde juli”, ”Jerry Maguire” och ”Magnolia”) fick publiken ut väldigt lite av skådespeleriets hemligheter.

Stundtals lät stjärnan snarare som en parodi på Ricky Gervais floskulösa mellanchefen David Brent i ”The Office”:

– Konstens härledning är skicklighet. Jag kollade upp det. Det är skicklighet. För mina mål var: Hur blir jag skicklig i många, många saker? Jag har vuxit upp på filminspelningar i rum med manusförfattare och i klipprum. Jag har tillbringat mitt liv – ett otroligt och mycket privilegierat liv – med något jag har velat göra. Och jag har alltid älskat att ha en publik och jag gör mina filmer för publiken, sa Tom Cruise och kom även med en utläggning om skillnaden mellan att göra film och tv:

– Det krävs olika färdigheter att skriva en film än att skriva för tv. Precis som att teater är annorlunda än film. Det är en helt annan kompetens, förklarade Cruise som också medverkat i filmer som ”Interview with a Vampire”, ”Vanilla sky”, ”War of the worlds”, ”Collateral”, ”A few good men” och ”Days of thunder”.

Som fyraåring drömde han om att flyga och att göra film. Nu är han så tacksam för att få göra både och. Han älskar faran och risktagande men är också skraj när han gör sina egna stunt i ”Mission impossible”-filmerna.

– Men ingen frågar Gene Kelly: ”Varför dansar du? Varför sjunger du själv?”, sa Cruise som också avslöjade att han tar lektioner i sång, dans för att hela tiden förbättra sin kompetens.

– Om jag gör en musikal så vill jag sjunga och dansa. Och jag vill se hur jag gör det. Man måste klura ut hur man ska göra det, det är inte bara att göra det – på vilket sätt är det en del av historien som ska berättas? Och hur får man med publiken i det? Det är alltid bättre att försöka än att inte göra det. Det är alltid bättre att ställa frågan och inte vara rädd, förklarade Tom Cruise.

Han avslöjade också sin superkraft som skådespelare.

– Jag har en grej, jag minns varenda tagning på varenda film jag har gjort. Jag minns vilka linser som användes. Ja, jag minns allt, förklarade Cruise.

– Jag försöker alltid att skapa något framför kameran som är levande och direkt. Jag vill inte att publiken ska se ansträngningen som ligger bakom mitt jobb.

”Top Gun: Maverick” har svensk biopremiär 25 maj.

