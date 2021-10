Tom Malmquist skriver om hemvändande i gråzonen mellan parodi och innerlighet

Roman Tom Malmquist ”Döda löv” Albert Bonniers förlag, 231 sidor Visa mer

Hemvändarromaner har med åren blivit en svensk specialitet. Litteraturen är full av människor som reser tillbaka från den hektiska storstad dit de flyttat i unga år, tillbaka till de stenar där barn de lekt. Där strövar de genom de gamla platserna och möter vännerna som stannade kvar, och som nu till en början behandlar dem med viss tveksamhet, om inte med uttalad fientlighet.

Så här beskrivs en hemvändares ursprung i en roman som utkommer i dag: ”By ligger vid Blå sjön & Stora älven, inte långt från svenska västkusten, nära norska gränsen.”

Hade detta varit de första raderna så hade man haft svårt att skaka av sig känslan av parodi. Men Tom Malmquist är ingen parodiker, och han har i en ramhandling redan slagit an en mer allvarlig ton. Inte ens det faktum att berättaren – hemvändaren – inte är vilken flykting från uppväxtens småort som helst framkallar känslan av raljans

Nils är en världskänd blues-indieartist bosatt i New York. Han är i yngre medelåldern och har inte varit hemma i By på ett kvarts sekel. Men man kan vara säker på att människorna i By har hållit sig uppdaterade om hans växande kändisskap och drogskandalerna som format nedförsbacken. Nu har hans pappa dött. Så han återvänder, i svarta jeans och hajskinnsboots.

Det är alltså svårt att tro, men Tom Malmquist lyckas få detta braskande stoff att bli en ganska stillsam och vemodig roman om att komma hem. Faktum är att ravinen mellan de två läsarterna – urberättelse och parodi – bidrar med intressanta slitningar. Bara det att den första som verkar känna igen Nils när han dyker upp är en gammal hund, som sägs vara den han lämnade för 25 år sedan. Malmquist är tvungen att så småningom nämna Odysseus hund, som hade ett lika säkert minne och väntade på sin irrande husse i decennier.

Det är alltså svårt att objektivt beskriva den här romanen utan att det låter som en vansinnigt pricksäker karikatyr av genren.

Den hund som eventuellt är Nils gamla är så uråldrig att den dras omkring i en liten vagn och apporterar med hjälp av någon som springer efter bollen med vagnen i ett rep.

Det är alltså svårt att objektivt beskriva den här romanen utan att det låter som en vansinnigt pricksäker karikatyr av genren. Men samtidigt är berättelsen ömsint. När Malmquist beskriver barndomens landskap, som är gammal gruvmark och numera bruksort byggd kring ett bryggeri, så använder han de rätta orden och lyckas frammana hur hemtamheten och främlingskapet står i varsin ände av livets grova rep och drar.

Det kanske är som med det glissando som lockat Nils att bli bluesgitarrist: ”Genom att pressa tonerna upp & ner tillåts musiken att finnas utanför. Blues vill inte anpassa sej. Det är en musik med kraften att söka bortom, växa sej skev, precis som alla byborna som jag inte har sett på så jävla länge”.

Jag vill här återigen påminna om att det inte är en parodi på hemvändarromaner. Även om romanens patos ibland skorrar lite falskt, så finns här tillräckligt med innerlighet för att bädda in de mer behagsjuka partierna och fraserna. Den lilla byns invånare bär på hemligheter och tragedier, liksom Nils bär på ett förflutet som han portionerar ut allt eftersom.

Ja, jag kan rentav köpa beskrivningen av den alkoholiserade gamle spelmannen Östen som bor vid kanten av det svarta Träsket och har en samling stenkakor med bland annat Hjort-Anders tolkningar av Pekkos Per.

Jag vill inte gå in på hur romanens titel, ”Döda löv”, får sin förklaring, men när den kommer så känns det bekräftat att detta är en roman som nog hellre hade velat vara film.

