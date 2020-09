Tonårig frihetskamp mot demoner och hormoner i ”The new mutants”

Mutantskräck ”The new mutants”

Regi: Josh Boone.

Manus: Josh Boone, Knate Lee.

I rollerna: Blu Hunt, Maisie Williams, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton, Alice Braga, Henry Zaga med flera. Längd: 1 timme, 34 minuter (från 15 år). Språk: engelska. Visa mer

Det börjar med en katastrof. Först utplånas Danielles reservat av en plötslig tornado, som snarare låter som en frustande best, sedan vaknar hon upp handbojad till en sjukhussäng. Upptaktens antydda tematik om den amerikanska ursprungsbefolkningen är dock snabbt förflyktigad, i stället handlar ”The new mutants” om ungdomliga utbrytningsförsök.

Precis som många andra superhjältesagor är det en coming of age-berättelse. Att komma i kontakt med sina förmågor jämförs rent ut med mensdebuten. Kroppen muterar, knoppen brister, knäna blir svaga av den första kyssen. Danielle upptäcker att det finns andra patienter i lokalerna, som också har insett att vägen mot vuxendomen kantas av dödliga lustar och demoner.

Den här fristående fortsättningen på ”X-men”-filmerna hymlar inte heller med arvsmassan. De intagnas identitetssökande påminner om de unga mutanternas liv på Charles Xaviers internatskola i tidigare filmer. Skillnaden är att gruppen i ”The new mutants” inte bara skyddas från en fientlig omgivning utan är helt avskurna från omvärlden, genom en osynlig kupol som effektivt förhindrar varje flyktfantasi.

Även om resultatet knappast kan kallas nyskapande är ”The new mutants” åtminstone ett godkänt underhållande försök till genremodifiering.

Frågan är om deras ofrivilliga vistelse på ett lantligt sanatorium, med toppmodern övervakning, kommer sig av ett filantropiskt initiativ eller om de utnyttjas för ljusskygga syften? ”X-Men”-filmerna rymmer exempel på bägge delarna, men i ”The new mutants” lyser såväl den godhjärtade Xavier som den maktfullkomliga Magneto med sin frånvaro. I stället får ungdomarna förlita sig på pokerfejset doktor Reyes, som i sin tur vill förstå vad Danielle egentligen är kapabel till.

Regissören Josh Boone, som hanterade ungdomlig dödsångest i succén ”Förr eller senare exploderar jag”, blandar ihop en del ”Never let me go”, en del ”Breakfast Club” och tre delar bruksaction. Även om resultatet knappast kan kallas nyskapande är ”The new mutants” åtminstone ett godkänt underhållande försök till genremodifiering.

