Tone Schunnesson: ”Moral är också viktigt i förhållande till sex”

– Det är en mani. Min skalle sprängs av frågor som: Hur ska jag bo? Hur ska jag försörja mig?

Tone Schunnesson tänker fruktansvärt mycket på pengar. Hon säger att hon frågar alla hon träffar, särskilt författare, hur de får det att gå ihop. De brukar skruva lite på sig, många hänvisar till underbara fruar med fasta jobb.

Debuten ”Tripprapporter” har hon flera gånger kallat för en marxistisk roman. Kanske är det en passande beskrivning också för ”Dagarna, dagarna, dagarna”, hennes andra och nyss utkomna roman. I den blir Bibbs, en avdankad influerare, lämnad av sin kärlek Baby. Hon behöver 100.000 kronor för att köpa kontraktet till lägenheten de delat. Att komma över ett hyreskontrakt utan pengar under bordet, eller för den delen ett bostadslån, är uteslutet så länge anmärkningarna hos kronofogden kvarstår.

Foto: Barzan Dello

Problemet är att hon inget har att byta mot pengar. Hon har så att säga ingen vara, utöver sin kropp. Men den håller på att tappa i värde; hon är 39.

– ”Dagarna, dagarna, dagarna” kom också till för att jag själv befann mig i ekonomisk knipa.

Det är ändå ett hederligt skrivincitament.

– Visst är det! Jag behövde pengar, skrev ihop tjugo sidor på en vecka och skickade till min förläggare som sa: ”Vi kör!” Romanen kom ur nöden och det är väl ett skäl till att den handlar om nöd, säger Tone Schunnesson.

Vi träffas på restaurang Kvarnen på Södermalm. Vi är båda smått villrådiga inför menyn, beställer skomakarlåda i tron att det är något slags köttgratäng.

Klockan är strax efter lunch, Tone Schunnesson har redan många kilometer i benen. Hon åker ogärna tunnelbana, säger att hon är rädd för det. I dag har hon promenerat från tvåan hon hyr i andra hand i Hägersten, via city och en salong där hon fått sina naglar gjorda och lackade i en limegrön nyans. Sträckan går hon nästan varje dag. Fyra dagar i veckan har hon tid hos en psykoanalytiker i innerstan. På vägen hem till söderorten brukar hon tänka på vad hon ska skriva. Promenerar sig till poängen.

Hur hon har råd med psykoanalys? Hon förekommer själv frågan:

– Man kan få det inom ramen för högkostnadsskyddet. Ett tips från mig till DN:s läsare.

”Dagarna, dagarna, dagarna” av Tone Schunnesson. Foto: Norstedts

Att ”Dagarna, dagarna, dagarna” handlar om en ekonomisk nödsituation är sant. Man kan också säga att det är en roman om internet, sex, makt och lögner.

I sorgen och desperationen efter att ha blivit lämnad ljuger Bibbs om att det är hon som har lämnat Baby. Och sedan ljuger hon en gång till. Det kommer som ett infall över en kaffe med en vän hon ber att få låna pengar av. Lögnen är en sådan som inte får misstros, inte ifrågasättas. Hon säger att Baby våldtagit henne. Lite senare postar hon det även på Instagram och följarna återvänder.

– Att hon ljuger har med olika saker att göra. Dels med hennes yrke, hon jobbar med självframställning. Jag tänker mig att hennes kärna är rätt upplöst, som influencer säljer man ju det som är ens eget: sina minnen, sin estetik, sin smak, sitt hem, sina relationer. För Bibbs kan allt vara sant om någon betalar.

Vad har lögnen mer att göra med?

– Jo, Bibbs har varit utsatt för sexuellt våld tidigare i sitt liv, hon tänker att det är dags att någon betalar för det. Det är en lögn att Baby våldtagit henne men inte att det har hänt henne.

Tone Schunnesson nämner en essä, ”We come from old Virginia”, av den amerikanska skribenten Jia Tolentino. Den handlar om en påstådd gruppvåldtäkt på ett college som tidskriften Rolling Stone rapporterade om 2014 men där det en tid efteråt framkom att offret hade ljugit. Tolentino har gått på just det universitetet i Virginia. I sin text återvänder hon dit, beskriver en plats där man ser mellan fingrarna på sexuellt våld och ställer frågan: varför ljuger man om en våldtäkt?

– Tjejen hade varit med om ett övergrepp, blivit tvingad att suga av någon, om jag minns rätt. Men på det där universitetet var det liksom inte tillräckligt vidrigt för att hon skulle bli förstådd i sin smärta eller få upprättelse. Alltså hittade hon på gruppvåldtäkten, för att bli lyssnad på. Så kan man också förstå en lögn.

Foto: Barzan Dello

Det är svårt att tro men Tone Schunnesson skrev faktiskt inte romanen med avsikt att kommentera metoo. Fast det är klart att hon – som alla andra som inte bott de senaste åren under en sten – tänkt mycket på vad ett övergrepp faktiskt är.

– Gråzonerna har försvunnit från det offentliga samtalet. I dag talas det om metoo antingen i termer av en folkdomstol och då är det dåligt eller så ser man på allt som är svårt eller jobbigt som ett potentiellt brott. Men moral är också viktigt i förhållande till sex. Begäret är mörkt och ibland luddigt. Men det bara måste få vara så, säger hon.

Hur ser Bibbs på sex?

– För Bibbs är sex en transaktion. Hon använder kroppen och sex i sitt yrke, det är en del av hennes ekonomi. Men jag tror att hon är på jakt efter intimiteten.

Maten vi beställt kommer in. Det var inte alls någon köttgratäng.

– Jaha, skomakarlåda är biff med potatismos. Gott! säger Tone Schunnesson och ler. Hon ler på det hela taget ofta. Och skrattar, ett lite hest men välvilligt skratt.

För tio år sedan flyttade hon från hemstaden Malmö för att gå på författarskolan Biskops-Arnö. Och 2016 debuterade hon alltså med ”Tripprapporter”, en prosalyrisk roman om en kvinna som reser i Sydostasien och knarkar. Sedan dess har hon även skrivit för scenen, bland annat en dramatisering av ”Jane Eyre” för Folkteatern i Göteborg, och krönikor i Aftonbladet.

Foto: Barzan Dello

Hon är mycket på internet också. Det har hon alltid varit. Flera av de bloggare hon läser har hon följt längre än hon känt många av sina nära vänner.

– Jag älskar influencers! Det är väl en annan utgångspunkt för den här romanen.

Varför älskar du dem?

– De bjuder på en sorts eskapism. De arbetar så otroligt hårt med att göra fiktion av sina liv. Men ibland går verklighetsfiktionen sönder och verklighets-verkligheten spricker fram. De stunderna är otroligt feta. Underbara faktiskt.

Är det viktigt för dig personligen med sanning och att ”vara sann”?

– Jag ljög mycket som barn, mest om skit. Jag sa ofta som jag ville att det skulle vara. Sen jag växte ur det har sanningen blivit the way to go. Det är nästan en livsdevis: jag ska inte ljuga. Men det är också skönt att komma till människor som man är, för att inte tala om hur tidsbesparande det är att hålla sig till sanningen.

Men det där är inte helt enkelt. Att ljuga – eller kanske snarare inte alltid säga sanningen – är en del i socialiseringen. Människor som inte ransonerar sanningar är outhärdliga. Det märkte Tone Schunnesson när hon hade gått ett tag i psykoanalys.

– I analysen pratar man fritt. I början tog jag med mig det sättet när jag träffade mina vänner. Jag pratade som om allt låg ute mellan oss, sa vad jag associerade men förstod snart att det gjorde dem spända och oroliga. Att tala fritt är ganska våldsamt.

Jag undrar hur hon skulle beskriva sig själv på internet. Hon vet inte riktigt, men tror att hon skulle vara svår att sälja. Jag säger att jag upplever hennes Instastories som oförblommerade, och ibland avklädda, och undrar om det är en persona. Men jag inser att jag formulerat mig fel; hon ryggar inför ordet ”avklädd”.

Foto: Barzan Dello

– Jag känner inte att jag är avklädd! Tvärtom känner jag att jag är en person som skyddar mig själv och har stor integritet. Det där direkta är mer en formfråga.

Hon suckar.

– Sociala medier är som ett konstigt spöke när man pratar med journalister. Det funkar liksom inte att översätta Instaposter eller tweets till text i traditionella medier.

I mars – i början av pandemin – twittrade hon att hon var ”fucking fittirriterad på den där jävla horfladdermusen”. Någon vecka senare inledde Fredrik Strage en krönika med den meningen. Tone Schunnesson blev generad.

– När jag såg det i tryck var det: 1. Inte lika roligt längre. 2. Vulgärt. Det rättframma och grova hör till sociala mediers snabbhet och direkthet. Något går förlorat när det överförs till tidningstext.

Och nu gör det det igen, i denna text.

– Ja, det får vara så.

Men har du fortfarande kul på internet?

– Det är det rum där jag workshoppar mina idéer och min ton. Men nja, internet blir bara tristare och tristare: uppköpt, kommersialiserat, kontrollerat. Jag kan nog känna att jag håller på att förlora det rummet.

Tone Schunnesson Född 1988 i Svedala. Uppvuxen i Malmö. Bor i Hägersten i södra Stockholm. 2016 debuterade hon med romanen ”Tripprapporter” och nominerades för den till Borås tidnings debutantpris. Hon har även skrivit dramatik, bland annat ”Härlig är min avgrund” som blev en radiopjäs och en dramatisering av ”Jane Eyre” för Folkteatern i Göteborg. Hon är också verksam som skribent, och skriver regelbundet krönikor för Aftonbladet Kultur. 2018 gjorde hon en radioessä om celibat som feministisk strategi som blev en av de mest lyssnade och delade essäerna på SR Kultur. Hon är aktuell med romanen ”Dagarna, dagarna, dagarna” (Norstedts). Visa mer

Läs mer:

Fredrik Strage: Är det inte lite coolt att fladdermusen blivit ett hot mot vår civilisation?