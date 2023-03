Tone Schunnessons storslagna ”Anna Karenina” lämnar ingen oberörd

Teater ”Det har aldrig funnits en kvinna som Anna Karenina” Av Tone Schunnesson. Regi: Ragna Wei. Scenografi: Ragna Wei och John Engberg. Ljusdesign: Marta Khomenko. Kostym- och maskdesign: Sven Dahlberg. Koreografi: Lidia Wos. Ljuddesign: Max-Måns Wikman. Musik: Christopher Lancaster. Dramaturg: Magnus Lindman. Medverkande: Emma Broomé, Martin Luuk, Freddy Åsblom, Karin Li Körsbärsdal, Rafael Pettersson, Nadja Rosenberg. Scen: Orionteatern i Stockholm. Speltid: 2 tim 30 min inklusive paus. Visa mer

Tone Schunnessons dramatiska kortversion av Lev Tolstojs roman från 1877 skär som en het kniv i smör, djupt i romanens nästan tusen sidor. Genom att ta bort myllret av bipersoner och ersätta alltihop med några av vår tids språkfigurer fångar hon in och gör publiken medagerande. ”Här kommer trubbel”, säger Anna om Vronskij. Vi vet.

Orions råa industrirum blir av ett fantastiskt ljusspel till en evig järnvägsstation där stora speglar glider omkring och bildar den overklighetsvärld som den gifta Anna Karenina och hennes vackre älskare Vronskij hamnar i.

Passionen far fram som kriget över tillvaron och lämnar efter sig död och förödelse, så i den belevade ryska överklassen på 1800-talet, så också i dag, säger föreställningen.

Den är ett allkonstverk av eggande, laddad, lyssnande och förebådande musik (Christopher Lancaster), halsbrytande erotisk koreografi (Lidia Wos) och Ragna Weis rumsligt storslagna, samtidigt känsligt detaljrika regi.

”Orions råa industrirum blir av ett fantastiskt ljusspel till en evig järnvägsstation”, skriver Ingegärd Waaranperä. Foto: Christopher Backholm

Och förstås ett vältajmat, inspirerat agerande. Främst av en makalös Emma Broomé, som med sin kropps alla uttryck härbärgerar och utstrålar hela det kaos som mötet med Vronskij försätter henne i. Hon är passionen, hungern och vanvettet, och inte minst i hennes röst får varje känsloskiftning, varje utbrott och varje aning om ett hotande uppvaknande – som måste avvärjas – sitt speciella, nakna uttryck. Stort skådespeleri.

Freddy Åsblom har i rollen som Vronskij den mindre tacksamma uppgiften att vara föremålet för passionen. Nog för att han älskar henne också, men, ja, hon kom ju också lägligt… Just i den lilla aningen av ”medföljande” som finns i hans spel blir också själva spegelsymboliken tydlig: det hon ser i honom kanske inte ens finns, är bara bilden av vad hon dittills saknat i sitt liv.

Med sina precisa, självförminskande gester och sina perfekt intonerade små lärdomsfragment är Luuk föreställningens humoristiska västanfläkt.

Därför är det så roligt att möta herr Karenin, Annas bedragne make, i Martin Luuks så älskansvärde lille torrboll. Med sina precisa, självförminskande gester och sina perfekt intonerade små lärdomsfragment är Luuk föreställningens humoristiska västanfläkt, utan påskrift vardagskärlekens milt ironiska upprättelse.

Emma Broomé håller om Freddy Åsblom. Foto: Christopher Backholm

Nadja Rosenbergs unga Kitty är Annas oskuldsfulla spegelbild, aningslös, den Vronskij liksom by the way har fått förälskad i sig, precis som i romanen, medan Freddy Åsblom som Annas bror med sin egen konventionella otrohet är en tarvlig nidbild av Annas heliga passion. Karin Li Körsbärsdal som hans fru gör en kärv och komisk blandning av lysten avund och den slitna barnrikas robusta förakt.

Föreställningen tappar skärpa mot slutet, men när allt är sagt och gjort lämnar förödelsen ingen oberörd. Som det står i sången (Prefab Sprout, brittiskt 80-talsband): ”Love is the fifth horseman of the Apocalypse”. Kärleken (jämte Segraren, Kriget, Svälten och Döden) är apokalypsens femte ryttare…

