Tone Sekelius inför Melodifestivalen: ”Det viktigaste är att man älskar sin egen låt”

Den 25-åriga sångaren och programledaren fick sitt stora publika genombrott när hon i fjol landade en femteplats i just Melodifestivalen, där hon skrev historia som tävlingens första transperson. Samma år blev hon också utsedd till Årets hbtq på QX Gaygalan. Tidigare har hon bland annat släppt låten ”One more in the crowd” – Stockholm Prides officiella låt 2017 – och filmen ”Jag är trans” på sin Youtubekanal.

Inför årets upplaga av Melodifestivalen säger Tone Sekelius att det har varit viktigt för henne att inte försöka kopiera det framgångsrecept som låg till grund för hennes förra bidrag ”My way”.

– Jag ville ha en låt i en annan tappning den här gången. Jag tyckte om den förra låten men om jag den här gången skulle försöka göra något snarlikt så skulle folk jämföra låtarna med varandra, kanske tycka att det var en trist upprepning. Så den här gången kör vi på en helt annan vibe, även om också den här låten är upplyftande och självförtroendehöjande, säger hon och fortsätter:

– Men den är självförtroendehöjande på ett annat sätt.

Hur skiljer sig låtarna åt i det avseendet?

– ”My way” gör att man blir taggad på att tro på sig själv och att leva sitt liv. Den nya låten handlar mer om att man ska dansa med sig själv i spegeln och bara känna: jag är allt.

Känner du själv så inför låten?

– Ja, under året som gått har jag landat i en helt annan typ av bekvämlighet och självsäkerhet och jag vill få andra att känna samma sak.

Tone Sekelius säger att nervositeten har börjat göra sig gällande inför tävlingen. Men så länge känslan inte går överstyr menar hon att den är ett gott tecken.

– Det är ju inte bra om man blir så nervös att det påverkar hur man rör och för sig och sjunger på scenen. Lyckligtvis har det inte hänt mig än så länge och jag tänker att det är en varningsklocka om nervositeten inte infinner sig, då är det något som inte stämmer. Det är en underbar känsla när man går upp på scenen och oron äntligen släpper och man kan börja kötta sönder.

Tone Sekelius i Melodifestivalen 2022. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vilka artister ser du som dina tuffaste konkurrenter i år?

– Jag tror inte att jag har tänkt så långt, det gjorde jag inte sist heller. Jag brukar komma in de tankarna först när jag får höra de andras låtar. När det kommer till Melodifestivalen så hjälper det väl en om man är en folklig och etablerad artist, men har man inte en låt som folk tycker om så kommer det ändå inte gå vägen. Det viktigaste är att man älskar sin egen låt, sedan ligger det i tittarnas händer.

Hur folklig skulle du säga att du själv är i dag?

– Jag är väl lite mer folklig än sist. Nu är jag ju redan igenkänd från Melodifestivalen. Men jag vet inte, jag är ju inte Carola.

Vad gör du för att komma in i det rätta modet inför tävlingen?

– Ja, vad fan gör jag egentligen? Jag försöker tänka på hur mycket tid jag lagt ner på att repa. Förra året märkte jag att jag stod på scenen och oroade mig, tänkte för mycket. I år ska jag försöka koppla bort tankarna och komma ihåg att jag är väl förberedd och bara njuta av stunden, säger hon och fortsätter:

– Sedan ska jag göra mycket halsstretchövningar och använda fonationsrör. Alltså ett glasrör som man blåser bubblor med i vattnet. Det är mysigt och bra för rösten.

Fakta. Tone Sekelius Född: I Växjö 1997. Bor: I Stockholm. Bakgrund: Slog igenom som videobloggare. Släppte 2017 singeln ”Awakening” som handlar om att komma ut som homosexuell. Släppte samma år Stockholm Prides officiella låt ”One more in the crowd”. Kom 2021 ut som transperson, bland annat i dokumentärfilmen ”Mitt namn är Tone”. Deltog i Melodifestivalen 2022 och kom då på en femte plats. Aktuell: Tävlar i Melodifestivalens första deltävling med låten ”Rhythm of my show” som skrivits av Tone Sekelius tillsammans med Anderz Wrethov, Dino Medanhodzic och Jimmy ”Joker” Thörnfeldt. Är också aktuell i ”Let's dance” och som programledare för realityserien ”Paradise”. Artist som hon håller koll på under Melodifestivalen: Loreen. Visa mer

