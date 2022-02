Tone Sekelius: ”Jag vill verkligen bli artist”

Tone Sekelius

Född i Växjö 1997.

Blev känd genom sin Youtubekanal där hon bland annat gör videodagböcker och videor om smink.

Släppte sin debutsingel ”Awakening” 2017. Samma år gjorde hon Stockholm Prides officiella låt ”One more in the crowd”.

Kom ut som trans i januari 2021. Kort därefter hade dokumentärfilmen ”Mitt namn är Tone” premiär på Discovery+.

Är aktuell som en av sju artister i Melodifestivalens andra deltävling.