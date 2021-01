Tonsättaren Tommy Zwedberg är död

Tommy Zwedberg avled den 19 januari i Stockholm. Han lämnar ett stort tomrum efter sig, säger familjens äldsta son Fabian Zwedberg.

– Han var en så färgstark själ med många idéer och tankar. Han ses som en pionjär inom modern musikkonst och även om jag har valt en annan väg så har han alltid varit en stor inspirationskälla för både mig och min familj. Han såg alltid nya dimensioner i allting. Jag kommer att sakna våra fina samtal.

Tommy Zwedberg Foto: Privat

Tommy Zwedberg föddes 1946 och inledde på 70-talet sina studier vid Musikhögskolan i Stockholm. Han utbildade sig till tonsättare och debuterade med verket ”Face the music” för trumpet och ljudband 1977. Några år senare fick han internationellt genombrott med det elektroniska verket ”Hanging”. Andra framstående verk är ”And it killed him twice” (1992) och kortfilmen ”Like mother, like child” (1978).

Under 80-talet skapade han tillsammans med sin livskamrat, koreografen Efva Lilja, en rad dansprogram, däribland ”Talk”.

Tommy Zwedberg mottog även ett stort antal priser genom åren. Bland annat tilldelades han 1999 Atterbergpriset som årligen går till en tonsättare som gjort insatser för att förbättra yrkesgruppens villkor.